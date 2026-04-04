Tento zákaz byl v Česku zaveden novelou zákona o silničním provozu v roce 2022 (nově ho od letoška zavedli třeba na Slovensku). Do té doby platilo, že spolujezdec nesmí svým chováním ohrožovat bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla.
V lednu 2022 se ale znění zákona změnilo. Od té doby platí: „Přepravovaná osoba, která se může aktivně podílet na jízdě vozidla (zejména šlapáním, brzděním, negativním ovlivňováním rovnováhy vozidla a obdobným způsobem), nesmí během jízdy a bezprostředně před jejím zahájením požít alkoholický nápoj nebo užít jinou návykovou látku nebo zahájit jízdu v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohla být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.“
Co to tedy znamená? To, že baťůžky všeho druhu musí být vždy zcela střízlivé, nesmí požít ani alkohol, ale ani jiné návykové nezákonné látky. A pozor, nejde jen o motorky. To samé platí pro čtyřkolky nebo třeba sněžné skútry!
„Přepravovaná osoba je povinna podrobit se na výzvu policisty, vojenského policisty, zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře nebo strážníka obecní policie vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Pokud policista zastaví motocykl nebo jiné vozidlo, na kterém bude sedět spolujezdec pod vlivem omamných látek, hrozí přepravovanému člověku pokuta ve výši 2 000 korun na místě, nebo 1 500 až 2 500 Kč ve správním řízení. Řidič není z pohledu zákona za spolujezdce na stroji v tomto směru zodpovědný, a tudíž mu žádný postih nehrozí,“ vysvětluje policejní tisková mluvčí Markéta Johnová. O Velikonocích, kdy to zavání alkoholem, tedy na pomlázku vyrazte určitě jen pěšky.