Letošní ročník největšího světového veletrhu ale ukázal i celou řadu odvážných konceptů v téměř produkční podobě, jako je naháč od Hondy s přeplňovaným tříválcem nebo superbike V4 od čínské značky CFMoto.
Přehled motonovinek představených v Miláně tentokrát vezmeme podle zemí. A začneme v rovnou v:
Itálie
Aprilia SR GT 400
Typický představitel nového trendu: maxiskútr s terénní ambicí. I u velkých skútrů totiž roste obliba robustní konstrukce s náznakem terénních schopností. U Aprilie se to projevilo novým modelem s většími koly 16 palců vepředu a 14 palců vzadu s pneumatikami Mitas Enduro Trail s hrubším vzorkem. Jednoválec o objemu 400 cm3 je naladěný na 36 koní a točivý moment 37,7 Nm a Aprilia slibuje nejlepší akceleraci ve své třídě, konkrétně 60 metrů za 5 sekund.
Robustní je i ocelový kolébkový rám, který připomíná spíš motocyklovou než typickou skútrovou konstrukci, také design jako by navazoval na motocykly typu adventure. Provozní váha 186 kg patří ještě ke spodní hranici v této třídě. I přes větší kola je pod sedlem místo na integrální přilbu. Cena ještě nebyla stanovena.
Ducati Monster
Ještě lehčí a ještě modernější, i když se to vzhledem k odvážné předchozí verzi zdá být nemožné? Jenže Ducati loni v Multistradě V2 představila výrazně odlehčený motor. Moderní konstrukce pravoúhlého véčkového dvouválce 890 cm3 se sice musí obejít bez dříve charakteristických rysů, jako jsou desmodromické rozvody a ovládání ventilů, ale díky nasazení klasického řetězového rozvodu a dalším úpravám teď Ducati Monster nabídne provozní váhu pouhých 184 kilo.
Přestože předchozí verze měla o padesát kubíků víc, má novinka prakticky stejné hodnoty maximálního výkonu i točivého momentu, konkrétně 111 koní při 9 000 otáčkách a 91,1 Nm při 7 250 otáčkách. Variabilní časování ventilů navíc slibuje pěkně plochou křivku výkonu, kdy od 4 do 10 tisíc motor kdykoli dodá přes 80 % točivého momentu.
Nová verze dostala také novou tvář a design je další věc, kterou Italové perfektně umí. Zadní část je teď ještě subtilnější a předek svým tvarem LED světlometů pěkně odkazuje na staré Monstery z dob před desítkami let. Zajímavý je i tvar nádrže, v přední části teď jsou dva otvory, které připomínají sání, jejich hlavní úlohou je ale chlazení motoru a elektroniky pod nádrží.
Ducati Hypermotard V2
Stejný odlehčený motor jako Monster dostává i nová hračka pro milovníky krátkých a ostrých projížděk, model Hypermotard V2. Jeho dvouválec 890 cm3 je zde naladěný na 120 koní a točivý moment 94 Nm, v porovnání s ostatními modely s tímto agregátem jsou tu navíc kratší převodové stupně, takže svezení bude hodně výbušné. Divoký vysokootáčkový motor pomůže zkrotil elektronika a nastavení jízdních režimů, které upracují zásahy náklonového ABS a kontroly trakce či hlídání zvedání předního kola. V nabídce bude i vyšší verze SP s quickshifterem a funkcí launch control pro závodní starty.
Jako připomínku minulosti konstruktéři nechali pod sedlem malou část příhradového trubkového rámu, jinak je ale hlavním rámem hliníkový monokok, který zároveň funguje jako airbox. Standardní plně nastavitelné odpružení dodává Kayaba, vyšší verze SP dostává luxusní Öhlins. To se opakuje u brzdového systému, ve standardu je Brembo M4.32, vyšší verze má místo litých kovaná kola a závodní třmeny Brembo M50.