Rock and roll s bombardérem z Berlína. Harley od BMW má i zpátečku

Německý výrobce nabízí v současné době šest modelů R18. To není málo. Modely se od sebe navíc liší svým charakterem a výbavou, moderními technologiemi, jiné nabízejí jednoduchost. Právě R18 Roctane patří k oldschoolové straně tohoto spektra a sází na skromnost.

Roctane je jako všechny motocykly řady R18, mohutný, těžký a velký motocykl klasické konstrukce s dvojitým ocelovým rámem. Na první pohled zaujme velké přední 21palcové kolo, skvělé zpracování a kvalitní materiály. Inspirace přichází ze dvou hlavních směrů.

BMW R18 Roctane

Prvním jsou předválečné motocykly BMW a druhou ingrediencí jsou klasické velké harleye, na jejichž zákazníky R18 také míří. Model Roctane sází na jednoduchý a funkční design. Zatímco harleye se vracejí v současné době zpátky ke chromu, BMW vsadilo na kombinaci lesklé a matné barvy.

BMW R18 Roctane v číslech motor: 1802 ccm, vzduchem/olejem chlazený dvouválcový dvoutaktní motor typu boxer se dvěma řetězem poháněnými vačkovými hřídelemi uloženými nad klikovou hřídelí, 67 kW (91 k) při 4750 ot./min, 158 Nm při 3000 ot./min

max. rychlost: přes 180 km/h

spotřeba: 5,6 l/100 km

pohon: jednokotoučová suchá spojka, šestistupňová dvouhřídelová převodovka, kardan

délka x rozvor (mm): 2615 x 1720

pneumatika vpředu: 120/70 B21

pneumatika vzadu,: 180/55 B168

přední brzda: dvoukotoučová brzda, průměr 300 mm, čtyřpístkový pevný třmen

zadní brzda: jednokotoučová brzda, průměr 300 mm, čtyřpístkový pevný třmen

výška sedla při pohotovostní hmotnosti: 720 mm

využitelný objem nádrže: cca 16 l (z toho rezervní objem cca 4 l)

pohotovostní hmotnost s plnou nádrží: 374 kg

maximální přípustná celková hmotnost: 560 kg

užitečné zatížení (při standardní výbavě): 181 kg

Výškou sedla je Roctane se svými 72 centimetry spíše nižší stroj, a ač nejsem příznivcem vyšších řídítek, poloha jezdce je pohodlná a vzpřímená. Sedlo je pohodlné, přední část je „propadlá“ dolů, takže pomáhá dobře fixovat pozici jezdce, který pak necestuje po sedle dopředu a dozadu. Zvyknout si musíte na velké, široké a nízko položené válce, které omezují pohyb nohou, především pak řazení levou botou.

Nehledejte klasické stupačky, ale podobně jako u velkých harleyů velké „plotny“. To je pohodlné na opření nohou, ale u motorkářských bot se mi obtížně strkala špička pod řadicí páku. Mnichovští inženýři to nezanedbali, ale po vzoru starých motorek to u BMW vyřešili kolébkovou řadičkou na patu. Pokud na to nejste zvyklí, bude to chtít trochu cviku, ale po několika jízdách vám to připadne naprosto přirozené.

Startování je samozřejmě bezklíčové, klíč budete potřebovat jen na nádrž a zamykání přední vidlice, které je na Roctanu ve stylu starých motorek. Ovladače na řídítkách jsou typicky bavorácké a snadno si na ně zvyknete. U prvních verzí R18 mě neskutečně štvalo jejich šedé plastové provedení převzaté z jiných motocyklů. Vypadalo to levně a bylo to v kontrastu s ostatními kvalitními materiály. BMW je nyní vyměnilo za černé, které jsou sice taky plastové, ale vypadají výborně, takže problém nebyl evidentně v materiálu, ale v barvě.

Překvapilo mě přímé tlačítko vypínání kontroly trakce, ale na druhou stranu, pokud budete chtít někde zamachrovat s pálením gumy nebo s protáčením zadního kola, určitě se toto snadné ovládání kontroly trakce bude hodit. Samozřejmostí je i tempomat, který je typicky koncernový a snadno se ovládá jedním prstem levé ruky. Testovaný stroj měl vyhřívané rukojeti, které jsem v chladném a deštivém počasí ocenil.

Jezdce nechrání žádný plexi štít, a protože se Roctane snadno roztočí i do větších rychlostí, tak jsem to zhruba od 120 v otevřené helmě intenzivně vnímal. V nabídce BMW přední štíty najdete, ale jednoduchý a čistý design bez štítu se mi líbí natolik, že bych o instalaci nějakého doplňkového štítu vůbec neuvažoval.

Všechna světla jsou samozřejmě LED. Zadní sdružená světla, jsou zapuštěná do kufrů. Přední světlomet je poměrně veliký a má v sobě zapuštěný „budík“. Určitě by se dal vyrobit menší světlomet, ale takto se k motorce skvěle hodí! Tachometr je analogový a hrdě hlásí, že motocykl byl vyroben v Berlíně.

Tachometr s displejem

Displej v jeho spodní části není barevný a je celkem malý, ale přesně tak se to sem hodí a nenarušuje to retro charakter celého stroje. Na displeji najdete většinu důležitých informací, samozřejmě i zařazený rychlostní stupeň, jen palivoměr chybí. Úplný průšvih to však není, protože v momentě rozsvícení kontrolky rezervy paliva se spustí počítadlo kilometrů a vy přesně víte, kolik máte na rezervu najeto.

Boxer

Středobodem celého stroje je motor, který nejen funguje, ale i skvěle vypadá. Velký, vzduchem a olejem chlazený dvouválcový boxer (motor s válci na plocho proti sobě) o objemu 1802 ccm disponuje výkonem 67 kW (91 koní). To vás asi úplně neoslní, ale v tomto případě je důležitý točivý moment 158 Nm, a to už je parádní hodnota. Motor má úžasný zátah od spodních otáček.

Nastartování je samo o sobě zážitek a doporučuji při něm držet pevně řídítka, protože stroj sebou škubne a zatřepe se. Stejně tak, když stojíte na místě a chcete si vrknout plynem, připravte se, že sebou stroj škubne do strany a pokud to nebudete čekat, může vám motocykl snadno upadnout. V nízkých otáčkách blízkých volnoběhu jsou vibrace výrazné, ve vyšších otáčkách se klepání postupně zjemňuje a ztrácí se. Nevím, jestli bude toto klepání někomu vadit, za mě to patří k retro charakteru motocyklu, vlastně se mi to i líbí a je to součástí emocí, které motocykl vypouští.

Elektronika nabízí tři jízdní režimy. První nezbytný je „Rain“, který v dešti ubere malinko výkonu, reakce na plyn se umírní a kontrola trakce na vodě víc hlídá prokluz zadního kola. Další dva jízdní režimy mají vtipnější názvy, které pěkně vystihují jejich charakter: „Rock“ a „Roll“. Jsou si na první pohled podobné, ale Rock je určitě zábavnější a reakce na plyn ostřejší. Takže za mě vede jasně, „Rock“, který jsem už do konce testu nevypínal. O převod síly se stará mohutný kardan, který ke klasickým BMW boxerům neodmyslitelně patří. V tomto případě je odkrytý, aby potěšil oko přihlížejících fajnšmekrů.

Převodovka je drsňácky hrubá a přesná, tak jak to má být. Díky obrovskému zátahu motoru od spodních otáček nebudete muset řadit příliš často. Každý ze dvou válců má samostatný výfuk, který díky své mohutnosti dobře vypadá, a navíc má i hluboký dunivý zvuk, který potěší vaše uši, ale přitom přehnaně neřve. Dalším zajímavým překvapením byla spotřeba paliva mezi 5,5 až 6 l/100 km. Vzhledem ke svižné jízdě a velikosti motoru skvělá hodnota.

BMW R18 Roctane

Po usednutí za řídítka si konečně plně uvědomíte velikost a hmotnost Rocktanu. Hmotnost natankovaného stroje je úctyhodných 374 kg. Za řídítky je to opravdu ještě silnější dojem než z dálky nebo z obrázků a už samotné zvednutí ze stojánku naznačí, jestli na to máte. Všechno funguje dobře, ale hmotnost vás limituje a musíte z ní mít respekt. Na místě, při parkování se s vyšší hmotností peru, ale po nabrání rychlosti se kila pocitově ztrácejí, stroj se ochotně překlápí ze strany na stranu a brzy začínám brousit plotny o asfalt.

Motor dovede stroj pěkně rozdivočit a umožňuje svižnou jízdu. Nenechte se mýlit retro stylem, motocykl se snadno přiblíží dvoustovce. Ani podvozek se svižné jízdě nebrání a výborně sekunduje. Palec nahoru zaslouží tlumič řízení, který není v této kategorii vůbec běžný. Raději se však zase uklidním a přejdu do kochacího módu, který je charakteru motorky přece jen blíž.

Ani na nerovnostech neztrácí jízda komfort a podvozek dává slušnou zpětnou vazbu. I když je stroj těžký, podvozek s tím počítá a povedlo se ho skvěle naladit. Zadní tlumič je vašemu zraku navíc skrytý, takže stroj působí tak trochu jako hardtail, a to je sexy. Díky velkému dvouválci motocykl pěkně brzdí motorem, a to je dobře. Je fajn zvyknout si toho využívat, protože přední dvojité brzdy se 300mm kotouči nejsou tak ostré, jak jsem doufal. Nemohu říct, že by brzdily špatně, ale vzhledem k hmotnosti stroje mají své limity a na brzdovou páčku je při intenzivním brzdění potřeba vyvinout značný tlak.

Za skvělou vychytávku, a i jako zajímavé technické řešení, musím vyzdvihnout zpátečku. Ta je elektrická a mechanicky (páčkou na levé straně motoru) ji musíte přepnout do polohy, kdy startér přeřadíte do funkce pohonu zpátečky. Pokud zaparkujete předkem z kopce, nemáte příliš šancí (nebo alespoň já ne) odťapat se 400 kilo těžkou motorkou dozadu. Vlastně i po rovině je to celkem slušná dřina. Když jsem na podobném místě zastavil, hned se ke mně někdo hrnul, že mi pomůže.

Páčka zpátečky

Vždy jsem s díky poděkoval, s šibalským mrknutím přepnul zpátečku, s elegancí jsem vycouval a byl jsem za hvězdu. Vypadá to složitě, ale vlastně se mi z toho stal takový oblíbený rituál, který jsem si užíval. Další praktickou vychytávkou mi přišly kufry, do kterých jsem se snadno sbalil na cesty, a hlavně jsem je mohl zamknout a nemusel jsem se bát, jestli mi nezmizí během parkování zavazadla z motorky.

Pro fajnšmekry

R18 Roctane není motocykl pro každého. Každý si jistě uvědomuje, že takto velké a přece jen dražší stroje nebudou bourat prodejní statistiky, ale o to víc zaslouží BMW pochvalu, že dotahuje podobné projekty pro fajnšmekry do konce. Nejde jen o cenu, která startuje na 725 tisících, ta navíc ani ve srovnání s konkurencí nevybočuje.

Musíte si uvědomit, po jakých cestách chcete jezdit. Jestli se chcete denně proplétat městem nebo chcete raději vyrážet na dlouhé cesty. Důležité také je, jestli máte na to manipulovat na parkovišti s téměř 400 kg těžkou motorkou. Pokud zjistíte že ano, určitě vás nezklame. Potěší kvalitní zpracování i charakter stroje. Verze Roctane sází na (mohutnou) jednoduchost, která udělá spoustu radosti nejen při jízdě, ale potěší i nejedno oko.