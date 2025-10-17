Nejdříve vzniklo několik modelů na základě starších strojů CFMOTO. Teď se však představuje zbrusu nová řada, která jde svou vlastní cestou. Jestli je to dobrá cesta, jsme vyrazili otestovat pod majestátní Kaprun. Tady se skrývá zajímavý testovací polygon a kamenolom, tedy ideální prostředí právě pro takový test.
O tom, že GOES je pro CFMOTO hodně důležitý, jsme se přesvědčili hned na tiskové konferenci a představení modelů, kde byl celý top management firmy a na prezentaci si dali opravdu záležet. Ostatně s takovým designem, který GOES nasadil, to není zase tak složité. Nic podobného totiž na trhu nenajdete a mašiny poznáte na první pohled. Představila se hned trojice modelů.
Začněme konceptem, který zatím čeká na svou šanci a ještě jsme neměli možnost na něm jezdit. Třistapadesátka by měla být nejlevnějším strojem z nabídky. Jde o kapalinou chlazený jednoválec, který nese všechny designové znaky svých větších parťáků. Co je však důležité, má plnohodnotný pohon 4×4. Víc parametrů zatím bohužel nevíme, takže pojďme dál.
GOES Terrox 500 S/L
GOES své stroje profiluje především jako užitkové. Design působí na první pohled robustně a hlavně jednoduše. Jeho hlavním znakem je rovná přední maska s logem uprostřed a LED světlomety, u kterých slibuje GOES zvýšenou svítivost, což se samozřejmě bude hodit při práci v šeru, nebo v noci. Pětistovku můžete mít na rozdíl od většího litru ve dvou verzích – krátké a prodloužené. Záleží hlavně na vašich prioritách. Na dlouhou můžete pohodlně vzít spolujezdce, je stabilnější ve výjezdech, ale zase má menší poloměr otáčení a je těžší. U krátké verze se lépe propletete mezi stromy a celkově je s ní tak nějak víc zábavy.