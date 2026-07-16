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Sto let motocyklů Ducati. Brno hostí výstavu, která v Česku nemá obdoby

Zvuk italských dvouválců, legendy závodních okruhů i motocykly, běžně ukryté v soukromých sbírkách. Ve Wannieck Gallery v Brně právě probíhá výstava Ducati 100 let.

Expozice mapuje celé století jedné z nejslavnějších motocyklových značek světa. Výstava potrvá do 29. července a nabízí podívanou, jež potěší nejen skalní fanoušky Ducati, ale též každého milovníka techniky, designu, motorsportu či italského espritu.

Jen málokterá motocyklová značka dokáže vzbudit tolik emocí jako právě Ducati. Za sto let své existence vytvořila stroje, nesmazatelně zapsané do historie silničních motocyklů i světového závodění. Právě tento příběh nyní ožívá v brněnské Wannieck Gallery, unikátním industriálním prostoru hned vedle Vaňkovky, prostřednictvím rozsáhlé výstavy Ducati 100 let. Vypravil se tam i Jiří Duchoň, šéfredaktor magazínu Automobil, zástupce ČR v porotě Car of the Year a spolupracovník iDNES.cz.

Tato výstava představuje sedm desítek motocyklů Ducati od poválečných začátků až po nejmodernější superbiky a závodní speciály. Návštěvníci projdou jednotlivými etapami vývoje značky a uvidí motocykly dokumentující technický pokrok i proměnu designu během jednoho století. Vedle sériových modelů nechybějí stroje spojené s nejslavnějšími okamžiky Ducati na závodních okruzích ani vzácné limitované edice, na veřejnosti vídané jen zcela výjimečně.

Pojďte na prohlídku a ponořte se do historie slavné značky v naší velké komentované fotogalerii:

Ve Wannieck Gallery v Brně právě probíhá výstava Ducati 100 let, mapující celé století jedné z nejslavnějších motocyklových značek světa.
Upoutávka hned uprostřed obchodního centra Vaňkovka, vchod na výstavu ve Wannieck Gallery je jen pár desítek metrů odtud. Šest strojů, uprostřed Ducati 350 Wide Case, představující jednu z nejdůležitějších kapitol historie jednoválcových Ducati. Nová konstrukce motoru a rámu „Wide Case“, představená v roce 1968, přinesla vyšší pevnost i lepší jízdní vlastnosti a stala se základem všech velkých jednoválců značky až do poloviny 70. let.
Hned u vstupu vítá návštěvníky jedinečná Ducati Desmosedici RR. Roku 2003 vstoupila Ducati do královské třídy MotoGP s prototypem Desmosedici GP. Před Velkou cenou Itálie byl v Mugellu roku 2006 představen homologovaný model Desmosedici RR, jako racing replica, který je téměř identický s motocyklem Ducati Corse Grand Prix Racing Desmosedici GP6. Šlo o omezenou sérii 1500 motocyklů, jejichž cena dnes převyšuje dva a půl milionu korun.
Tradicí továrny Ducati je spolupráce s výrobci ušlechtilých automobilů. Na snímku jsou tři speciální edice Lamborghini, zleva Panigale V4 (2026) ve stylu Revuelta, Streetfighter V4 (2023) inspirovaný Huracánem STO a Diavel 1260 (2021) připomínající Lamborghini Sian. Zcela vpravo je doplňuje jeden z pouhých 550 vyrobených strojů série Ducati Diavel for Bentley (2024), záměrně připomínající exkluzivní kupé Bentley Batur a vynikající kovanými, do titanově šedé barvy zbarvenými ráfky či typickým zeleným lakováním Scarab Green.
Tak to všechno začalo, lehkými mopedy Cucciolo. Nenápadný čtyřtaktní pomocný motor pro bicykly po válce doslova postavil Itálii na kola a odstartoval cestu Ducati ke sportovním legendám.
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