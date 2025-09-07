Děda byl frajer, pokoří ho potomci? Na prastaré motorce pojedou napříč Evropou

Vnuk a pravnuk Augustina Šulce se vydají v září na cestu z Londýna do Prahy, aby zopakovali jeho více než stoletý mimořádný výkon. Připomenou jízdu, kterou Augustin Šulc v roce 1925 absolvoval na trati dlouhé zhruba 1 400 kilometrů za 82 hodin, což bylo na tu dobu nezvykle náročné.
Vnuk a pravnuk Augustina Šulce zopakují jeho rekordní jízdu z Londýna do Prahy za 82 hodin na motocyklu BSA 770 se sidecarem z roku 1928. | foto: ČTK

Sajdkára BSA na Oldtimer Bohemia Rally 2016
Na start se postavil stroj značky BSA - Birmingham Small Arms Company
BSA Gold Flash se sajdkárou Busmar (1959)
Vyrazí na motocyklu BSA 770 se sidecarem z roku 1928 z Londýna s cílem dorazit do Prahy za podobný čas. O akci informoval vnuk Vladimír Šulc.

Augustin Šulc byl český průkopník motocyklových dálkových jízd. Patřil k firmě Bratři Šulcové, která zastupovala značku BSA v Československu. V roce 1925 v rámci reklamy na motocykly BSA zorganizoval podruhé extrémní cestu z Londýna do Prahy. Chtěl ukázat, co všechno motocykly, které prodává, zvládnou. Absolvoval svou jízdu v zimě, zvláště náročnou kvůli sněhovým závějím a průjezdu napříč Evropou. Na tehdejší dobu byla délka trasy i rychlost, za kterou ji absolvoval, považována za mimořádnou.

Vnuk a pravnuk Augustina Šulce zopakují jeho rekordní jízdu z Londýna do Prahy za 82 hodin na motocyklu BSA 770 se sidecarem z roku 1928.

„Pro mě je to v podstatě pocta dědovi. Zároveň si se synem chceme vyzkoušet, jestli to dokážeme také, nebo jestli byl děda větší frajer než my dneska,“ řekl v rozhovoru Vladimír Šulc.

Vladimír a Daniel Šulcovi vyrazí na cestu v sobotu 13. září, svůj dojezd plánují na úterý 16. září před budovu Autoklubu České republiky v Opletalově ulici, kde končil i původní rekord Augustina Šulce.

Plány na zopakování cesty začaly podle Šulce už v roce 2021, původně přesně sto let po první dědečkově jízdě. Kvůli poruše motoru se však projekt posunul. Stroj musel projít generální opravou a následně dvouletým zajížděním. Jako zkoušku podnikli letos v červenci cestu dlouhou 540 kilometrů na veteránské setkání, kterou zvládli bez problémů.

Šulcovi pojedou podle původní trasy z roku 1922 přes Calais a Ostende. Podle Vladimíra Šulce se cestovatelé připravují spíše prakticky než systematickým tréninkem. „Každých sto kilometrů budeme zastavovat kvůli tankování a odpočinku. Trochu jsme se obávali vjezdu do Londýna kvůli ekologickým omezením, ale zjistili jsme, že na veterány se nevztahují,“ řekl. Motocykl má průměrnou rychlost 40 až 50 kilometrů za hodinu a spotřebu kolem devíti litrů na sto kilometrů.

Harmonogram cesty počítá s tím, že první část trati absolvují Šulcovi nepřetržitě za zhruba 30 hodin, následně si odpočinou a vyrazí dál. Maximální rychlost stroje je 80 kilometrů za hodinu, kvůli technickému stavu i bezpečnosti ale pojedou pomaleji. Největší komplikace podle Vladimíra Šulce mohou přinést drobné technické závady.

7. září 2025

5. září 2025,  aktualizováno  19:27

vydáno 4. září 2025

