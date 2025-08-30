Nejúžasnější i nejdivnější motorky na světě slaví sto let. Čechie jedou Českem

Letos je tomu sto let, co rumburský rodák Albin Hugo Liebisch postavil funkční prototyp cestovního modelu svého motocyklu, který krátce nato pojmenoval jako Böhmerland, pro české zákazníky označovaný jako Čechie.

Od Národního technického muzea v Praze vyjelo pět motocyklů Čechie-Böhmerland na 27. mezinárodního srazu majitelů motocyklů Čechie-Böhmerland, který se koná od 29. do 31. srpna.

Slavíme století od výroby prvního motocyklu Čechie – Böhmerland.
Jádrem slavnostního srazu bude defilé zúčastněných strojů na Křinickém náměstí v Krásné Lípě, kde bude venkovní výstava věnovaná motocyklům Čechie-Böhmerland a jejich tvůrci. Kromě Krásné Lípy budou mít ctitelé značky možnost stroje obdivovat na veteránském srazu v Großschönau, v Rumburku, na místě bývalé továrny ve Šluknově-Kunraticích a u hotelu JEF v Doubici.

Otec nejdelších motorek světa se narodil před 135 lety, zemřel v zapomnění

„Sraz se koná v roce, kdy si připomínáme 100 let od zahájení výroby těchto unikátních strojů, které jsou známé jako nejdelší sériově vyráběné motocykly na světě,“ uvádí Jana Dobisíková z NTM, které bude na akci prezentovat svůj exponát – motocykl Čechie-Böhmerland 600. To je cestovní model z roku 1930. „Tento vzácný motocykl, který je součástí sbírek muzea již od roku 1964, byl v restaurátorských dílnách NTM uveden do provozuschopného stavu a máme tak možnost předvádět ho v chodu. Podle dostupných informací existuje stejný model pouze ve dvou kusech. Stroj ze sbírek Národního technického muzea i po více než 90 letech stále spolehlivě jezdí,“ popsal účast muzea na srazu Arnošt Nezmeškal, ředitel Muzea dopravy NTM.

Autofotka týdne: Čechie znovuzrozená na 3D tiskárně

Národní technické muzeum k letošnímu 100. výročí připravuje výstavu, na které budou k vidění všechny základní typy motocyklů Čechie-Böhmerland včetně nejdelšího motocyklu na světě (model pro 4 lidi) a představen příběh této značky. „Výstava s názvem „Böhmerland nebo Čechie. Nejdelší motocykl na světě“ bude otevřena od 5. listopadu 2025,“ doplňuje Jana Dobisíková.

Na jízdu z Prahy na sraz do severních Čech se v pátek za deštivého rána vydal rodinný klan Jiřího Zezulky z Horních Počernic, dlouholetého sběratele a milovníka značky Čechie-Böhmerland.

Nejdelší motorky světa vznikaly v Česku, měly zastoupit rodinné auto
30. srpna 2025

