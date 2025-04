Mezi takové modely patří bezesporu i tříválec o obsahu 675 ccm. Motor nevznikl úplně na čistém papíře, ale rozšířením dvouválce o objemu 450 ccm o jeden válec. CFMOTO tedy nesází jen na spolupráci s KTM, ale investuje nemalé prostředky i do vlastního vývoje. 675 přichází ve dvou verzích.

První verze 675NK jako naháč, druhá 675SR-R jako kapotovaný supersport. Líbivost designu může být subjektivní, ale za mě se povedly obě verze. Měl jsem možnost otestovat oba stroje na okruhu Protimao poblíž portugalského Algarve. Obě verze jsou si hodně podobné a liší se opravdu drobnostmi.

Motor je usazený v rámu z ocelových trubek. Výkon je naladěný na 66 kW (88 koní), které nabízí v 11 000 otáčkách za minutu. Rychlořazení funguje jen nahoru, podřazovat musíme se spojkou. Převodovka má šest rychlostních stupňů a samozřejmostí je i antihopingová spojka. Vpředu upside down vidlice a zadní monoblock podvozek od KYB jsou stavitelné. Brzdy J Juan, v předu čtyřpístkové třmeny a dva kotouče 300 mm a vzadu jeden 240 mm. Pohotovostní hmotnost je příjemných 189 kg.

CF se vytáhlo i s elektronikou, 5palcový displej je přehledný a dobře čitelný i na slunci. Jak už začíná být v dnešní době zvykem, můžete propojit stroj se svým mobilním telefonem. Připojíte se přes Bluetooth a na displeji motocyklu můžete sledovat, kdo vám volá, případně jakou hudbu si pouštíte do své helmy. Přes aplikaci můžete sledovat, kde se vaše motorka zrovna nachází, po návratu domů se můžete podívat na to, kde jste jezdili a prohlédnout si například ujetou vzdálenost, dobu jízdy, průměrnou rychlost, maximální rychlost a další data.

Přes WIFI připojení můžete upgradovat i firmware motocyklu. Pokud potřebujete po cestě dobít telefon, nemusíte řešit, jestli s sebou máte kabel s USB-A nebo USB-C konektorem, toto céefo má totiž standardně oba konektory. To jsou vlastnosti, ve kterých jsou si oba modely rovny. Liší se od sebe samozřejmě kapotami, ale i řídítky a ergonomií posezu na motorce. Rozdíl je samozřejmě i v ceně, 675NK stojí 175 tisíc a 675SR-R o dvacet tisíc víc.

SR-R jsme vyzkoušeli rovnou na závodní trati Portimao, kde se ještě nedávno jezdila i F1. Trať je to krásná a široká, ale náročná a s několika slepými horizonty. Takže jsem si musel zvykat na novou motorku i na pro mě novou 4,65 km dlouhou technicky náročnou trať. Ale hned od začátku všechno fungovalo překvapivě dobře.

Motor je nejzábavnější, když se přiblížíte 11 tisícům otáčkám. Je opravdu elastický, s možností využití širokého spektra otáček, takže vás nevytrestá a krásně se sebere i z těch nižších, když budete mít špatně podřazeno.

Rychlořazení nahoru funguje výborně a pochvalu zaslouží i pěkný zvuk motoru a koncovky výfuku, který je schovaný kvůli těžišti pod motorem a za který se SR-R nemusí rozhodně stydět. Dalším důležitým faktorem je podvozek, který je stavitelný a i když jsem neměl čas pohrát si s jeho nastavením, nedostal jsem se na limit a podržel mě, když bylo potřeba.

Skvělé brzdy

Posledním důležitým faktorem jsou brzdy. V této disciplíně CFMOTO často nevynikalo, proto mě zklamalo, že u stroje s okruhovými ambicemi nepoužili Bremba, ale J Juany. Jenže k mému velkému překvapení fungují tyto brzdy naprosto skvěle. Výborně se dávkují a účinnost je výborná. Na okruhu během dvacetiminutových stintů vůbec nevadly a podíl na tom má určitě i jejich náporové chlazení.

Motocykl je vybaven i kontrolou trakce a náklonovým ABS a tady jsem bohužel jednu pihu na kráse našel. ABS se občas chová trochu nevypočitatelně. Ne že by vám dovolilo stroj přebrzdit, ale někdy se rozhodne snížit sílu brzdného účinku a připraví vám dramatické okamžiky. Naštěstí k tomu dochází jen v opravdu mezních situacích, při běžné jízdě všechno funguje dobře.

Vzhledem k tomu, že se zřejmě jednalo o předprodukční stroje a elektronika je od renomovaného evropského výrobce, dá se očekávat, že tento problém CF dořeší upgradem firmware řídící jednotky ABS nebo překalibrováním systému. ABS není možné standardně vypnout tlačítkem, ale pokud budete chtít jezdit bez ABS (samozřejmě na uzavřené trati), stačí vytáhnout tu správnou pojistku.

Já si část jízd po trati v tomto režimu zkusil a motorka se chovala skvěle. I díky nízké hmotnosti se stroj skvěle vodí a překlápí ze strany na stranu. To, jak letíte v Portimau na roztočenou pětku do poslední zatáčky po koleni slepým horizontem k cílové zatáčce, prostě musí zvednout tep každému a přál bych to s tímto tříválcem zažít všem milovníkům rychlé jízdy.

CFMOTO se s tímto strojem posouvá zase o metu dál a rozhodně posílá 675SR-S mezi dospělé stroje. Jak podvozek, tak brzdy (s vypnutým ABS) mi dávaly dobrou zpětnou vazbu a co je důležité, SR-S mě hodně bavila! Na učení okruhové jízdy nebo hobby ježdění po závodních tratích je to skvělý stroj za výborné peníze. Na rozdíl od litrových superbiků nebude žrát gumy a dovolí vám sáhnout si na limity a rozhodně se s ní nebudete nudit.