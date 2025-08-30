Od Národního technického muzea v Praze vyjelo pět motocyklů Čechie-Böhmerland na 27. mezinárodního srazu majitelů motocyklů Čechie-Böhmerland, který se koná od 29. do 31. srpna.
Jádrem slavnostního srazu bude defilé zúčastněných strojů na Křinickém náměstí v Krásné Lípě, kde bude venkovní výstava věnovaná motocyklům Čechie-Böhmerland a jejich tvůrci. Kromě Krásné Lípy budou mít ctitelé značky možnost stroje obdivovat na veteránském srazu v Großschönau, v Rumburku, na místě bývalé továrny ve Šluknově-Kunraticích a u hotelu JEF v Doubici.
„Sraz se koná v roce, kdy si připomínáme 100 let od zahájení výroby těchto unikátních strojů, které jsou známé jako nejdelší sériově vyráběné motocykly na světě,“ uvádí Jana Dobisíková z NTM, které bude na akci prezentovat svůj exponát – motocykl Čechie-Böhmerland 600. To je cestovní model z roku 1930. „Tento vzácný motocykl, který je součástí sbírek muzea již od roku 1964, byl v restaurátorských dílnách NTM uveden do provozuschopného stavu a máme tak možnost předvádět ho v chodu. Podle dostupných informací existuje stejný model pouze ve dvou kusech. Stroj ze sbírek Národního technického muzea i po více než 90 letech stále spolehlivě jezdí,“ popsal účast muzea na srazu Arnošt Nezmeškal, ředitel Muzea dopravy NTM.
Národní technické muzeum k letošnímu 100. výročí připravuje výstavu, na které budou k vidění všechny základní typy motocyklů Čechie-Böhmerland včetně nejdelšího motocyklu na světě (model pro 4 lidi) a představen příběh této značky. „Výstava s názvem „Böhmerland nebo Čechie. Nejdelší motocykl na světě“ bude otevřena od 5. listopadu 2025,“ doplňuje Jana Dobisíková.
Na jízdu z Prahy na sraz do severních Čech se v pátek za deštivého rána vydal rodinný klan Jiřího Zezulky z Horních Počernic, dlouholetého sběratele a milovníka značky Čechie-Böhmerland.
