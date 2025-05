Před čtvrtstoletím odešel nejslavnější český motozávodník Šťastný Franta

Právě ve Františkově rodišti, v Kochánkách nedaleko Benátek nad Jizerou, založil zubař Tomáš Lašák vzpomínkový park se jménem slavného jezdce.

Letos na podzim už to bude jedenáct let, co park v místě narození legendárního motocyklového závodníka vznikl. Od té doby v parku pojmenovaném právě po něm každoročně probíhaly různé vzpomínkové,akce, během kterých bývalí i současní závodníci, pamětníci a další příznivci motoristických sportů vzpomínají na slavnou éru a slavná jména motocyklového závodění a závodníků.

V tomto roce je to právě pětadvacáté výročí Františkova odchodu. V parku se postupně vysazují stromky označené jmény žijících i zemřelých jezdců. Ve vzpomínkové květnové akci to byly stromy skvělého motokrosaře, čtvrtého jezdce pořadí seriálu mistrovství světa a trojnásobného vítěze Mezinárodní motocyklové šestidenní soutěže, Jiřího Stodůlky, který byl na slavnosti osobně přítomný.

Nebyl tu samozřejmě sám, přišli ho pozdravit i další členové motoristické Dukly Mošnov, v jejíž barvách Stodůlka získával největší sportovní úspěchy. Nový kámen se jménem a vysazený stromek čekal i na bývalého výborného plochodrážního závodníka Aleše Drymla, mimochodem, tatínka dvou dalších skvělých světových jezdců, Aleše mladšího a Lukáše.

Tady, v Parku Františka Šťastného, se pokaždé scházejí velké osobnosti českého motocyklové sportu. Někteří z nich, jako například Františkův kamarád a soupeř, Václav Parus, nebo motokrosař století Jaroslav Falta, už se do Kochánek bohužel nepodívají. Žijící vrstevníci Stodůlky a Drymla st. i další přátelé, kamarádi a příznivci adrenalinových motocyklových sportů tu však nechyběli.

Největší úspěchy rodáka z Kochánek, Františka Šťastného: Celkové umístění v mistrovství světa silničních motocyklů třídy do 350 cm 3 (Jawa): 2. místo (1961), 4. místo (1960, 1962, 1963, 1966), 5. místo (1965)

4. místo (1966), 9. místo (1962) Tourist Trophy: 3. místo Jawa 350 (1962, 1963), 4. místo ČZ 250 (1966), 5. místo Jawa 350 (1961), ČZ 250 (1965), Jawa 500 (1966), 8. místo Jawa 250 (1969), 9. místo Jawa 350 (1966), 12. místo Jawa 250 (1957).

