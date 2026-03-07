Pražský vespa club má za sebou neoficiální zahájení nové sezony. Tradiční jízda otužilců se konala již poosmé. Účastníci letošní Cryovespy zamířili k zámku v rodné vsi skladatele Antonína Dvořáka.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
„Teplé prádlo, rukavice a termosky s horkým čajem s sebou – zima nás nezastaví!“ povzbuzoval Vespa Club Praha potenciální účastníky letošní Cryovespy, která se konala v sobotu 7. března.
Ta se jede bez ohledu na počasí, tedy za všech podmínek. „Jak se na správné otužilce sluší,“ dodal klub.
Počasí letos účastníkům přálo – po chladnějším ránu panovaly příjemné jarní teploty, celou vyjížďku doprovázelo sluníčko.
Od klubovny Vespa Clubu Praha v Dolních Chabrech se na ni zhruba hodinu před sobotním polednem vydalo celkem 25 vesp.
8. Cryovespa – tradiční jízda otužilců aneb neoficiální zahájení pražské vespa sezony
Nejslavnější skútr na světě, který vyrábí italské Piaggio, zanedlouho oslaví 80. výročí.
První skútr si Piaggio oficiálně patentovalo 23. dubna 1946 v pravé poledne v kanceláři ministerstva průmyslu a obchodu ve Florencii. Šlo o model s označením MP6.
Vycházel z prototypu MP5 z konce roku 1944, který měl sloužit výsadkářům během druhé světové války. Přípravy k výrobě skútru, kterému se kvůli jeho vzhledu přezdívalo Paperino (podle italského názvu Kačera Donalda), se však protahovaly a armáda vzhledem ke konci války v květnu 1945 o něj již neměla zájem.
Když si Enrico Piaggio, starší ze synů zakladatele továrny Piaggio, na jaře 1946 prohlédl civilní model MP6 ze všech stran, prohlásil: „Sembra una vespa“. Tedy „vypadá jako vosa“. Nový skútr má podobně jako tento hmyz výraznou zadní část. A tak se zrodila Vespa.
Rok poté byla zahájena výroba dvoukolky, která vstoupila do historie. Šlo o model Vespa 98.
Život vespě vdechl renomovaný letecký konstruktér Corradino D’Ascanio, který se při návrhu inspiroval skútry od americké firmy Cushman.
Kromě návrhu přímého pohonu přišel D’Ascanio s nápadem umístit řazení pohodlněji na řídítka a myslel i na snadnější výměnu píchnuté pneumatiky. V tomto případě mu byla inspirací letadla: navrhl tak jednostranné zavěšení a odpružení kola.
D’Ascanio přepracoval i kapotáž včetně přední části s ohledem na to, aby jezdec zůstal v suchu a čistý. Rovněž upravil tvar řídítek, umístění sedla, provedení podlahy. Zaměřil se i na těžiště stroje s ohledem na jeho snadnou ovladatelnost.
Základní tvary si vespa zachovala do současnosti a během více než tři čtvrtě století našla řadu více či méně povedených kopií.
Vespa se stala nejen oblíbeným dopravním prostředkem pro ucpaná města, ale také symbolem italské elegance.
