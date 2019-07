Asijské vajíčko: elektroskútr nadupaný funkcemi je lehký a čiperný

Odlišuje se atraktivním designem, je prostě jiný. Kde jsem jen podobný recept viděl? Jasně, u mobilních telefonů iPhone.

Stejně jako iPhony se Ecooter E1 vyrábí v Číně. A podobné je to i s vývojem v jiné zemi. Skútry Ecooter jsou totiž klonem tchajwanského projektu elektrických skútrů Gogoro, od kterých se liší designem kol, bočních plastů a světlometu. Díky tomu mohl Ecooter udělat skok v technologickém vývoji a nabídnout moderní mobilní funkce.

Displej oživíte pouhým stisknutím tlačítka, skútr se ozve uvítacím tónem, který si můžete měnit podobně jako u mobilu.

Zatímco propojení s mobilem se ve světě motocyklů teprve pomalu rozšiřuje u dražších cesťáků, Ecooter už nyní nabízí plnou konektivitu s vestavěnou GPS a SIM kartou, bezklíčkové startování a aplikaci na sledování všech funkcí.

Elektrický „pan Vajíčko“

Futuristický skútr na první pohled zaujme designem vycházejícím z jediné zaoblené křivky. Ten oválný tvar vyloženě křičí do světa „jsem jiný, jsem budoucnost“. Najdete ho na něm skoro všude. Zadní světlo, směrovky, sedlo či přední blatník, vše ve tvaru vajíčka. A když se k tomu přičte odvážné jednostranné zavěšení obou dvanáctipalcových kol, je výsledkem výjimečný stroj.

Extravagantní dojem pokračuje i po vyhoupnutí se do sedla, protože oválný barevný displej připomíná přístrojovku vesmírné lodi ze sci-fi filmu. Zaoblené jsou dokonce i konce rukojetí řídítek. Pamatujete ještě na „pana Vajíčka“, který za minulého režimu v televizi oznamoval socialistické reklamní vstupy propagující třeba zdravé mléko? V dnešní době by rozhodně jezdil na tomto skútru.



Ecooter je poměrně malý a pod větším jezdcem působí skoro jako hračka. Rozměrově zaostává za dnešními benzinovými stopětadvacítkami, přestože se jim výkonově vyrovná. Proto příjemně překvapí, že i pro téměř dvoumetrovou postavou je dost místa na nohy a řídítka v rejdu nenaráží do kolen. To se mi jinak často stává i u mnohem větších skútrů.



Co na tom, že na Ecooteru vypadám jako vosa na lentilce. Jízdu ve dvou bych asi vyhledával jen občas, spolujezdec sice má dost místa díky výklopným stupačkám, ale podvozek je rozhodně naladěný spíš na sólové svezení. Z malých rozměrů vyplývá i nízká hmotnost 95 kilogramů, to znamená přibližně o 20-30 kilogramů méně než plně natankovaný stopětadvacítkový skútr. A pak že elektrické stroje jsou ze své podstaty těžké stroje.

Ecooter E1R v číslech motor: hliníkový bezkartáčový stejnosměrný motor

výkon: 4,2 kW

krouticí moment: 165 Nm

baterie: 64V, 40Ah Li-ion Battery Samsung

centrální jednotka: Ecooter BMS (battery management system)

dojezd: až 150 km (při průměrné rychlosti 40 km/h)

odpružení: přední a zadní hliníkové rameno, letmo uložené kolo

brzda přední/zadní: kotouč 220 mm/210 mm

pneumatiky: 100 / 60 - 12" 100 / 60 - 12"

délka x šířka x výška x rozvor (mm): 1750 x 645 x 1075 x 1260

hmotnost: 95 kg (včetně baterie)

připojení: Bluetooth, GPRS, Wifi

aplikace: Apple IOS, Android

funkce: Alarm, bezklíčkový přístup

Jednostranně zavěšené zadní kolo není ve světě motocyklů až taková vzácnost, zato u předního kola jej používá vlastně jen Vespa, ovšem s úplně jinou konstrukcí. Ecooter má přední kolo zavěšené na teleskopické trubce s odpružením, přenos řízení z řídítek zajišťuje jen jednoduchá páka s třemi klouby.

Nevypadá to nijak robustně, na druhou stranu podobné řešení přenosu sil řízení používá třeba i největší motorka na trhu, čtyřikrát těžší šestiválcová Honda Goldwing. Výsledný umělecký dojem stojí za to, skútr je při pohledu z pravé strany atraktivní, pěkný pohled ale dává i levá strana s pohledným ramenem kyvky vepředu a krytem variátoru vzadu.

Ano, to není omyl, Ecooter opravdu má elektromotor doplněný řemenovým variátorem. Zatímco dnešní nejlevnější elektrické skútry používají motor přímo v zadním kole, Ecooter má výhodnější řešení s motorem v rámu a sekundárním převodem. To významně zmenšuje poměr neodpružených hmot a umožňuje nastavit motor na vyšší otáčky i při rozjezdech.

Jízdní vlastnosti

A právě rozjezdy jsou jeho silnou stránkou, ta tichá a silná akcelerace se zrychlením na povolenou padesátku zhruba za pět sekund je podmanivá věc. Plynulost a stejnoměrný tah zaručeně přesvědčí i největšího nepřítele elektromobility. Pokud máte na displeji navolený režim Smart, zátah končí ve 45 kilometrech za hodinu. Pokud ale sedíte na silnější verzi E1R o výkonu 4,2 kW a žlutým tlačítkem si přepnete na Sport, razance rozjezdu se ještě zvýší a skútr dál zrychluje až na osmdesátku.



Za příznivých okolností se maximálka vyhoupne ještě o deset kilometrů výš, to už se ale hlásí limity malých dvanáctipalcových kol obutých do úzkých stovkových pneumatik a krátkého rozvoru. Právě o deset cm kratší rozvor ve srovnání s podobně výkonnými benzínovými skútry je při rychlostech nad padesát kilometrů v hodině hodně znát a citlivé řízení už vyžaduje hodně velkou pozornost.

Pokud ale pevně svírám řídítka, dá se s Ecootrem docela svižně upalovat i na větších silnicích za hranicemi města. Jen nesmí přijít hodně rozbitý asfalt, jednoduchý trubkový rám bez středového zpevnění postrádá tuhost maxiskútrů a na hrbolech v zatáčkách už působí dost nejistě. Nepomáhají tomu ani kotoučové brzdy, které sice mají velmi slušný výhon a dobrý nástup, ale menší citlivost a odezvu.

Výrobce se účastní závodů elektroskútrů, kde odpružení absolvuje tu nejtěžší zkoušku.

Silnější verze je kvůli legislativě vybavená propojeným brzdovým systémem CBS, který dává hodně silný důraz na přední brzdu a na mokru nebo prašné cestě může překvapit krátkým bloknutím předního kola. Pokud ale rezignujete na Sport a zůstanete u režimu Smart a tím i u maximální rychlosti čtyřicet pět kilometrů v hodině, nebudete mít problém ve městě, zatáčkách ani na hrbolech.

Navíc se třeba dokážete přiblížit udávanému maximálnímu dojezdu na baterii až 150 kilometrů.



Jak to u elektromobility bývá, obvyklá hodnota dojezdu v reálném světě bude zhruba o třetinu nižší. Podle majitelů v internetových diskuzích je obvyklý dojezd v režimu Smart kolem 80-100 kilometrů, i to je docela pěkné číslo. Pokud si ovšem přepnete na režim Sport a budete jezdit s razantnějším zrychlením a dvojnásobnou rychlostí, počítejte také s dvojnásobnou spotřebou a polovičním dojezdem.

Baterii lze po odpojení kabelu odemknout a vysunout.

Baterie nechává v podsedlovém prostoru dost místa i na menší tašku a umožňuje nabíjení buď přímo kabelem ve skútru, nebo ji lze po odemčení vysunout a odnést nabít domů. Po nabití přes noc na levný proud se tak můžete dostat i na dovozcem udávanou cenu deset haléřů na kilometr. Jak jsem zmínil na začátku, skútr má datovou SIM kartu a na mobilu vám třeba ukáže i stav nabití baterie a odhadovaný zbývající dojezd.

Za zmínku stojí i možnost přepnout skútr na zpětný chod a pomocí zpátečky si třeba vycouvat do kopce při výjezdu z garáže, přestože s tak nízkou provozní hmotností by s tím ani bez zpátečky nebyl problém. Právě díky absenci spalovacího motoru, kompaktních rozměrů a nízké hmotnosti by se mohl Ecooter stát zajímavou volbou pro majitele obytných vozů.



Chytrá aplikace v mobilu vám ukáže vše od pozice zaparkovaného skútru až po stav baterie a odhadovaný dojezd.

Přestože už se malých elektrických skútrů na trhu objevila celá řada, skoro všechny mají výkon 1-2 kW a maximální rychlost 45 kilometrů v hodině. A to v dnešním hustém silničním provozu znamená, že i po městě se před vás budou neustále tlačit auta. Ecooter E1R naproti tomu dokáže držet krok s provozem a umožní i důstojný kratší výlet po státovkách za městem.

Ve vyšších rychlostech by si sice zasloužil pevnější rám a lepší vyladění brzdového systému, ale celkově už je důstojnou elektrickou alternativou k průměrnému benzínovému stopětadvacítkovému skútru.