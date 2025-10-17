Nová značka v ČR. Otestovali jsme čínské čtyřkolky v kamenolomu, bojují cenou

Značka GOES rozhodně není nová. Na trhu je už téměř dvě dekády. Vznikla ve Francii a jako základ vždy používala techniku čínského mamuta CFMOTO. To nedávno právě značku GOES odkoupilo a vzalo pod svá křídla. Otestovali jsme novinky v rakouských Alpách.
Část 1/4
GOES Terrox 1000
GOES Terrox 1000
GOES Terrox 1000
GOES Terrox 1000
GOES Terrox 1000
27 fotografií

Nejdříve vzniklo několik modelů na základě starších strojů CFMOTO. Teď se však představuje zbrusu nová řada, která jde svou vlastní cestou. Jestli je to dobrá cesta, jsme vyrazili otestovat pod majestátní Kaprun. Tady se skrývá zajímavý testovací polygon a kamenolom, tedy ideální prostředí právě pro takový test.

O tom, že GOES je pro CFMOTO hodně důležitý, jsme se přesvědčili hned na tiskové konferenci a představení modelů, kde byl celý top management firmy a na prezentaci si dali opravdu záležet. Ostatně s takovým designem, který GOES nasadil, to není zase tak složité. Nic podobného totiž na trhu nenajdete a mašiny poznáte na první pohled. Představila se hned trojice modelů.

Začněme konceptem, který zatím čeká na svou šanci a ještě jsme neměli možnost na něm jezdit. Třistapadesátka by měla být nejlevnějším strojem z nabídky. Jde o kapalinou chlazený jednoválec, který nese všechny designové znaky svých větších parťáků. Co je však důležité, má plnohodnotný pohon 4×4. Víc parametrů zatím bohužel nevíme, takže pojďme dál.

GOES Terrox 500 S/L

GOES své stroje profiluje především jako užitkové. Design působí na první pohled robustně a hlavně jednoduše. Jeho hlavním znakem je rovná přední maska s logem uprostřed a LED světlomety, u kterých slibuje GOES zvýšenou svítivost, což se samozřejmě bude hodit při práci v šeru, nebo v noci. Pětistovku můžete mít na rozdíl od většího litru ve dvou verzích – krátké a prodloužené. Záleží hlavně na vašich prioritách. Na dlouhou můžete pohodlně vzít spolujezdce, je stabilnější ve výjezdech, ale zase má menší poloměr otáčení a je těžší. U krátké verze se lépe propletete mezi stromy a celkově je s ní tak nějak víc zábavy.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtyřkoloví dinosauři. Znáte auta, která vydržela ve výrobě desítky let?

Jak dlouho trvá životní cyklus auta? Obvykle okolo šesti let. V první polovině 20. století však bylo obvyklé, že jedna konstrukce vydržela ve výrobě běžně i dvě desetiletí. A produkční šampioni...

Nová nadupaná Škoda Fabia byla poprvé k vidění v Nitře, v obležení číňanů

Česko se na klasický autosalon nezmůže už několik let. V množství a kvalitě veteránských akcí patří Česko k evropské - možná i světové - špičce; ale klasický autosalon, na kterém by byla k vidění...

Policie na drátě. Čím vším jezdí dnes a jaká auta používala v minulosti?

Policie ČR využívá plejádu škodovek, první elektromobil této značky ale překvapivě dorazil až nyní. Jedná se o Elroq 85, tedy verzi, která právě prochází i dlouhodobým testem iDNES.cz. Z aktuálně...

Takto Číňani staví auta. Původní vzhled, úplně nový vnitřek a silnější motor

Značka SWM ukazuje jednu z cest, kterou se čínští výrobci snaží proniknout do Evropy. Původně italského výrobce motorů v roce 2014 čínská společnost Shineray Group koupila a rozšířila výrobu....

Tuzexový sen má narozeniny: Peugeot 309 učil Čechy milovat diesely

Oblíbený rodinný liftback nižší střední třídy Peugeot 309 letos v září oslavil kulaté čtyřicáté narozeniny. To je jistě vhodná příležitost si tohoto elegantního Francouze připomenout, zvláště když...

Před rokem představila Tesla taxi bez řidiče. Cybercab má do výroby daleko

Před rokem, 11. října 2024, představil šéf americké automobilky Tesla Elon Musk na akci pro investory samořízené taxi Cybercab. „Myslím, že náklady na autonomní dopravu budou tak nízké, že si ji...

17. října 2025

Mercedes vyvinul revoluční lak. Umožní ujet na slunce až 20 000 km ročně

Je to, jako kdybyste vzali starý mercedes z éry, kdy se kouřily doutníky a muži nosili klobouky, a pak ho vhodili do šejkru budoucnosti. Elektrický koncept Vision Iconic od Mercedesu je něčím mezi...

17. října 2025

Nová značka v ČR. Otestovali jsme čínské čtyřkolky v kamenolomu, bojují cenou

Značka GOES rozhodně není nová. Na trhu je už téměř dvě dekády. Vznikla ve Francii a jako základ vždy používala techniku čínského mamuta CFMOTO. To nedávno právě značku GOES odkoupilo a vzalo pod svá...

17. října 2025

Čína škrtí vývoz vzácných kovů. Evropský autoprůmysl bije na poplach

Výrobci aut kvůli rozhodnutí Číny zpřísnit pravidla vývozu kovů vzácných zemin bijí na poplach. Německý svaz VDA se obává, že v dodavatelských řetězcích kvůli tomu nastane chaos, který bude mít...

16. října 2025  12:01

Tuzexový sen má narozeniny: Peugeot 309 učil Čechy milovat diesely

Oblíbený rodinný liftback nižší střední třídy Peugeot 309 letos v září oslavil kulaté čtyřicáté narozeniny. To je jistě vhodná příležitost si tohoto elegantního Francouze připomenout, zvláště když...

16. října 2025

SUV mají 56 % trhu, ve městech překážejí. Němci by jim zvýšili parkovné

Sportovně-užitkové vozy dominují automobilovému trhu takřka po celém světě. V Evropě se v prvním pololetí letošního roku podílely na trhu s auty z 56 procent, ve Spojených státech měly podíl 59,6...

16. října 2025

Čtyřkoloví dinosauři. Znáte auta, která vydržela ve výrobě desítky let?

Jak dlouho trvá životní cyklus auta? Obvykle okolo šesti let. V první polovině 20. století však bylo obvyklé, že jedna konstrukce vydržela ve výrobě běžně i dvě desetiletí. A produkční šampioni...

15. října 2025,  aktualizováno  12:27

V Evropě je zralých na zavření až osm autotováren, jedou na půl plynu

Evropští výrobci aut mohou být nuceni zavřít až osm továren. Na vině je slabá poptávka, bolestivá restrukturalizace, kterou automobilové odvětví právě prochází, a nová čínská konkurence, jakou...

15. října 2025

V autě: O mravenečníkovi Ferrari, čínských skopičinách a sociální síti Cupra

Víte, jak se jezdí v Číně? Nejvíc sto dvacet. A v Indii ještě pomaleji. Ale hlavně se postává v kolonách. Proto je nejdůležitější mít v autě velký tablet a internet; jak jezdí, je spíš jedno. A...

15. října 2025

Takto Číňani staví auta. Původní vzhled, úplně nový vnitřek a silnější motor

Značka SWM ukazuje jednu z cest, kterou se čínští výrobci snaží proniknout do Evropy. Původně italského výrobce motorů v roce 2014 čínská společnost Shineray Group koupila a rozšířila výrobu....

14. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nekupovat, nepoužívat. Autokluby varují před nebezpečnými autosedačkami

Plánujete koupit autosedačky značek Chipolino Olympus i-Size nebo Reecle 360 ? Zamyslete se znovu a vyberte si jiný model. A pokud jste si je již koupili, zbavte se jich. Protože s nimi jde opravdu o...

14. října 2025

Na výročí dieselgate nový soud. Projednávání s pěti značkami potrvá rok

V Londýně začíná soudní spor kvůli podvodům při testování emisí výfukových plynů. Jde o nejnovější kapitolu ve skandálu označovaném dieselgate, v němž přední světové automobilky čelí obvinění, že...

13. října 2025  15:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.