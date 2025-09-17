Jízdu otec a syn Vladimír a Daniel Šulcovi zvládli bez větších problémů. Mezi ty menší lze počítat upadlý výfuk, rozpadlé ložisko v kole nebo prasklé lanko a ztracená kulička spojky. Na posledním úseku z Rokycan do Prahy je doprovodily další historické stroje BSA a BMW.
Augustin Šulc byl český průkopník motocyklových dálkových jízd. Patřil k firmě Bratří Šulcové, která zastupovala britskou značku BSA v Československu. V roce 1925 v rámci reklamy na motocykly BSA zorganizoval podruhé extrémní cestu z Londýna do Prahy. Chtěl ukázat, co všechno motocykly, které prodává, zvládnou. Absolvoval svou jízdu v zimě, zvláště náročnou kvůli sněhovým závějím a průjezdu napříč Evropou. Na tehdejší dobu byla délka trasy i rychlost, za kterou ji absolvoval, považována za mimořádnou.
Vladimír a Daniel Šulcovi vyrazili na cestu z Londýna v sobotu 13. září, cestu završili v úterý 19. září v 19:10 hodin před budovu Autoklubu České republiky v Opletalově ulici, kde končil i původní rekord Augustina Šulce.
Plány na zopakování cesty začaly podle Šulce už v roce 2021, původně přesně 100 let po první dědečkově jízdě. Kvůli poruše motoru se však projekt posunul. Stroj musel projít generální opravou a následně dvouletým zajížděním. Jako zkoušku podnikli letos v červenci cestu dlouhou 540 kilometrů na veteránské setkání, kterou zvládli bez problémů.