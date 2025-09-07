Vyrazí na motocyklu BSA 770 se sidecarem z roku 1928 z Londýna s cílem dorazit do Prahy za podobný čas. O akci informoval vnuk Vladimír Šulc.
Augustin Šulc byl český průkopník motocyklových dálkových jízd. Patřil k firmě Bratři Šulcové, která zastupovala značku BSA v Československu. V roce 1925 v rámci reklamy na motocykly BSA zorganizoval podruhé extrémní cestu z Londýna do Prahy. Chtěl ukázat, co všechno motocykly, které prodává, zvládnou. Absolvoval svou jízdu v zimě, zvláště náročnou kvůli sněhovým závějím a průjezdu napříč Evropou. Na tehdejší dobu byla délka trasy i rychlost, za kterou ji absolvoval, považována za mimořádnou.
„Pro mě je to v podstatě pocta dědovi. Zároveň si se synem chceme vyzkoušet, jestli to dokážeme také, nebo jestli byl děda větší frajer než my dneska,“ řekl v rozhovoru Vladimír Šulc.
Vladimír a Daniel Šulcovi vyrazí na cestu v sobotu 13. září, svůj dojezd plánují na úterý 16. září před budovu Autoklubu České republiky v Opletalově ulici, kde končil i původní rekord Augustina Šulce.
Plány na zopakování cesty začaly podle Šulce už v roce 2021, původně přesně sto let po první dědečkově jízdě. Kvůli poruše motoru se však projekt posunul. Stroj musel projít generální opravou a následně dvouletým zajížděním. Jako zkoušku podnikli letos v červenci cestu dlouhou 540 kilometrů na veteránské setkání, kterou zvládli bez problémů.
Šulcovi pojedou podle původní trasy z roku 1922 přes Calais a Ostende. Podle Vladimíra Šulce se cestovatelé připravují spíše prakticky než systematickým tréninkem. „Každých sto kilometrů budeme zastavovat kvůli tankování a odpočinku. Trochu jsme se obávali vjezdu do Londýna kvůli ekologickým omezením, ale zjistili jsme, že na veterány se nevztahují,“ řekl. Motocykl má průměrnou rychlost 40 až 50 kilometrů za hodinu a spotřebu kolem devíti litrů na sto kilometrů.
Harmonogram cesty počítá s tím, že první část trati absolvují Šulcovi nepřetržitě za zhruba 30 hodin, následně si odpočinou a vyrazí dál. Maximální rychlost stroje je 80 kilometrů za hodinu, kvůli technickému stavu i bezpečnosti ale pojedou pomaleji. Největší komplikace podle Vladimíra Šulce mohou přinést drobné technické závady.