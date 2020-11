Dvoukolový bombardér z Berlína je parádní retromoderní rokenrol

Ještě před koncem jednostopé sezony jsme vyzkoušeli nový německý cruiser R18 s obřím dvouválcem 1 800 ccm s protilehlými písty. Proč německá značka v dnešní ekonomicky a ekologicky složité době poslala na trh právě luxusní „americký“ křižník s obrovským motorem?

Důvodem pravděpodobně nebude očekávání velkých prodejů, ale spíš posílení image značky a odkazu na její bohatou minulost. Ta je do velké míry spojena právě s motocykly. Vždyť první motorka BMW R32 vyjela na silnici v roce 1923, kdežto první automobil vlastní konstrukce BMW 3/20 až o devět let později v roce 1932.

O image luxusní motocyklové značky je třeba důkladně pečovat také proto, že německá fabrika začala nabízet i řadu menších motocyklů 310 vyráběnou v Indii a řadové dvouválce F900 si zase nechává vyrábět v Číně. Logicky to musí na druhé straně vyvážit právě takovým šperkem, jakým je R18 First Edition s hrdým nápisem BERLIN BUILT na budíku přístrojů i nádržkách hydraulické kapaliny.

První dojem ze zaparkovaného motocyklu je opravdu majestátní a středem zájmu je obrovský lesklý boxer s dvěma válci vystrčenými do stran. Tak nádherně odhalený motor zkrátka žádná jiná koncepce nemůže nabídnout, dokonce i italské guzziny mají většinu motoru schovanou pod nádrží.

Ostatní komponenty modelu R18 First Edition hodně hrají na historickou notu, od nízkých širokých řídítek přes černou nádrž s dobovými bílými linkami až po kulatý světlomet a spoustu chromu. Všechny detaily jsou precizně zpracované, vše připomíná spíš luxusní zakázkovou stavbu než sériovku, o to víc zamrzí jen obyčejné plastové klastry ovladačů na řídítkách převzaté z řady R1250.

Historické tvary se při bližším zkoumání pochlubí posledními technologiemi, jako je digitální displej palubního počítače, poslední generace náklonového ABS či kompletní LED osvětlení s denním svícením ve tvaru křídla letounu. I to lze chápat jako další odkaz na historii značky, která ještě pod názvem Bayerische Flugzeugwerke AG začínala v roce 1916 jako výrobce leteckých motorů.

Dlouhé výfuky zakončené „ploutvičkou“ možná vypadají na fotkách až přehnaně masivně, ale v reálu vynikne jejich úzký profil a k motorce se perfektně hodí. To samé platí pro zadní odpružení ukryté díky přepákování pod sedlem, takže motorka vypadá jako historický „hardtail“ s neodpruženým zadním kolem. Třešničkou na téměř dokonalém designovém dortu je odkrytá hřídel s kardanovým kloubem.

Amerika

První vyhoupnutí do sedla okamžitě odpoví na otázku, jak se za ty obrovské válce poskládají nohy jezdce. Jízdní pozice s poměrně dost pokrčenýma nohama je překvapivě pohodlná, rovnou však můžete zapomenout na ten majestátní pocit z jízdy s nohama vystrčenýma dopředu, na jaký jsme zvyklí u amerických cruiserů s véčkovými dvouválci.

BMW místo toho nabízí lákavý pohled na obrovský motor, který má jezdec v otevřené přilbě i za jízdy v periferním vidění. Široká řídítka jsou pocitově docela nízko a jde o další věc, která posiluje retro dojem z jízdy.

Při nastartování sebou celá motorka pořádně škubne do strany kvůli klopnému efektu klikové hřídele. Téměř všechny dnešní motorky mají klikovku kolmo ke směru jízdy, jediné boxery BMW a motory Moto Guzzi ji mají rovnoběžně se směrem jízdy a při každém řazení zábavně cuknou motorkou.

Obrovský osmnáctistovkový dvouválec má jednoduchou stavbu a je chlazený pouze vzduchem a olejovým chladičem, takže na volnoběh nebo při klidné jízdě je krásně slyšet ševelení ventilových rozvodů a motor má podobný projev jako tak populární GS. Až když vezmu za plyn, ozve se syté burácení a krásný dunivý baryton, který dělá čest kategorii cruiser. Za zmínku stojí i vibrace, na volnoběh se celá mašina pořádně klepe a zklidní se, až když se motor dostane trochu do otáček.

Dvouválec nezapře svůj velký zdvihový objem, má nádherně plochou výkonovou křivku a na tak velký objem je nečekaně kultivovaný a má dokonale vychytané vstřikování. Masivní zátah 158 Nm se dostaví až při 3000 ot/min, motor se celkem ochotně nechává vytáčet až k šesti tisícům, maximální výkon 91 koní je jen podružný údaj, který vás bude zajímat jen na dálnici při maximální rychlosti kolem 180 km/h.

Počítejte s tím, že už při povolené stotřicítce jezdec kvůli vzpřímenému posezu a širokým řidítkům dost bojuje s náporem větru. S vytočeným motorem se také v některých pásmech objevují protivné vysokofrekvenční vibrace do řídítek. Mnohem větší zábava je vyrazit do zatáček, které jdou na R18 krájet v překvapivě sportovním tempu.

Poměrně tuhý podvozek totiž na hrbolech jezdce pořádně vyklepe, ale v zatáčkách a na kvalitním povrchu nabízí příjemnou jistotu a přesné vedení v náklonu. Mohutný motor vystrčený do stran má těžiště hodně nízko a díky tomu celý stroj dobře drží stopu, na druhou stranu se hůř překlápí ze strany na stranu, protože musí při změně náklonu hodně „zamávat válci“ nahoru a dolů.

Sportovní dojem – tedy alespoň na tuto kategorii – ještě umocňují perfektní čtyřpístkové brzdy se dvěma předními kotouči. Mají citlivý nástup, odezvu i razantní sílu v případě potřeby a dobře ladí jak s turistickou, tak i sportovnější jízdou.

Díky hodně skloněné přední vidlici v úhlu 57,3° a propojené funkci se zadní brzdou se motorka téměř nepotápí na předek. Funkce ABS nezasahuje přehnaně brzo, a protože jde o poslední generaci tzv. „cornering ABS“, umí zachovat rovnováhu motorky i při aktivaci ABS v náklonu.

Hromotluk

Povedený motor s energií i ve vyšších otáčkách, jistý podvozek i výborné brzdy lákají jezdce ke svižnější jízdě, jediným limitem je broušení stupačky o asfalt při náklonu v zatáčce. To se ozve zhruba ve stejném úhlu jako u ostatních cruiserů v této třídě, ale R18 má tak precizní podvozek a ovládání, že hranice přichází pocitově až moc brzy. Jezdec musí každou zatáčku vyhodnotit i z toho pohledu, jestli bude mít na rychlejší průjezd dost potenciálního náklonu.

Škrtnutí boční stupačky se občas ozvalo dokonce i ve městě při odbočování na křižovatkách. Jízda městem je díky přesné spojce i dávkování plynu docela pohodlná, jen na nějaké projíždění uličkou mezi auty můžete zapomenout, motor je opravdu hodně široký. Navíc velké válce a přední olejový chladič docela slušně topí a celková hmotnost motorky 345 kilogramů moc neláká k nějakému kličkování či proplétání mezi auty.

Elektrická zpátečka

Manipulaci na místě naopak usnadní elektrická zpátečka, která se aktivuje páčkou na motoru nad řadicí pákou. Ta napojí převodovku na elektromotor startéru a následně tlačítkem startéru vycouváte, kam potřebujete. Je to dobrá pomůcka, která R18 zpřístupní i něžnému pohlaví, BMW zpátečku nabízí jako volitelnou výbavu za 25 tisíc.

Ostatně tak je tomu u většiny modelů BMW, které si jen málokdo kupuje v úplně základní verzi, většina majitelů si k ceně 589 tisíc za First Edition v konfigurátoru ještě minimálně deset procent ceny přidá. Základní verze v jednobarevném provedení přijde na trh příští rok s cenou asi o 50 tisíc nižší. Osobně bych doporučil třeba příplatkové sedlo, posez na testovaném motocyklu byl docela tuhý a malé sedlo prakticky vylučovalo možnost si nějak poposednout nebo ulevit.

Stejně tak je i na příplatkových plotnách, namontovaných místo standardních stupaček základní verze, možné změnit pozici chodidel maximálně o pár centimetrů a během celého testu jsem si nezvykl na to, že pod nohou skoro necítím řadicí páku. Ta má také poměrně krátký chod a pod botou skoro není cítit odezva, prostě obrovský rozdíl proti americkým cruiserům, kde každé druhé přeřazení doprovází citelné řachnutí.

Přístrojový budík umožňuje nastavit režimy RAIN, ROLL a ROCK, ten poslední se povedl asi nejvíc a nabízí nejrazantnější odezvu na povely plynové rukojeti. Na digitálním proužku se dají nastavit v podstatě všechny funkce, na jaké jsme v dnešní době zvyklí, chybí jen ukazatel množství paliva v 16l nádrži.

Ten částečně nahrazuje ukazatel najetých kilometrů na rezervu, naštěstí majitelé nebudou mít problém s častým tankováním, výrobce slibuje spotřebu kolem pěti a půl litru a dojezd na nádrž 290 km a tyto hodnoty během testu odpovídaly realitě.

Poklona

Naopak extra funkcí, kterou se v dnešní době může pochlubit jen málokterá motorka, je tlačítko pro vypínání kontroly trakce. U dnes testované BMW R18 First Edition to sice nemá příliš velký smysl, ale naznačuje to, že se již brzy dočkáme odlišných variant R18 a pravděpodobně i nějaké dragsterově laděné verze.

BMW R18 First Edition se mimořádně povedla a BMW patří velké uznání za to, že tak exkluzivní cruiser v tak složité době dotáhlo až do prodeje. A je možné, že to nakonec bude nejen stroj pro posílení image značky, ale i prodejní úspěch.

Podobně jako před několika lety původně jen omezená série retro naháče NineT, který nakonec získal obrovskou popularitu a dnes se vyrábí již v pěti verzích. BMW R18 je moderní a precizní stroj v retro kabátě a v motocyklovém světě jde o vítané zpestření nabídky o něco, co tu už dlouho nebylo.