Volvo letos oslavilo zásadní milník. Model XC60 se stal s téměř 2,9 milionu prodaných kusů nejprodávanějším vozem značky v historii a symbolicky tak „předjel“ legendární řadu 240. Symbolické předání štafety jsme si připomněli za volantem modelů, které od sebe dělí šestačtyřicet let.

Zatímco dříve zákazníci toužili po praktických kombi a považovali je za ideální rodinné vozy, dnešní doba patří SUV. A právě tento přerod od hranatých tvarů, jakýchsi švédských kombi-cihel, k uhlazenějším, módnějším crossoverům nejlépe ukazuje, jak moc se automobilový svět změnil. Proměnu ukazují i barvy, zatímco testované 245 je v tehdejší obvyklé pastelově červené, XC60 má nyní módní šedivou.

Volvo 244/245 se veřejnosti představilo v roce 1974 jako evoluce populární řady 140. Přineslo novou příď, mohutné nárazníky, modernější přední nápravu McPherson a hřebenové řízení. Zároveň debutovala nová generace čtyřválcových motorů s vačkou v hlavě a později také s lambda sondou, která umožnila dramaticky snížit emise a stala se technologickým základem budoucích katalyzátorů.

Americký úřad pro bezpečnost silničního provozu si dokonce pořídil volva řady 240 a jejich testy se staly základem pro tamní bezpečnostní legislativu – to jen potvrzuje, jak zásadní kus práce Švédové v 70. letech odvedli. Přestože design auta někteří kritizovali jako příliš hranatý, chladný a nudný, právě tyto tvary odolaly času a pomohly tomuto modelu získat nezaměnitelnou identitu.

Tvar následuje funkci. Kdo ví, kdo to řekl první, ale u Volva se tohoto hesla drželi opravdu důsledně. Designéři si z velké části vystačili s pravítkem. Vrozená švédská konzervativnost jako by byla vylisována přímo do plechu. Ano, hranaté tvary nepodléhají trendům a jsou výhodnější i z hlediska výroby.

Kouzlo hranatého kliďase

Za volantem exempláře z roku 1979 se potvrzuje vše, co dělalo Volvo 245 výjimečným. V interiéru vládne účelná jednoduchost, která působí skoro až asketicky, ale zároveň přehledně a upřímně. Sedačka je pohodlná, výhled monumentální a obří volant i řízení bez posilovače dávají řidiči mechanický, poctivý kontakt s autem. Slabší motor o objemu 2,1 litru s výkonem 107 koní, který je spárován se čtyřstupňovou převodovkou s přesným řazením, působí klidně.

Zajímavostí je skrytá rezerva v levém boku kufru a rovněž výklopná sedačka v zavazadelníku, která umožňuje posadit dozadu dvě děti proti směru jízdy. Obří kufr, chytré detaily a solidní konstrukce činily z kombíkového Volva 245 ideální rodinný vůz. Není divu, že se během 19 let výroby stala tato řada nejbezpečnějším automobilem své doby a téměř nezničitelným symbolem.

Rekviem za kombíky Volva. Model V60 je posledním mohykánem

Od roku 1974 do ukončení produkce v květnu 1993 vzniklo přesně 2 862 573 kusů, z nichž velkou část tvořily kombíky, které se staly symbolem značky. Série 200 (kromě čtyřválcové řady 240 se z malé části jednalo o šestiválcové 260) byla tak odolná a mechanicky jednoduchá, že by se mohla vyrábět ještě dlouhé roky, nebýt změny trendů a příchodu modernějších technologií.

I ona se ale v průběhu let vyvíjela. V 80. letech došlo u Volva 245 k některým změnám, v roce 1980 dostalo švédské kombi přeplňovanou verzi. První facelift následoval v roce 1981 a od tohoto okamžiku se typové označení postupně změnilo na 240. A v roce 1986 přišel druhý facelift. Výroba Volva 240 byla ukončena v roce 1993, po téměř dvaceti letech výroby přibližně 2,8 milionu kusů.

Volvo řady 240 se u nás objevilo poté, co ji v podobě sedanu 244 GL s motorem o objemu 2,1 litru začal v září 1980 dovážet Tuzex. Během čtyř let se jednalo o necelých dvě stě vozů. Šlo o nejdražší auto v jeho ceníku. Kombi se v nabídce neobjevilo. I námi testované auto pochází ze zahraničí – původně jezdilo ve Švýcarsku a v Rakousku.

Moderní interpretace bezpečí a komfortu

Zatímco éra Volva 240 stavěla na robustní konstrukci, lokální výrobě a dlouhém životním cyklu, příběh XC60 je úplně jiný. Začal v roce 2007, kdy Volvo představilo koncept menšího SUV, než byl tehdejší model XC90, o rok později začalo vyrábět jeho první generaci a prakticky okamžitě vytvořilo bestseller. Model XC60 byl odpovědí na boom kompaktních prémiových SUV, a přitom si zachoval typickou švédskou filozofii bezpečnosti. Na tradičních atributech se nic nezměnilo ani po převzetím Volva americkým Fordem, ani fakt, že dnes je součástí čínského koncernu Geely, pod jehož vedením se slibně vyvíjí.

Volvo končí s kombíky. Připomeňte si Sněhurčinu rakev i kouzelné škatule

Druhá generace XC60, která je již osm let na trhu, se prodává jako housky na krámě a dokazuje, že zákazníci přesně takové auto chtějí: vysoký posed, moderní technologie, plug-in hybridní pohony a skandinávský design, který se posunul od pravítka ke křivítkům a jemnému minimalismu. Ostatně tvůrce „dvojky“ nám není neznámý. Je jím Thomas Ingenlath, který působil i u Škody.

SUV XC60 je také dítětem nové éry. Je postaveno na modulární platformě SPA, která umožňuje sdílení komponent, zrychluje vývoj a zvyšuje efektivitu výroby. Právě globalizace a flexibilita stojí za tím, že je tento model dostupný v obrovských objemech a stal se nejprodávanějším volvem všech dob.

Dva přístupy, jeden charakter

XC60 v provedení Black Edition je s černými prvky místo chromů a jedná se o mild hybrid B5, u něhož je dvoulitrový přeplňovaný benzinový čtyřválec s výkonem 250 koní doplněn 48V startér-generátorem, který přidává dalších 14 koní a pomáhá při rozjezdech a akceleraci. Při jízdě máte pocit, že se vznášíte, příplatkové vzduchové odpružení totiž dovede vyhladit i rozbité tuzemské okresky.

Přestože se vzhled i technologie dramaticky změnily, filozofie zůstává stejná. Volvo vždy stavělo na bezpečnosti. A zatímco kdysi svět šokovalo tříbodovým bezpečnostním pásem, deformačními zónami a výsledky nárazových testů modelu 240, dnes automobilka sází na radary, kamery, asistenty a poloautonomní systémy, které chrání posádku ještě sofistikovaněji. Krutopřísná bezpečnost ale zůstává základním pilířem značky – bez ohledu na to, zda sedíte v robustní 245 z roku 1979, nebo v moderním, uhlazeném XC60.

Udělej si sám. Čech mapuje chyby v softwaru Volva, značka jeho návrhy zkoumá

A tak se příběh symbolicky uzavírá. Nejprodávanější model v historii Volva už nemusí mít tvar cihly. Svět se změnil, zákazníci se změnili a Volvo se přizpůsobilo. Z původně hranatého rodinného ideálu vyrostlo stylové, technologicky vyspělé SUV, které nyní stojí na vrcholu žebříčků. Ale základní hodnoty – praktičnost, bezpečnost, spolehlivost a švédská rozvaha – zůstaly stejné. Ať jde o hranaté kombi, nebo o zaoblené esúvéčko, Volvo zkrátka pořád dobře ví, jak se valit vpřed tím správným směrem. Název Volvo totiž pochází z latinského slova „volvere“, což znamená „valím se“ či „otáčím se“. Automobilka byla totiž původně založena švédskou firmou SKF na výrobu kuličkových ložisek.

