Pokud tuono trochu znáte, určitě víte, že to je jméno pro nejostřejší naháče na trhu, které mají za cíl jediné – být rychlý. Tady se však nebavíme o litru, ani o 660, ale o letošní novince, která je postavena přesně pro řidičskou skupinu A2, tedy pro jezdce od osmnácti let s omezením na 35 kW, což je přesně výkon, který řadový dvouválec má. No a i když jde o poměrně luxusní motorku, bylo třeba udržet taky dostupnou cenu.

Na první pohled vypadá tuono zkrátka ostře. Typická přední maska vypadá hodně dynamicky, stejně jako boční plasty a zadní část končící minimalistickým držákem SPZ. Světla jsou samozřejmě z LED. Rám je ocelový a působí jako deltabox. Práci si v Aprilii dali i na svařované zadní kyvné vidlici. Všechno do sebe designově pěkně zapadá a naháč vypadá agresivně. Dobré ovšem je, že neztratil na své praktičnosti, má dost velké místo pro spolujezdce a můžete k němu dokoupit i cestovní doplňky, jako jsou kufry a tankvak.

Výtržník pro osmnáctileté

Za řídítky máte okamžitě pocit, že potřebujete jet rychle. Konec konců napovídá to i nápis na předním blatníku a displeji motorky, který říká „be a racer“. Posaz je celkem sportovní, stupačky jsou dost vysoko a váha je víc na řídítkách. Než vyjedete, je dobré si nastavit elektroniku, která je tu stejně bohatá jako na „dospělých“ naháčích. Kontrolu trakce si můžete nastavit ve třech stupních, nebo ji úplně vypnout. ABS jde vypnout na zadním kole. Všechna nastavení jsou jednoduchá a intuitivní, to se rozhodně povedlo.

Po startu na vás nečeká žádné zlověstné dunění motoru. Dvouválec si příjemně vrčí a na plyn reaguje okamžitým skokem do otáček. Jednička klapne a jedem. Zátah motoru je celkem překvapivý, a když motor držíte nad 5 tisíci otáčkami, odmění se vám slušnou dynamikou. Ta se začne vytrácet, až když překročíte 110 km/hod. I pak však motor dál zrychluje, až se dostanete dost daleko za legální hodnoty rychlosti.

Ta pravá zábava se ovšem odehrává pod stovkou s vytočeným motorem a neustálým řazením. Zatáčkami pak proletíte takovou rychlostí, že vás to samotné překvapí. Podvozek vás u toho rozhodně podrží a snese i hrubší zacházení. Stejně jsou na tom brzdy. Ty nesou značku Bybre, což je jedna z levnějších značek Bremba. Aprilia si také nechala vyrobit vlastní pneumatiky, které fungují opravdu dobře a můžete si na nich dovolit i hluboké náklony.

Jestli hledáte naháče pro pohodovou jízdu, tak na tuono zapomeňte. Motorka vás prostě láká jet rychleji a hledat její limity. Díky Quickshifteru (řazení bez spojky) si budete připadat jako závodník a budete hledat ten nejlepší průjezd zatáčkou. S ohledem na menší objem při tom však nezbytně nemusíte přijít o řidičák, jako když budete hledat limity třeba litru.

Každopádně když si vzpomenu, jak jsem se v osmnácti trápil s Jawou 350, tak mít tehdy možnost koupit toto, budu na brigádě v mekáči nonstop.