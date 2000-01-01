Projekt OMO-X posouvá hranice mezi motocyklem, skútrem a autonomním strojem. A dává vzniknout něčemu docela novému. Výrobce, čínská Omoway Technology, přichází na trh s elektrickou jednostopou dvoukolkou, která díky gyroskopické stabilizaci drží rovnováhu sama a přijede k vám, když na ni zavoláte.
OMO-X by si nejspíš zasloužilo mnohem méně pozornosti, kdyby skončilo jen na papíře ve fázi návrhu. Takových už tady bylo víc než dost. Jenže tenhle divoký koncept univerzálního skútru překonal původní očekávání, a na konci května podle všeho vyrazí do výroby. Začíná tím divoká jízda? Možné to je.
OMO-X představuje novou kategorii elektrických jednostopých dvoukolek. Nemůžeme jej vlastně nazvat motorkou ani skútrem. Kombinuje totiž prvky obou, a přidává k nim výhody autonomního stroje. Jeho výrobce, čínská Omoway Technology, ho označuje jako „robotickou motorku“.
To slušně vystihuje technologický základ a anatomii stroje. Klasika to určitě není, protože výrobce od samého počátku projekt OMO-X koncipoval jako propojení mobility a pokročilé robotiky. U vývoje se střídali experti, inženýři z velkých technologických a automobilových firem.
Výsledná podoba designu je výrazně futuristická, funkčně podřízená aerodynamice a integraci technologií. Ostré linie a kompaktní proporce pomáhají optimalizovat proudění vzduchu. Celek působí jako kombinace městského dopravního prostředku a experimentálního stroje.
Tím nejvýraznějším popisným rysem, který nechybí v žádném propagačním letáku ani reklamě na OMO-X, je, že jde o stroj samovyvažovací. Dokáže stát bez stojanu a udržet rovnováhu i při nulové rychlosti. Tím eliminuje jeden z hlavních problémů klasických motocyklů.
Dalším dominantním prvkem jsou světelné segmenty, označované výrobcem jako „Saberlight“. Kromě estetické funkce plní i roli komunikačního prvku. Světelný systém může signalizovat stav stroje i jeho záměry. Čtete dobře. Podle toho, jak na vás pomrkává, poznáte, co se bude dít.
OMO-X pracuje na softwarové platformě označované jako OMO-ROBOT. Ta integruje řízení pohonu, stabilizace i asistenčních systémů do jednoho komplexního celku. Výsledkem je koordinované chování, připomínající ve svých obrysech autonomní stroje.
Jezdce, řidiče v sedle, k pohybu nepotřebuje. Přesunout se, zaparkovat anebo k vám „na zavolání“ přijet zvládne sám. Vychází to z kombinací senzorů a pohybových algoritmů pro orientaci v prostoru, plánování v prostoru. Není to prý „úplná autonomie“, ale je to už hodně blízko.
Součástí výbavy jsou pokročilé asistenční systémy. Patří mezi ně kontrola trakce, stabilizace v zatáčkách nebo detekce překážek. Stroj dokáže sám reagovat na zhoršené podmínky, například mokrou vozovku. Elektronika upravuje výkon a stabilitu tak, aby minimalizovala riziko smyku.
Ústřední roli v tom hraje gyroskopický stabilizační mechanismus CMG, tedy Control Moment Gyroscope. Nevíme o něm mnoho, snad jen to, že podobný princip se využívá například u satelitů. Přenos této technologie do motocyklu představuje významný inženýrský průlom.
Konstrukce OMO-X využívá pevný rám s důrazem na torzní tuhost a přesné řízení. Zadní část doplňuje robustní kyvná vidlice a široká pneumatika pro maximální přenos výkonu. Celkové řešení, alespoň v těchto náznacích, směřuje ke stabilitě i při vyšších rychlostech.
Omoway Technology tím ale neřekla poslední slovo. Tím důvodem, který vás má přesvědčit k pořízení OMO-X, je, že jde o „robotickou motorku“ modulární. Je platformou, kterou je možné přestavět do několika režimů. Chcete spíš skútr do města, něco na pojížďky, anebo silniční stroj na expedice?
Základní konfigurace pokrývá městský provoz, zatímco rozšířené varianty přidávají výkon. V městském režimu nabízí kompaktní rozměry a nízké těžiště pro snadnou manipulaci. Důraz je kladen na plynulý rozjezd a stabilitu v nízkých rychlostech. Právě zde se nejvíce projevuje technologická výhoda OMO-X.
Sportovnější konfigurace zvyšuje dynamiku jízdy, výkon. Elektrický pohon umožňuje okamžitý nástup točivého momentu bez prodlevy. To se projevuje prý velmi svižnou akcelerací, typickou spíše pro moderní elektromobily.
Jak rychlá tahle hračka umí být? Z propagačních materiálů výrobce plyne informace, že maximální rychlost bude přibližně kolem 100 km/h. Nejspíš jen u té sportovní verze. Výkon v řádu desítek kilowatt, dojezd až 200 kilometrů. Parametry tak míří nad běžné skútry, blíží se plnohodnotným motorkám.
A jak už tu padlo v úvodu, tahle „láska“ není vymyšlená. Systém předobjednávek Omoway Technology spouští na začátku května, a na konci května by prý mělo dojít k zahájení plné výroby a distribuce prvních modelů k zákazníkům. O ceně OMO-X se však zatím taktně mlčí.
Cenou prvních modelů asi nepotěší. I když, kdo ví, Čína umí překvapit. OMO-X si zaslouží body už jen za to, jak rychle se posunula od „teorie“, představené v roce 2025, směrem k výrobě.
Divoká jízda to asi opravdu bude. OMO-X představuje výrazný posun v tom, jak mohou dvoukolová jednostopá vozidla fungovat, a kombinuje elektrický pohon, robotiku i pokročilé řízení stability do jednoho celku.
