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Mamataxi od Volva popírá zákony času. Propaguje trend slow fashion

Vladimír Löbl
František Dvořák
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Žijeme v éře automobilové rychlé módy, kde mnohé modely zestárnou dřív, než splatíte leasing. Volvo XC90 však propaguje spíše slow fashion a po dekádě na trhu přijíždí s další modernizací. Bez dieselu, zato s mild-hybridní verzí, která sází na skandinávský klid tam, kde ostatní propadají hysterii obřích displejů.

Autotesty

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Volvo XC90 se stalo jakýmsi lídrem hnutí za trvanlivost a udržitelnost. Ve světě, kterému vládne rychlá móda a neustále se měnící trendy, představuje jedenáctiletá kariéra jeho druhé generace celou věčnost.

Ta se vyrábí již od roku 2015 a prošla druhou modernizací, která přinesla novou masku s protichůdnými diagonálními linkami a užší LED světlomety s grafikou Thórova kladiva. Vzhledem ke své jedenáctileté kariéře a věku zhruba jedné dekády na trhu se do důchodu rozhodně nechystá – do showroomů si pro něj chodí titíž zákazníci již potřetí nebo počtvrté, jelikož přesně vědí, co mohou očekávat. A Volvo je ještě občas dokáže trochu zamotivovat, jako třeba nyní, kdy láká na prodlouženou čtyřletou záruku na plug-in hybridní verzi XC90.

Nová příď Volva XC90 pro modelový rok 2025 sází na elegantnější pojetí. Užší světlomety s grafikou Thórova kladiva dodávají severskému SUV moderní výraz, který skvěle maskuje dekádu na trhu.
U modernizované verze svítí obrysová LED světla i během dne, což výrazně zvyšuje pasivní bezpečnost.
charakteristická maska chladiče s diagonálními, protichůdnými linkami, které připomínají strukturu luxusní skládané látky a reprezentují nový designový jazyk značky.
Při pohledu zvenčí si všimnete, že modernizace se dotkla detailů, ale celkový dojem novosti je až překvapivě silný.
Volvo XC90 stárne s neuvěřitelným půvabem.
50 fotografií

Tento téměř pětimetrový gigant si zachovává majestátní a aristokratický postoj bez zbytečných výstřelků. Specifikem je kapota motoru, která se otevírá pomocí plynových vzpěr tak vysoko, že lidé s výškou do 175 cm mají fyzický problém dosáhnout na její hranu a zavřít ji.

Po otevření masivních dveří obklopí posádku okamžitý relaxační efekt a atmosféra akustického ticha a vizuálního klidu. Interiér kombinuje světlou kůži nappa, pravé dřevo s otevřenými póry, hliník a podsvícenou křišťálovou hlavici voliče převodovky z manufaktury Orrefors. Akustická skla zajišťují špičkové odhlučnění motoru i aerodynamického šumu.

Velká dětská prolézačka

Druhá řada sedadel je tvořena posuvnou lavicí dělenou v poměru 40:20:40. Samotná sedadla jsou však v oblasti sedáků poměrně úzká, což omezuje pohodlí urostlejších dospělých osob. Tradičním praktickým rodinným prvkem je integrovaný dětský podsedák v prostředním sedadle druhé řady.

Alternativní třetí řada sedadel je rozměrově navržena pro děti. Objem zavazadlového prostoru činí 640 litrů v pětimístném uspořádání a 262 litrů při plném obsazení sedmi lidmi. Sklápění a manipulace se sedadly probíhá výhradně manuálně; sedadla jsou těžká a žádná tlačítka v kufru, která by udělala práci za vás, nenajdete. Švédové zkrátka věří, že trocha fyzické námahy k životu patří.

Kufr nabízí již legendární geniální výklopnou přepážku s gumičkami na nákupní tašky, kterou často využijete pro uchycení menších tašek s nákupem proti nežádoucímu pohybu. Konstrukčním nedostatkem je ale bohužel krycí roletka, kterou je při zatahování nutné složitě provlékat kolem zadních bezpečnostních pásů, což dosti irituje.

Zvýšená pozice za volantem, velké prosklené plochy a nízko střižená hrana zadních oken poskytují výborný výhled do všech směrů a ideální výhled dětí z autosedaček. Mezi specifické prvky patří schválně vysoká zadní okna, aby z nich děti viděly ven i z dětských sedaček, čímž ubyde otravných otázek typu „Kdy už tam budem?“

Skvělá jízda na Googlu… a pár přešlapů

Na středové konzole přibyl nový samostatně stojící vertikální displej infotainmentu o úhlopříčce 11,2 palce, který dominuje palubní desce. Na dnešní dobu ale působí jako spíše menší. Jednoznačným přínosem je, že běží na systému Google Android Automotive a z hlediska funkčnosti a rychlosti reakcí patří k tomu nejlepšímu na trhu. Vestavěný systém však překvapivě nepodporuje klasické zrcadlení smartphonu přes protokol Android Auto, ale musíte použít kabel. Bezdrátové dobíjení mobilního telefonu zase postrádá v poslední době stále obvyklejší chlazení.

Volant prošel drobnou úpravou a nabízí příjemně tlustý věnec, přičemž tlačítka na jeho ramenech umožňují geniálně jednoduché vypínání unijního hlásiče překročení rychlosti. Před řidičem se nachází plně digitální přístrojový štít s úhlopříčkou 12,3 palce, který nabízí čistou grafiku a trvalé zobrazení Map Google v tmavém režimu, což uleví unaveným očím při nočních cestách.

Nedostatkem je regulace jasu: v denním režimu displej svítí vždy na maximum a intenzitu jasu lze upravovat až po přepnutí do nočního zobrazení. Tento režim se v šeru či za hustého deště aktivuje se značným zpožděním, což způsobuje oslňování řidiče bílou plochou mapy. Na dnešní dobu neoslní ani kvalita zadní kamery. Ve spodní části interiéru jsme kupodivu zaznamenali i některé méně kvalitní plasty.

Na diesel zapomeňte

Pod kapotou je to pro pravověrné Volvisty bolestivé téma. Na pětiválce, šestiválce nebo dříve oblíbený naftový motor D5, na které se přísahalo, nadobro zapomeňte.

Testovaný výchozí mild-hybrid B5 je tvořený dvoulitrovým zážehovým čtyřválcem přeplňovaným turbodmychadlem, kterému pomáhá integrovaný startér-generátor. Motor je uložen napříč nad přední nápravou a disponuje výkonem 184 kW (250 koní). Naftové motory již v nabídce zcela chybí (na pětiválce, šestiválce, osmiválce či dříve oblíbenou naftovou D5 je nutné zapomenout, neboť budoucnost patří výhradně dvoulitrovým čtyřválcům).

Pohon všech kol je standardem, převodovka je osmistupňová automatická (Geartronic od společnosti Aisin). Pokud jde o spotřebu, absence dieselu je znát. Zatímco stará naftová verze jezdila stabilně za sedm a půl litru, benzinový mild-hybrid vyžaduje citlivější nohu. Na okresce lze jezdit za 8,5 litru, ve městě okolo 9 litrů a při dálničních přesunech se pohybovala kolem 10,5 litru benzinu na 100 km.

Na tak obrovské auto s hmotností 2,3 tuny to je odpovídající hodnota, ale je to daň za rozhodnutí vedení Volva už dále neposílat na silnice „špinavé“ diesely.

Bez sportovních ambicí

Jízdní projev je orientován na absolutní komfort, stabilitu v přímém směru na dálnici a houpavý charakter; auto nemá vůbec žádné sportovní ambice ani dravý projev. Slabinou jízdního komfortu je však chování podvozku s 21palcovými koly na rozbitém povrchu.

Na hladkém asfaltu a plynulých vlnách funguje tato soustava plavně, ale při přejezdu ostrých příčných nerovností, propadlých kanálů nebo výmolů těžká kola hlučně bouchnou do karoserie, podvozek na moment znervózní a na extrémně propadlých kanálech přenáší do kabiny znatelné rázy.

Za částku dvou milionů korun si můžete koupit třeba konkurenční Volkswagen Touareg (jehož výroba již skončila), který je po technické stránce nepochybně dál. Volvo XC90 však představuje švédský monument, jedinečnou a po čertech odolnou ikonu a definici rodinného luxusu, která má v sobě specifickou auru, obří charizma a neotřesitelný charakter. Když se na něj podíváte zvenčí nebo se zaboříte do jeho komfortních křesel, všechny drobné mouchy a nedodělky mu rázem odpustíte, neboť nabízí pocit trvalé hodnoty a investici do klidu v neklidné době.

Ve výsledku je Volvo XC90 luxusním, bezpečným a neskutečně velkým „mamataxi“ stvořeným pro každodenní rodinný koloběh. Není bez chyb, ale jakmile se na něj podíváte zvenčí nebo se usadíte do jeho komfortních předních sedadel, všechno mu odpustíte. XC90 zkrátka nejezdí jako moderní digitální hračky, ale jako poctivý kus auta. Svým specifickým charakterem a aurou klidu si vás opět okamžitě podmaní.

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