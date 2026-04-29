Všeuměl s toulavýma holínkama. Amarok je drsňák do terénu i švihák do města

Tomáš Málek
Pick-up, který odvede práci v lese, na stavbě či v těžkém terénu. To je Volkswagen Amarok ve verzi PanAmericana. Ale rozhodně neudělá ostudu ani ve městě.

Polňačka na pomezí středních Čech a Vysočiny. Kroutí se mezi loukami směrem k lesu. Stačí sešlápnout plyn – naftový šestiválec zahučí a za korbou se zvedá oblak prachu. Podvozek si s kamínky a nerovnostmi poradí bez mrknutí oka, s neokázalou sebejistotou. Rychlý pohled na displej prozrazuje rychlost 80 kilometrů v hodině. Pocitově je to mnohem míň. A když člověk uváží, že se po cestě valí auto s klasickým žebřinovým rámem a ještě klasičtějšími listovými pružinami na zadní nápravě, přijde mu udávaná rychlost ještě méně reálná. Nicméně nový Volkswagen Amarok ve verzi PanAmericana s naftovým třílitrem právě tady ukazuje, kde je doma.

Stejně sebejistě se tento klasický pick-up chová i ve výrazně těžším terénu. „Na tomhle místě jsem zapadl s Land Roverem Discovery tak, že mě tahal kamarád. Zapadl při tom taky,“ hlásí náš průvodce a zároveň vlastník okolních pozemků. Zastavujeme. Na první pohled je to obyčejná louže, ve které hrubou práci odvedly lesní traktory. Naší výhodou by mělo být letošní suché jaro. Sofistikovaný průzkum lokality pomocí dlouhé větve ale ukazuje, že stojíme na okraji dobře zamaskované pasti. Levá, širší stopa je totiž tak hluboká, že i off-road při průjezdu sedne „břichem“ na hřeben mezi zatopenými vyježděnými kolejemi. Jediná šance je natlačit se co nejvíc vpravo a doufat, že auto neztratí moc trakce a jeho vlastní hmotnost, hybnost a gravitace ho nepošlou přímo do hlubiny.

Amarok je australský kovboj z jižní Afriky. I Evropě dopřává šestiválec

Jdeme na to. Plastové kolečko na středovém tunelu, byť poněkud lacině působící, přiřazuje v amaroku přední náhon i redukci: 4H svítí. Dál už platí jen mantra offroaďáků: „Šlápni na to a neubírej plyn!“ Bláto stříká, kola načas ztratí trakci, ale kombinace vytuněného podvozku a kvalitního obutí do terénu odvádí svou práci dobře. Bez ztráty kytičky je obtížný úsek za námi. A amarok získal pořádnou terénní patinu v různých odstínech hnědé.

Vytuněný podvozek

Testovaný amarok totiž dostal do vínku ladění podvozku od značky Seikel. Nejviditelnější jsou červené tlumiče Koni a zvýšení podvozku o pět centimetrů. Pod autem nechybí přídavná ochrana nádrže, motoru, převodovky a kabelového svazku. Výraz auta dotvářejí černé přídavné nášlapy, dokonale ladící s béžovou metalízou.

Levně koupit, draze servisovat. Ojetý VW Amarok vybírejte podle využití

Nechybí standardní vybavení pro výpravy mimo asfalt, tedy přiřaditelný pohon všech kol s různými režimy, uzávěrka zadního diferenciálu ani redukční převod. Jízdní komfort je na auto s žebřinovým rámem parádní. Ano, na rozbitých okreskách si poskočí, ale v porovnání s klasickým off-roadem Avia A 11 Trend z roku 1994 si člověk uvědomí, jak dlouhý kus cesty urazila tradiční pracovní auta při zvyšování komfortu pro cestující.

S koncem modelu Touareg se z Amaroku tak trochu nenápadně stala vlajková loď Volkswagenu pro výpravy mimo asfalt. Paradoxně má fordovské geny. Druhá generace je součástí aliance mezi koncerny VW a Ford v oblasti užitkových aut a jejím technickým základem je model Ford Ranger (ten získal ocenění International Pick-up Award 2024 – pozn. red.).

Zbytečně ustaraní asistenti

Pick-up dostal do vínku všechny možné digitální pomocníky i „pomocníčky“. K těm druhým patří „inteligentní asistent rychlosti“, jímž jsou povinně vybavena všechna nová auta homologovaná v Evropské unii. „Inteligentní asistent rychlosti“ by měl řidiče upozorňovat na překročení limitu. Jeho pípání se však ozývá i v místech, kde k tomu není důvod. Pokud by existoval žebříček řidiči nejvypínanějších asistentů, tohle by byl jeden z horkých kandidátů na přední příčky.

Pro cement v montérkách od Gucciho? DR PK8 je Ital s čínským rodokmenem

Asistent jízdy v pruhu ve spojení s adaptabilním tempomatem funguje skvěle na dálnici. Když amarokův šestiválec tiše přede a těžké auto se neznatelně pohupuje na novém úseku D4 mezi Příbramí a Pískem, příjemně šoférovi pomáhá. Dá se říct, že na takových úsecích jede vůz „skoro“ sám. Ale na okreskách je zbytečně agilní. Tvrdohlavě tlačí auto do ideální stopy, aniž by bral v potaz protijedoucí felicii. To je mimochodem od roku 2024 také povinná součást výbavy nových aut.

Stejně komunikativní je i hlídač rukou na volantu: bliká a varuje. Naopak hlídače únavy, ač nepatří mezi populární asistenty, je potřeba pochválit. Vzhledem k délce a rozsahu testu – bohužel – nedošlo na digitální pomocníky, které u původně pracovního auta do terénu budou vyhledávané: například asistent sjezdu z kopce a podobně.

Do terénu s vyhřívaným volantem

Verze PanAmericana v nabídce VW cílí na zákazníky, kteří opravdu potřebují auto do terénu. Pohonné ústrojí představuje v nabídce jen a pouze vznětový třílitrový šestiválec s výkonem 177 kW od Fordu spojený s desetistupňovou samočinnou převodovkou.

VW Amarok V6 PanAmericana v číslech

  • délka × šířka × výška × rozvor (mm): 5 350 × 1 954 × 1 834 × 3 270
  • světlá výška/brodivost: 219 mm/800 mm
  • motor: vznětový vidlicový šestiválec 2 993 ccm
  • max. výkon: 177 kW/240 k
  • max. točivý moment: 600 Nm
  • převodovka: 10stupňová samočinná, dvoustupňová redukční převodovka
  • pohon všech kol prostřednictvím elektronicky řízené lamelové spojky (s možností uzavření); závěr zadního diferenciálu
  • celková hmotnost: 3 350 kg
  • rozměry ložné plochy (d/š/v): 1 564/1 224/511 mm
  • zrychlení 0–100 km/h: 8,8 s
  • max. rychlost: 190 km/h
  • spotřeba (WLTP): 10,2 l/100 km
  • cena test. verze: 1 481 871 Kč s DPH

Základní modely Amaroku mají ručně přiřaditelný pohon předních kol a terénní redukci 2,73:1, PanAmericana dostala vícelamelovou elektronicky řízenou spojku. Ta v režimu 4A reguluje množství hnací síly putující k předním kolům samočinně podle situace a v režimu 4H se v podstatě zavře. V těžkém terénu pak lze zvolit ještě režim 4L, kdy automobil využívá zkrácených převodů v poměru 3,06:1. Terénní výbavu doplňuje mechanický závěr zadního diferenciálu.

K tomu Volkswagen přidal patřičnou dávku luxusu v podobě vyhřívaného volantu či elektricky ovládaných předních sedadel. Obojí v kůži. A v kabině jsou i fyzické přepínače. Jedna jejich baterie (pod stropem) je určena pro doplňkové příslušenství, druhá (pod velkým středovým displejem) umí řidiče bleskově dostat do menu infotainmentu nebo na seznam asistentů. A hlasitost rádia lze ovládat i v rukavicích. To jako fakt.

Na palubě nechybí navigace či audiosystém Harman Kardon. I u Amaroku jsou dostupné matricové LED světlomety IQ.Light se samočinným přepínáním dálkového svícení. Nakonec tohle auto řidič ocení i ve městě: díky vysokému posezu, jemně pracující automatické převodovce a klidnému stylu jízdy, k němuž tento pick-up vyloženě vybízí. Kde by to však Amaroku V6 PanAmericana slušelo nejvíc? Přece na expedici.

Všeuměl s toulavýma holínkama. Amarok je drsňák do terénu i švihák do města

