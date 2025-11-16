Na motorkářskou show dorazil prezident, jednoruký jezdec i gladiátorský potěr

V pražské O2 aréně se konal další ročník FMX Gladiators Games. Odpolední představení navštívily podle očekávání hlavně rodiny s dětmi. Ještě větší počet diváků dorazil večer na druhou show.
FMX GLADIATOR GAMES 2025

FMX GLADIATOR GAMES 2025 | foto: Jan Altner

FMX GLADIATOR GAMES 2025
FMX GLADIATOR GAMES 2025
FMX GLADIATOR GAMES 2025
FMX GLADIATOR GAMES 2025
83 fotografií

Kromě kompletní české špičky dorazilo i několik světových hvězd. Z českých jezdců na sebe upozornili především, Matěj Česák, Filip Podmol a „Pilník“ Petr Pilát. Ti se pravidelně propracovávali až do finále jednotlivých soutěží, a to Pilník dokonce startoval se zlomenou nohou.

Po přestávce vystoupil i jezdecký potěr FMX školy Petra Piláta. Jezdci ve věku 12 až 13 let předvedli odvážné skoky a celá Aréna tleskala i jeho čtyřletému synovi, který na své motorce dvakrát objel O2 arénu.

Syn Petra Piláta si ve 4 letech vyzkoušel předstoupit před plnou O2 Arénou

Tak jako vždy, přišli organizátoři i s několika zajímavostmi. Napřed skočil své první salto influencer a účastník Survivoru Adam Raiter, který začal jezdit na motorce teprve před třemi měsíci. Po něm skočil salto další jezdec – Radek Skalický, který před několika lety přišel o pravou ruku, a tak se do toho pustil pouze s jednou rukou.

⁠Jednoruký Radek Skalický skočil svůj první backflip v životě

Diváky dostávali do varů i dva jezdci na sněžných skútrech, kteří předváděli triky nejvyšší úrovně. Do FMX síně slávy přibyl Martin Koreň, který patří k legendám v tomto oboru. Celou akci moderovala dvojice Andrew a Libor Podmol. Libor ale nebyl jen moderátorem, ale po přestávce předvedl se svým dakarským speciálem backflip a několik dalších náročných triků.

FMX GLADIATOR GAMES 2025

Tradičně proběhlo několik zajímavých soutěží, v kterých dominovali především španělský mladíček Jose Mincha a belgický matador Julien Vanstippen. Laťka byla posazena velmi vysoko a k vidění bylo několik frontflipů, dokonce i dvojitý backflip.

Na Gladiátory dorazil i prezident Petr Pavel, který si akci užil nejen jako divák, ale opět i jako fotograf. Letošní ročník měl opět velmi slušnou úroveň a organizátoři nás pozvali na příští ročník, který se koná až těsně před Vánoci – 19. prosince 2026.

Prezident Petr Pavel byl jedním z diváků

Vstoupit do diskuse

16. listopadu 2025

