Jsou v cíli. Veterán zopakoval po 100 letech jízdu z Londýna do Prahy

Autor: ,
  9:07
Historický motocykl BSA 770 se sidecarem zopakoval rekordní jízdu z Londýna do Prahy, kterou před 100 lety absolvoval tehdejší zástupce značky BSA v Československu Augustin Šulc. Trasu dlouhou 1 400 km zvládl 97 let starý motocykl s vnukem a pravnukem Šulce za 79 hodin, tedy o tři hodiny méně než jejich předek.
Historický motocykl BSA 770 se sidecarem zopakoval rekordní jízdu z Londýna do...

Historický motocykl BSA 770 se sidecarem zopakoval rekordní jízdu z Londýna do Prahy, kterou před 100 lety absolvoval tehdejší zástupce značky BSA v Československu Augustin Šulc. Trasu dlouhou 1400 km zvládl 97 let starý motocykl s vnukem Vladimírem Šulcem (vpravo) a pravnukem Danem (třetí zleva) za 79 hodin, tedy o tři hodiny méně než jejich předek. | foto: ČTK

Historický motocykl BSA 770 se sidecarem zopakoval rekordní jízdu z Londýna do...
Vnuk a pravnuk Augustina Šulce zopakují jeho rekordní jízdu z Londýna do Prahy...
Vnuk a pravnuk Augustina Šulce zopakovali jeho rekordní jízdu z Londýna do...
Sajdkára BSA na Oldtimer Bohemia Rally 2016
13 fotografií

Jízdu otec a syn Vladimír a Daniel Šulcovi zvládli bez větších problémů. Mezi ty menší lze počítat upadlý výfuk, rozpadlé ložisko v kole nebo prasklé lanko a ztracená kulička spojky. Na posledním úseku z Rokycan do Prahy je doprovodily další historické stroje BSA a BMW.

Augustin Šulc byl český průkopník motocyklových dálkových jízd. Patřil k firmě Bratří Šulcové, která zastupovala britskou značku BSA v Československu. V roce 1925 v rámci reklamy na motocykly BSA zorganizoval podruhé extrémní cestu z Londýna do Prahy. Chtěl ukázat, co všechno motocykly, které prodává, zvládnou. Absolvoval svou jízdu v zimě, zvláště náročnou kvůli sněhovým závějím a průjezdu napříč Evropou. Na tehdejší dobu byla délka trasy i rychlost, za kterou ji absolvoval, považována za mimořádnou.

Vladimír a Daniel Šulcovi vyrazili na cestu z Londýna v sobotu 13. září, cestu završili v úterý 19. září v 19:10 hodin před budovu Autoklubu České republiky v Opletalově ulici, kde končil i původní rekord Augustina Šulce.

Plány na zopakování cesty začaly podle Šulce už v roce 2021, původně přesně 100 let po první dědečkově jízdě. Kvůli poruše motoru se však projekt posunul. Stroj musel projít generální opravou a následně dvouletým zajížděním. Jako zkoušku podnikli letos v červenci cestu dlouhou 540 kilometrů na veteránské setkání, kterou zvládli bez problémů.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Italský gigolo a sovětské šťabajzny. Supergalerie ruského auta století ohromí

Rok 1970 byl v Rusku velice úrodný. V lednu se začal na pultech obchodů decentně objevovat první toaletní papír z konečně zrealizované domácí hromadné výroby a v září byla spuštěna sériová výroba...

Prezident Pavel objel na dovolené Rumunsko. Přivítali ho medvědi

Exkluzivně

V pondělí 15. září se vrátil prezident Petr Pavel z dovolené do svého úřadu. Začátkem září vyrazil opět na motocyklovou dovolenou, tentokrát cestoval autovlakem do Košic, odkud pokračoval na...

Autosalon Mnichov: Škodovka tu byla jen na skok, čínský útok pokračuje

Od našeho zpravodaje v Mnichově Třetí mnichovský autosalon se rozbíhá. Část určená pro odborníky začala v pondělí 8. září, veřejnosti jsou určené expozice v ulicích města, ty otevírají den na to. Podívejte, co se na salonu IAA...

Designér vysvětluje vychytávky nové škodovky. Má kapotu jako supersport

Exkluzivně

I sami škodováci uznávají, že se musíte do jejich nové studie Vision O trochu zakoukat. Na první pohled nepadne do oka každému, každým dalším mu však přicházíte na chuť. Co o nové studii zatím...

Bylo jich málo, ale našli jsme je. Krásky autosalonu v Mnichově

Lákat na stánky k autům krásnými modelkami se na veletrzích už dávno nenosí. Na autosalonu v Mnichově jsme jich přece jen pár objevili. Pohříchu výhradně u čínských automobilek. Ty se nařčení ze...

Jsou v cíli. Veterán zopakoval po 100 letech jízdu z Londýna do Prahy

Historický motocykl BSA 770 se sidecarem zopakoval rekordní jízdu z Londýna do Prahy, kterou před 100 lety absolvoval tehdejší zástupce značky BSA v Československu Augustin Šulc. Trasu dlouhou 1 400...

17. září 2025  9:07

Krásné nové stroje z Mnichova: fabiobijec, vtipálek od Porsche a čínské UFO

Mnichovský autosalon byl přehlídkou čínských značek, ale také exhibicí domácích německých výrobců, mezi které se dokázali vklínit i Francouzi a Korejci. Podívejte se podrobněji na nové modely BMW...

17. září 2025

Čínská auta českého designéra vyrobí v Rakousku. Xpeng tak obejde cla

Čínská automobilka Xpeng zahájila výrobu elektromobilů v Evropě, a to prostřednictvím spolupráce s rakouskou společností Magna Steyr. Čínský podnik oznámil, že továrna Magny ve Štýrském Hradci...

17. září 2025

Land Roveru se nedaří rozjet výrobu po ataku hackerů, tratí miliardy

Britské automobilce Jaguar Land Rover (JLR) se stále nedaří obnovit výrobu, kterou narušil kybernetický útok. Firma oznámila, že prodlužuje přerušení výroby do 24. září. Automobilka o kybernetickém...

17. září 2025

Policejní ferrari už najelo přes 35 000 km. Rozdává pokuty za rychlost i mobil

Ferrari, které policie jako zabavené získala v roce 2022, už najelo přes 35 000 kilometrů. Na silnicích vzbuzuje respekt i zvědavost. Často takovou, že řidiči jedoucích aut riskují pokutu za držení...

16. září 2025

BMW změnilo své logo, nikomu o tom ale neřeklo. Dostal ho nový elektromobil

Mnichovská automobilka nenápadně představila na domácím autosalonu nové logo. Obměněný slavný znak představila na veletrhu IAA Mobility, premiéra se ovšem odehrála ve stínu důležité novinky BMW,...

16. září 2025

Boj o zákaz spalováků. Brusel tlaku automobilek nechce ustoupit

Evropská komise přesune revizi záměru zakázat v roce 2035 výrobu aut se spalovacími motory již na konec letošního roku. Revize byla původně plánována až na rok 2026. Koncem minulého týdne proběhlo...

16. září 2025

Prezident Pavel objel na dovolené Rumunsko. Přivítali ho medvědi

Exkluzivně

V pondělí 15. září se vrátil prezident Petr Pavel z dovolené do svého úřadu. Začátkem září vyrazil opět na motocyklovou dovolenou, tentokrát cestoval autovlakem do Košic, odkud pokračoval na...

16. září 2025

Nová škodovka je k vidění v Česku. Elektrický kombík vystavují v muzeu

Škoda se sice oficiálního programu mnichovského autosalonu IAA Mobility, který skončil v neděli, neúčastnila. V bavorské metropoli ovšem odhalila koncept, který vyvolal pozornost. Vize velkého...

15. září 2025  9:08

Mercedes naučil géčko novým kouskům. Točí se jako tank a pohrdá pistolemi

Říká se sice, že starého psa novým kouskům nenaučíte, ale v případě elektrického Mercedesu G 580 EQ to evidentně neplatí. Stuttgartská značka svoji terénní legendu přetavila z vojenského stroje na...

15. září 2025

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Totální fiasko tradičních automobilek, techniku musí brát z Číny, aby jí stačily

Premium

Pro starší generace Číňanů bylo ještě před pár lety jméno Volkswagen synonymem pro auto, Santana – výběrový model značky motorizoval zemi pohybující se na bicyklech a ukazoval jí, co je to auto. To...

15. září 2025

Autosalon Mnichov končí. Když dojdete až na konec, najdete Konec

Od našeho zpravodaje v Mnichově Třetí ročník veletrhu IAA Mobility v neděli 14. září definitivně končí. Prošli jsme ho od začátku do konce, jak část pro odborníky na mnichovském výstavišti, tak tu pro širokou veřejnost, která se...

14. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.