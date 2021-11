Nabíjecí záchranka přiveze elektřinu v krabici, klidně na sídliště

Nejčastěji a nejpohodlněji se akumulátory elektromobilů doplňují přes noc doma, případně při příležitostném (obchodní dům, kino, parkoviště) nebo destinačním (hotel, garáž zaměstnavatele) nabíjení. A ačkoli stále platí, že pokud nemáte elektromobil kde nabíjet, zatím to pro vás není vhodná technologie pohonu, služba startupu Nimbee se to snaží změnit. Prostě s vozem zaparkujete, kde potřebujete a nabíječka přijede za vámi.



Prototyp v testovacím režimu

Nimbee má zatím jeden exemplář nabíječky, jde o prototyp, který si sami postavili. Váží 650 kilogramů a snížení hmotnosti je jedním z cílů dalších vyvíjených verzí. V jiných parametrech je ovšem i první prototyp více než dostatečný. Vestavěný Li-ion NMC akumulátor má kapacitu 38 kWh a je složen z modulů pro elektromobil BMW i3. Nabíječka je s ním schopna dodávat nabíjecí výkon 50 kW (max. stejnosměrný proud 120 A), takže umožňuje rychlé nabíjení u všech typů elektromobilů s konektory CCS2 a Chademo.

Nabíječka však není jen akumulátor. Její součástí je aktivní teplotní management s kapalinovým chlazením (a vytápěním), který akumulátor udržuje v optimální teplotě bez ohledu na počasí i pracovní režim. Je také osazena nabíjecím modulem pro opětovné doplnění vestavěného akumulátoru v depu provozovatele – z klasické průmyslové třífázové 63A zásuvky.

V neposlední řadě je její součástí elektronika pro komunikaci nabíječky s vozidlem, ale především pro komunikaci se serverovým backendem služby a potažmo pro komunikaci jak s operátory Nimbee, tak s uživatelem – díky tomu v aplikaci vidí, zda nabíjení probíhá, jakou rychlostí, jaký je stav akumulátoru vozidla a další parametry.

Vše je uzavřeno v kovovém boxu s krytím IP54, takže by vše mělo fungovat i při prudkém dešti nebo hustém sněžení. Box je přemisťován pomocí modifikovaného paletového vozíku, který bude do finálního provozu ještě upraven – jak se potvrdilo na smíchovské silnici, na neudržované pražské cesty jsou potřeba terénnější kolečka. Nabíječka je opatřena LED pásky, díky kterým je v noci lépe vidět.



Na fotkách i ve videu vidíte, že s nabíječkou přijel celý tým – tím se nenechte zmýlit. V rámci testovacího provozu jezdí operátoři dva, jednak proto, že víc hlav víc ví a víc rukou se může v aktuální konfiguraci v některých situacích hodit, jednak proto, že zatím odpovídají na zvědavé dotazy zákazníků, kteří službu zkoušejí. A v případě našeho dobíjení se s nimi svezli i produktoví manažeři a PR oddělení služby. V ostrém provozu by měl operátor jezdit sám a pokud možno s více nabíječkami najednou.

Jak to funguje

Po instalaci aplikace Nimbee projdete krátkou registrací, během které se ověří vaše telefonní číslo a do aplikace uložíte model, barvu a SPZ vašeho elektromobilu – to proto, aby operátor vozidlo v ulici snadno našel. V tuto chvíli lze uložit jen jedno auto, možnost přidat více vozidel bude implementována do další verze (a překvapivě to byla jedna z prvních zpětných vazeb testovacích zákazníků).

Nabíjení si objednáte tak, že si vyberete den, časové okno (nyní jsou tříhodinová, v ostrém provozu budou kratší) a místo, kde budete parkovat. To je samozřejmě „plus minus“ protože těžko dopředu na sídlišti řeknete, kde přesně budete stát. V tuto chvíli lze adresu upřesnit jen telefonicky, v další verzi aplikace to bude možné přímo v ní.



Při parkování je potřeba myslet na nutnost umístit v blízkosti nabíječku. Operátoři jsou vybaveni různě dlouhými kabely i kabelovými přejezdy, pokud je to možné, je samozřejmě lepší nabíječku umístit v bezprostřední blízkosti vozu – podél, za před/za něj, nebo na hranu chodníku. Prioritou je samozřejmě nepřekážet. Pokud by někdo zaparkoval tak nešikovně, že by nabíječku nešlo umístit, může čekat telefonát od operátora.



V dalším kroku si vyberete, o kolik má nabíjení prodloužit váš dojezd, čímž si rezervujete dostatečný objem energie, který bude v akumulátoru dovezen. Přepočet dělá přímo aplikace, při znalosti velikosti kapacity akumulátoru vašeho vozidla a jeho průměrné spotřeby.

A to je vše.



Další kontakt služby je až notifikace před příjezdem nabíjecího týmu. U vozidel, která umožňují odemknutí a zamknutí na dálku z aplikace v chytrém telefonu vše vyřídíte na dálku. U některých vozidel lze dokonce propojit API vozidla s aplikací Nimbee a umožnit tak odemknout a zamknout vozidlo přímo operátorům služby – je to nastaveno tak, že to mohou udělat jen v rámci vámi zvoleného časového okna nabíjení. Zároveň otevření dveří a nabíjecího portu neumožní nastartování či jiné využívání vozidla.

Pokud vozidlo takové možnosti nemá, musí řidič přiběhnout k vozidlu a odemknout jej a následně i zamknout klíčkem. Po skončení nabíjení již k vozidlu nemusí, operátor odpojí kabel a zaklapne víčko nabíjecího portu – k tomu již nic nepotřebuje.

Zatím zadarmo

Aktuální zkušební provoz s sebou zatím nese jednu příjemnou výhodu – je zcela zadarmo. Tvůrci projektu potřebují vše doladit a v praxi vyzkoušet a optimálně chtějí od zákazníků zpětnou vazbu. Na elektřinu tak zatím zve mateřská společnost Nimble Energy, která se zabývá energetickými úložišti, nabíjecími stanicemi a systémy chytrého řízení energetické sítě.



Kolik bude nabíjení stát v ostrém provozu, nechtěl produktový manažer Pavel Pokorný upřesnit – cena totiž zatím nebyla stanovena. Neměla by se však podle jeho slov příliš lišit od stacionárního nabíjení.



Jedna z možných nevýhod testovacího provozu, tedy „že se něco nepovede“, padla právě na nás. S aktuálním (v době reportáže) firmwarem nabíječky nefungovala korektně komunikace s MX-30, a proto nedošlo k předání povelu ke spuštění nabíjení. V příštím firmwaru to však bude opraveno a elektrická mazda se opět vrátí do výběru vozidel v aplikaci, ze kterého byla po našem nezdaru vynechána. U elektromobilů VW, Audi, Škoda, Hyundai, Kia a Tesla již byla funkčnost mnohými zkušebními nabíjeními potvrzena.