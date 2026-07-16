Expozice mapuje celé století jedné z nejslavnějších motocyklových značek světa. Výstava potrvá do 29. července a nabízí podívanou, jež potěší nejen skalní fanoušky Ducati, ale též každého milovníka techniky, designu, motorsportu či italského espritu.
Jen málokterá motocyklová značka dokáže vzbudit tolik emocí jako právě Ducati. Za sto let své existence vytvořila stroje, nesmazatelně zapsané do historie silničních motocyklů i světového závodění. Právě tento příběh nyní ožívá v brněnské Wannieck Gallery, unikátním industriálním prostoru hned vedle Vaňkovky, prostřednictvím rozsáhlé výstavy Ducati 100 let. Vypravil se tam i Jiří Duchoň, šéfredaktor magazínu Automobil, zástupce ČR v porotě Car of the Year a spolupracovník iDNES.cz.
Tato výstava představuje sedm desítek motocyklů Ducati od poválečných začátků až po nejmodernější superbiky a závodní speciály. Návštěvníci projdou jednotlivými etapami vývoje značky a uvidí motocykly dokumentující technický pokrok i proměnu designu během jednoho století. Vedle sériových modelů nechybějí stroje spojené s nejslavnějšími okamžiky Ducati na závodních okruzích ani vzácné limitované edice, na veřejnosti vídané jen zcela výjimečně.
Pojďte na prohlídku a ponořte se do historie slavné značky v naší velké komentované fotogalerii: