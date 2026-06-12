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Od rádií k ikonickým motorkám. Ducati slaví sto let

Ducati patří k nejikoničtějším značkám nejen mezi motocykly, ale vlastně ve všech odvětvích. Stejně jako u mnoha dalších značek nebyla cesta k motocyklům naprosto přímočará. Značku založili tři bratři Adriano, Bruno a Marcello Ducati. Jejich ambicí nebylo stavět motocykly, ale elektrotechnické součástky a rádia.

Původní název společnosti zněl: „Società Scientifica Radio Brevetti Ducati“. Firmě se dařilo velmi dobře až do roku 1944, kdy byla továrna zničena bombardováním. Po válce bojovala Ducati o přežití. Trh v té době potřeboval levné dopravní prostředky a firma začala vyrábět malý čtyřtaktní motor, který se montoval na jízdní kola. A právě zde začala přeměna z elektrotechnické firmy na výrobu motocyklů.

Z české vyjížďky „We Ride As One“
Z české vyjížďky „We Ride As One“
Z české vyjížďky „We Ride As One“
Z české vyjížďky „We Ride As One“
Z české vyjížďky „We Ride As One“
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Postupem času si vydobyla pozici inovátora technologického leadera. Italské motocyklové firmy dříve nevynikaly spolehlivostí a kvalitou, ale to jim jejich zákazníci dokázali odpustit výměnou za emoce, které motocykly Ducati přinášely. Postupem času se zlepšila i kvalita a spolehlivost.

V roce 2012 převzala Ducati pod svá křídla německá společnost Audi. Toto spojení posunulo značku na naprosto prémiovou úroveň. Italové dobře vědí, že nejlepší reklamou jsou závodní úspěchy, které italská vášeň přetavila v naprostou nadvládu a dominanci ve dvou největších závodní sériích WSBK a MotoGP.

Letos slaví tato italská legenda z Bologni 100 let a chystá pro své zákazníky hodně akcí. V ČR má Ducati další důvod slavit, protože už 25 let funguje prostřednictvím MOTO ITALIA oficiální zastoupení této slavné značky na českém trhu. Pro své zákazníky připravila například jízdu „We Ride As One“ se zastávkou u Pražského hradu. Ducati chystá u nás i v zahraničí spoustu dalších akcí.

Klíčové milníky Ducati:

1926: Antonio Cavalieri Ducati a jeho tři synové (Adriano, Bruno, Marcello) založili 4. července v Bologni Società Scientifica Radio Brevetti Ducati

1934: Guglielmo Marconi navštěvuje Ducati během První italské konference radiotechniků

1935: Postavena nová továrna Ducati ve čtvrti Borgo Panigale v Bologni

1944: Operace Pancake — bombardovací kampaň USAAF ničí továrnu Borgo Panigale 12. října

1946: Ducati získává výrobní práva na motor Cucciolo od SIATA

1948: Ducati znárodněna italskou vládou

1949: Uvedení Ducati 60 – prvního kompletního motocyklu společnosti

1953: Společnost se rozděluje na Ducati Meccanica SpA a Ducati Elettronica

1954: Fabio Taglioni se připojuje k Ducati a navrhuje Mariannu; produkce dosahuje 120 motocyklů denně

1956: Ducati 100 „Siluro“ ustavuje v Monze několik rychlostních rekordů

1957–58: Tartarini a Monetti objeli svět na dvou motocyklech 175 T

Konec 50. let: Taglioni vyvíjí první desmodromický ventilový systém Ducati

1964: Uvedení Ducati Mach 1 – nejrychlejší sériově vyráběný motocykl o objemu 250 ccm své éry

1971: Uvedení Ducati 750 GT — první sériové L-twin

1972: Paul Smart a Bruno Spaggiari skončili 1-2 na Imola 200

1973: Ducati 750 SS (“Imola Replica“) vstupuje do výroby

1978: Mike Hailwood vyhrál Isle of Man Formule 1 TT na 900 RZ

1979: Ducati Pantah uvádí na trh vačkové hřídele poháněné řemenem

1985: Cagiva Group bratří Castiglioni získává Ducati

1987: uveden – vodou chlazený čtyřventilový L-twin se vstřikováním paliva

1990: Raymond Roche vyhrál první mistrovství světa Ducati v superbikech

1993: Uvedení Ducati Monster — vytváří kategorii moderních naháčů

1994: Uvedení Ducati 916 – design Tamburini se stává ikonou sportovních motocyklů

1996: Texas Pacific Group získává 51 % Ducati za 325 milionů dolarů

1998: TPG kupuje zbývající akcie, aby se stala jediným vlastníkem

1999: Ducati IPO na milánské burze jako Ducati Motor Holding SpA

2005: Investindustrial získává Ducati od TPG

2007: Casey Stoner vyhrál první šampionát jezdců MotoGP pro Ducati

2012: Audi AG (Volkswagen Group) získává Ducati za 860 milionů EUR

2018: Uvedení Panigale V4 — první sériově vyráběný V4 Ducati za téměř sto let

2020: Superleggera V4 uvádí na trh komponenty podvozku z uhlíkových vláken

2022–23: Francesco Bagnaia vítězí v šampionátech jezdců MotoGP.

2024: Jorge Martín vyhrál šampionát MotoGP na satelitní Ducati

2025: Marc Márquez vyhrál šampionát MotoGP ve své první sezóně s továrním týmem Ducati – čtvrtý titul pro výrobce v řadě

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