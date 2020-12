Elektromotorky by mohly vozit baterie v sajdkáře

Pro koncern BMW jsou motocykly prestižní záležitostí, bavorská značka začínala jako ryze motocyklový výrobce. První motorka BMW R32 vyjela na silnici v roce 1923, automobily vlastní konstrukce BMW následovaly až o devět let později v roce 1932.

Motocykly BMW zaznamenaly obrovský rozmach během druhé světové války, kde od roku 1940 sloužily jako rychlý, obratný a v porovnání s automobily také velmi levný dopravní prostředek. Velká část válečných motocyklů BMW také byla vybavena sajdkárou s kulometem MG34 a na záběry německé motorky se sajdkárou i dnes narazíte v každém válečném filmu.

Značka BMW je také jedním z hlavních průkopníků elektrického pohonu motocyklů, její maxiskútr C-Evolution byl vůbec prvním velkým elektrickým strojem od velké značky. BMW nedávno představila koncept jeho nástupce, který by se měl na trhu objevit již příští rok a u kterého se očekává dojezd v rozmezí 150–200 km.

Městský maxiskútr Definition CE 04 bude sdílet technologie pohonu s automobily BMW i3 a i8 a měl by otevřít cestu dalším ryze elektrickým modelům motocyklů BMW.

Designér ve své studii El Solitario propojil sajdkárovou a cestovní tradici BMW a v rámci vize budoucnosti využil sajdkáru jako logický prostředek pro převoz těžké baterie. Do samotného motocyklu se totiž z důvodu rozměrů a hmotnosti dá zabudovat baterie o kapacitě zhruba 15–20 kWh, aniž by příliš utrpěly jízdní vlastnosti. Sajdkára by naproti tomu mohla vozit dalších 30–40 kWh kapacity a ztrojnásobit tak dojezd celého stroje, nemluvě o snadné přepravě zavazadel a nízkém těžišti celé soupravy.

Design El Solitario pěkně navazuje na křivky cesťáků a BMW a nabízí novou vizi cestování na motocyklu. Pro dlouhé přesuny by sloužila sajdkára, kterou by jezdec po dojezdu do cílové oblasti odpojil a dál si užíval svobodného ježdění v jedné stopě.

A vzhledem k tomu, že u elektrického pohonu by nebyl problém připojit jeden elektromotor i na kolo sajdkáry, jízda s takovou soupravou by mohla být docela zábavná a nevylučovala by ani výlety mimo asfalt – proto také autor skic přišel i s terénně zaměřenou verzí.