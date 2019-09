Konec motocyklové sezony. Nahoru vyjedou jen nejlepší, zbytek se kutálí dolů

Před lety se podobný závod do strmého vrchu konal i na pražském Břevnově. V Chýnově u Tábora našel Strmý vrch jeho pokračování. Je to závod, který už tradičně zakončuje domácí sportovní motocyklovou sezonu. I když jde i v Chýnově o to, kdo bude nahoře nejrychleji, hlavní tu je setkání motocyklových příznivců. A tak se s kopcem pravidelně perou nejen nejlepší domácí motokrosaři, jezdci endura a trialu, ale také amatérští závodníci z blízkého i dalekého okolí.

Výjezd do padesátimetrového kopce pořadatel pravidelně komplikuje různými překážkami, například kládami přes cestu a výkopy. Nahoru vyjedou jen ti nejlepší. Letos opět zvítězil motokrosař Martin Michek, který vyjel čtyřikrát z pěti pokusů. Jen poprvé se zastavil pouhý metr pod vrcholem.

Závod pořádá místní klub Motosport Chýnov pod vedením Evžena Zadražila. Ten tradičně dění na krátké trati nejen komentoval, ale zúčastnil se i přímo na kopci jako jeden ze závodníků.