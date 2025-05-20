Volvo V90 je mrtvé a jeho menší sourozenec V60 to má již také spočítané. Sherlocka Holmese ovšem můžete nechat v klidu doma. Pachateli jsou totiž obvyklí podezřelí – esúvečka. Naposledy jsme se svezli s plug-in hybridním modelem V60 T6 a ohlédli se za všemi těmi fantastickými nezničitelnými švédskými krabicemi, které změnily svět.
Autor: Vladimír Löbl, iDNES.cz
Volvo V60 je elegantní, nevtíravé, s tou správnou dávkou severské nudy, která je však vlastně hrozně chic.
Autor: Vladimír Löbl, iDNES.cz
Volvo v září dosáhlo významného milníku: dodalo svůj miliontý plug-in hybrid. Švédům to trvalo třináct let. Téměř čtvrtina vozů Volvo prodaných v první polovině letošního roku tvořily plug-in hybridy. Loni jich prodalo přes 177 000 kusů.
Autor: Vladimír Löbl, iDNES.cz
Žádné zbytečné kudrlinky, žádné přehnané křivky, prostě kombík, co má sloužit. A to je dobře. Rodinná dodávka s image.
Autor: Vladimír Löbl, iDNES.cz
Prosvětlená příplatková křišťálová hlavice voliče automatu v unikátním designu Orrefors vypadá efektně, jsou ovšem na ní trochu vidět otisky prstů.
Autor: Vladimír Löbl, iDNES.cz
Motor se spouští otočením knoflíku na středové konzole. Lze to dělat pravou rukou zcela automaticky, aniž byste se na něj dívali.
Autor: Vladimír Löbl, iDNES.cz
Uvnitř je to staré dobré volvo. Bytelné materiály, minimum tlačítek, všechno pěkně poskládané. Standardy kvality materiálů jsou oproti vyšším řadám evidentně nižší, ale různé spínače a ovladače působí obecně velmi solidně, robustně a uklidňujícím dojmem.
Autor: Vladimír Löbl, iDNES.cz
Volvo V60 T6 je základním plug-in hybridem v řadě V60, více síly nabízí o trochu silnější, ale také dražší verze T8.
Autor: Vladimír Löbl, iDNES.cz
Verze T6 má pod kapotou přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec s plug-in hybridní technologií, který doplňuje vzadu umístěný elektromotor, který z auta dělá čtyřkolku. Systémový výkon je 350 koní. V nabídce je ještě i verze T8, která je ještě o 95 koní silnější.
Autor: Vladimír Löbl, iDNES.cz
Doba nabíjení akumulátoru pomocí dvoufázového 16 A nabíjení trvá přibližně tři hodiny.
Autor: Vladimír Löbl, iDNES.cz
Zavazadlový prostor plug-in hybridního vozu V60 pojme až 648 litrů a sklopením opěradel zadních sedadel lze zvětšit kapacitu zavazadlového prostoru až na 1 431 litrů.
Autor: Vladimír Löbl, iDNES.cz
Kufr taky ujde, ale elektromotor ubral místo rezervě a dobíjecí kabely se nedají nikam schovat a trochu tak překážejí. Škoda je i to, že se zadní sedadla nedají dělit v poměru 40:20:40. Středový průlez je hodně malý.
Autor: Vladimír Löbl, iDNES.cz
Přední sedadla jsou výborně tvarovaná, řidičovo si lze dát hodně nízko, i vyšší postavy se tak usadí pohodlně.
Autor: Vladimír Löbl, iDNES.cz
Prostor ve druhé řadě sedadel je pouze průměrný. V podstatě je to čtyřmístné auto. Prostřední cestující totiž sedí s vysokým tunelem mezi nohama, v němž je lithium-iontový akumulátor.
Autor: Vladimír Löbl, iDNES.cz
Švédové kladou důraz na detaily - vnitřní zpětné zrcátko je v bezrámečkovém provedení.
Autor: Vladimír Löbl, iDNES.cz
Palubní displej je přehledný, na tuto cenovou kategorii možná působí až příliš jednoduše.
Autor: Vladimír Löbl, iDNES.cz
Infotainment je přehledný a funguje rychle. Potěší i výborné Google mapy.
Autor: Vladimír Löbl, iDNES.cz
Volvo V60 T6 plug-in hybrid je autem pro lidi, kteří chtějí mít pocit, že dělají něco pro planetu. Musí mít kde nabíjet. Doma, v práci, ideálně obojí. Kdo bydlí v paneláku a nemá zásuvku, je to nesmysl a budete jen vozit těžkou baterii navíc.
Autor: Vladimír Löbl, iDNES.cz
Jen málo jiných výrobců má tak silnou stylistickou identitu jako Volvo , které se s výjimkou krátkého okamžiku na začátku milénia vždy zaměřovalo na geometrické a důrazné linie.
Autor: Vladimír Löbl, iDNES.cz
Prostoru pro drobnosti je v kabině relativně málo. Odkládací přihrádky ve dveřích jsou malé a přihrádka v loketní opěrce je obzvláště mělká – což má za následek, že držáky nápojů jsou místo toho využívány k uložení peněženek a telefonů.
Autor: Vladimír Löbl, iDNES.cz
Všechno je na svém místě, všechno působí… hezky. A pod tou vrstvou skandinávské útulnosti se skrývá i překvapivá míra funkčnosti. Některé plasty ale dávají dosti najevo, že V60 patří k menším a levnějším modelům.
Autor: Vladimír Löbl, iDNES.cz
Dominantou je velký, svisle orientovaný dotykový displej infotainmentu, který ovládá většinu funkcí vozu. Ovládání je intuitivní a grafika přehledná.
Autor: Vladimír Löbl, iDNES.cz
Na benzin Volvo V60 T6 ujede asi 600 km a na elektřinu přibližně 80 km.
Autor: Vladimír Löbl, iDNES.cz
V režimu nejvyššího výkonu a při rozjezdu z klidu dosáhne stovky za 4,9 s. Maximálka je 180 km/h.
Autor: Vladimír Löbl, iDNES.cz
Přestože se Volvo V60 vyrábí již od roku 2018, tak navenek působí stále aktuálně, v kabině je datum vzniku již přeci jen více znát.
Autor: Vladimír Löbl, iDNES.cz
Je to auto pro lidi, kteří chtějí mít pocit, že dělají svou trošku pro planetu, aniž by se museli kupovat elektromobil.
Autor: Vladimír Löbl, iDNES.cz
Dynamika? Když je baterie plně nabitá a oba motory spolupracují, auto letí. Předjíždění je hračka, i když se ta masa skoro dvou tun musí nějak rozpohybovat. Ale jakmile dojde šťáva, je to jen další benzínový kombík, co se snaží předstírat něco víc.
Autor: Vladimír Löbl, iDNES.cz
Ceníková cena verze T6 začíná na 1 566 900 Kč, což je o cca 50 000 Kč více, než stojí BMW 330e Touring a o cca 220 000 Kč, než na kolik přijde Škoda Superb Combi iV v top provedení Laurin & Klement.
Autor: Vladimír Löbl, iDNES.cz
Řízení je takové... volví. Lehoučké, nekomunikativní, ale přesné. V ovladačích na volantu se rychle zorientujete.
Autor: Vladimír Löbl, iDNES.cz
Pokud se baterie vybije a vůz funguje jako klasický full-hybrid, spotřeba benzínu se zvedne. V reálném testu se většinou pohybuje mezi 7 až 8 l/100 km, na dálnici až okolo desetilitrové hranici, což je s ohledem na výkon a hmotnost vozu stále dobrá hodnota.
Autor: Vladimír Löbl, iDNES.cz
Švédské střídání. To, co se zdálo nemožné, se letos stalo skutečností. Po letech nadvlády kultovního Volva 240, které drželo prodejní rekord s téměř 2,7 miliony kusů, máme nového šampiona. A není to nikdo jiný než oblíbené SUV XC60.
Autor: Volvo Cars
Od roku 2008 si toto robustní švédské želízko v ohni našlo cestu k více než 2,7 milionu zákazníků a tím pokořilo legendu.
Autor: Volvo Cars
Volvo V90 Cross Country je již minulostí., Zásluhou větší světlé výšky se nezalekne ani středního terénu, v němž je přirozeně největším limitem hlavně dlouhý rozvor a přední převis.
Autor: Volvo Cars
Verze V60 Cross Country poskytovalo i mimořádný komfort, což platí především pro verze se vzduchovým odpružením zadní nápravy a aktivními tlumiči.
Autor: Volvo Cars
Volvo V90 Cross Country bylo autem, které svými vlastnostmi plně nahradilo běžné modely SUV, ale přitom nabízelo jízdní projev odpovídající „nízkým“ vozům.
Autor: Volvo Cars
Volvo V90 Cross Country v provedení Ocean Race
Autor: Volvo Cars
Volvo V90 odhalilo svoji nadstandardně vysokou bezpečnostní konstrukci.
Autor: Volvo Cars
Volvo V60 Cross Country se vyráběl od roku 2018. Dnes již u nás nejde objednat. Běžná verze V60 ale zatím stále ano.
Autor: Volvo Cars
Volvo V60 a XC60
Autor: Volvo Cars
Volvo V90 se již přestalo vyrábět a nástupce se nedočká.
Autor: Volvo Cars
Modely Cross Country (XC) se staly jakýmsi mostem mezi běžnými kombíky a vozy SUV.
Autor: Volvo Cars
Pro faceliftu v roce 2001 přešlo Volvo V70 na platformu P2 sdílenou s novým luxusním sedanem S80.
Autor: Volvo Cars
Třetí generace Volva V70 se představila v roce 2008.
Autor: Volvo Cars
Volvo XC70 z let 2007 až 2016. Dieselové verze se tradičně těšily velké oblibě zejména v Itálii.
Autor: Volvo Cars
Volvo V50 z let 2004 až 2007.
Autor: Volvo Cars
Trekkingově laděný kombík Volvo XC70 z let 2000 až 2007.
Autor: Volvo Cars
Volvo V70 Cross Country se na konci 90. let inspirovalo u Subaru a nabídlo oplastovanou verzi s větší světlou výškou. Postupem doby se z něj stal svébytný model na půl cesty k SUV.
Autor: Volvo Cars
Model V70 si zachoval přeplňovaný pětiválec. Jednalo se v podstatě o faceliftovaný model 850. Volvo V70, uvedené na trh v roce 1998.
Autor: Volvo Cars
S blížícím se příchodem milénia nastal čas na změnu a štafetu po řadě 850 v továrně Torslanda převzal model V70. Nabídl možnost pohonu všech kol a k dispozici byl opět ve sportovní verzi R.
Autor: Volvo Cars
Volvo V40 na své tradiční misi. Jednalo se o první vůz s označením „V pro všestrannost“. I v Evropě mělo auto poziční světla na bocích.
Autor: Volvo Cars
Volvo V40 (1995–2004) bylo výsledkem joint-venture mezi Volvo Cars a Mitsubishi; obě společnosti je vyráběly na společné technické platformě v holandském závodě NedCar.
Autor: Volvo Cars
Kombíky Volvo 850 se zapsaly do historie okruhových závodů, když se ve spolupráci s Tom Walkinshaw Racing účastnily prestižního seriálu British Touring Car Championship. V roce 1994 byly hranaté závodní kombíky na okruzích opravdovým zjevením. Auta řídili Rickard Rydell a Jan Lammers, ale příliš velký úspěch to nebyl, Volvo skončilo v hodnocení značek až osmé.
Autor: Volvo Cars
Změna pravidel pro rok 1995, která si vynutila maximální montážní výšku pro zadní křídlo, přiměla Volvo přejít na závodní auto s karoserií sedan.
Autor: Volvo Cars
Volvo 850 T5-R, poháněné přeplňovaným řadovým pětiválcem, bylo k dispozici zpočátku pouze ve žluté nebo černé barvě.
Autor: Volvo Cars
S výkonem 240 koní a zrychlením z 0 na 100 km/h za 6,9 s nemělo Volvo 850 T5-R ve své době mezi kombíky obdoby. Limitovaná edice pro modelový rok 1994, se okamžitě stala vyhledávaným artiklem mezi sběrateli.
Autor: Volvo Cars
Kombi Volvo 850 R z roku 1996.
Autor: Volvo Cars
Se svým příčně uloženým pětiválcovým motorem bylo Volvo 850 něco zcela nového, a to nejen v tom, že se jednalo vůbec o první ve Švédsku vyvinuté velké Volvo s pohonem předních kol. Vyrábělo se v letech 1993–1996. Na konci produkce byl model 850 k dispozici i ve verzi AWD s pohonem všech kol.
Autor: Volvo Cars
Volvo 850 bylo prvním vozem na světě, který nabízel airbagy pro boční náraz, které byly uvedeny do sériové výroby na podzim roku 1994.
Autor: Volvo Cars
Na navrhování švédských vozů se podílel i český automobilový designér Pavel Hušek. Z jeho skicáku pocházejí vysoká koncová světla slavných hranatých kombíků Volva. Švédská automobilka mu zadala návrh v roce 1978 pro kombi 740, nakonec se objevily o více než deset let později na Volvu 850.
Autor: Pavel Hušek
Model 960 v roce 1995 prošel modernizací. Na některých trzích byl přejmenován na V90.
Autor: Volvo Cars
Vozy řady 700 byly na počátku 90. let nahrazeny modely řady 900, která ukončila éru vozů této švédské značky s pohonem zadních kol. Celkem jich bylo za 13 let vyrobeno v obou karosářských variantách 675 000 kusů.
Autor: Volvo Cars
Volvo 760 GLE Kombi z let 1988–1990.
Autor: Volvo Cars
Řada 900, která měla premiéru v roce 1990, dostala řadu nových bezpečnostních prvků, včetně tříbodového bezpečnostního pásu s navíječem. Na přání se dodávala integrovaná dětská sedačka zabudovaná do středové loketní opěrky zadního sedadla.
Autor: Volvo Cars
Hranatý design Volva 740 Kombi (1985-1992) také kontrastoval se zakulacenými křivkami, jež začaly být v polovině osmdesátých let u mnoha dalších automobilek populární. Jednalo se o lacinější verzi modelu 760 se čtyřválcovým motorem.
Autor: Volvo Cars
Jasně žluté Volvo 240 Kombi se stalo klíčovou rekvizitou v zápletce francouzské road-movie En roue libre z roku 2022, která se odehrává také téměř výhradně v autě a okolo něj.
Autor: Pathe Films
Ve Spojených státech byla řada 240 použita pro testování ministerstvem dopravy a Národním úřadem pro bezpečnost silničního provozu pro stanovení budoucích bezpečnostních norem.
Autor: Volvo Cars
Volvo 245 prošlo během dvou desetiletí dvěma facelifty, jednou v roce 1981 a poté znovu pro modelový rok 1986. Verze s motorem V6 neslo označení 265. V nabídce byla také dieselová verze.
Autor: Volvo Cars
Volvo 245 Turbo se v roce 1981 stalo vůbec prvním kombi s přeplňovaným motorem.
Autor: Volvo Cars
Na samém konci výroby modelu 240 v roce 1993 vznikl přímo v továrně Volva ve švédské Torslandě tento legračně vypadající zkrácený kombík. Neobvyklý exemplář byl oslavou krátké dodací lhůty, kterou se v Torslandě rádi chlubili. To ostatně hlásil i nápis na dveřích.
Autor: Volvo Cars
Na samém konci výroby modelu 240 v roce 1993 vznikl přímo v továrně Volva ve švédské Torslandě tento legračně vypadající zkrácený kombík. Neobvyklý exemplář byl oslavou krátké dodací lhůty, kterou se v Torslandě rádi chlubili. To ostatně hlásil i nápis na dveřích.
Autor: Volvo Cars
Koncept VCC z roku 1980 byl postaven v rámci příprav na uvedení Volva 760 o necelé dva roky později.
Autor: Volvo Cars
Jak je obvyklé, u konceptu VCC byl kladen důraz na bezpečnost, nízkou spotřebu paliva a nízké emise.
Autor: Volvo Cars
V průběhu 19 let (1974–1993) bylo vyrobeno milion vozů Volvo 245/265, které rychle povýšily švédská kombi do říše kultovních vozů.
Autor: Volvo Cars
Volvo 145, vyráběné v letech 1967 až 1974, bylo prvním pětidveřovým vozem společnosti se zadní částí, která obsahovala jednodílné svislé víko zavazadlového prostoru.
Autor: Volvo Cars
Volvo 245 v provedení z roku 1974.
Autor: Volvo Cars
Volvo 145 ve službách taxislužby.
Autor: Volvo Cars
Volvo 144 a 145
Autor: Volvo Cars
V roce 1967 bylo uvedeno na trh kombi 145, jež vydláždilo cestu následujícím kombi švédské automobilky, a to nejen ve své domovině, ale i na dalších trzích po celém světě.
Autor: Volvo Cars
Kombi Volvo 245 Transfer z konce 80. let s prodlouženým rozvorem a třemi řadami sedadel sloužilo ve Švédsku pro svážení dětí do školy…
Autor: Volvo Cars
… a také pro převoz pasažérů po letištní ploše.
Autor: Volvo Cars
Průhled modelem P1800 ES
Autor: Volvo Cars
Volvo koncem šedesátých let oslovilo v souvislosti s kombi verzí modelu P1800 několik designérů.
Autor: Jakub Kruliš, pro iDNES.cz
Italské studio Frua při té příležitosti v roce 1967 navrhlo tento prototyp zvaný Raketa (Raketen). Ten se však Švédům zdál příliš futuristický.
Autor: Volvo Museum
Zelenou nakonec dostal návrh Jana Wilsgaarda, šéfdesignéra značky z let 1950–1990.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Model 1800 ES, představený na podzim roku 1971, byl praktičtější variantou sportovního kupé P1800.
Autor: Volvo Cars
Před ukončením výroby kupé představilo Volvo originálně tvarované kombi 1800 ES.
Autor: Volvo
Vzhledem k mimořádně velké prosklené ploše si Volvo P1800 ES získalo přezdívku „Sněhurčina rakev“.
Autor: Volvo Cars
Symbolickým završením úspěšné kariéry modelu P1800 byl počin šéfdesignéra Volva Jana Wilsgaarda, který původní kupé v roce 1971 přetvořil v prosklené třídveřové kombi.
Autor: Volvo Cars
Právě varianta sportovního kombíku je dodnes fanoušky značky považována za nejodvážnější model v historii Volva.
Autor: Volvo Cars
Poslední kombík P1800 ES sjel z výrobních pásů 27. června 1973, zatímco život sportovního kupé ukončila automobilka již o rok dříve.
Autor: Volvo Cars
Volvo P1800 ES v růžová barvě pro playmate časopisu Playboy.
Autor: Volvo Cars
Americká verze Volva P1800 ES.
Autor: Volvo Cars
Celkem vyjelo do světa 39 414 exemplářů řady P1800. Stylového kombi ES, které se vyrábělo pouhé dva roky v letech 1972 a 1973, bylo vyrobeno jen 8 078 kusů.
Autor: Volvo Cars
Volvo P1800 ES je jakýmsi shooting brakem, karosářskou verzi vynalezenou kdysi Brity, aby měli čím jezdit na hony na lišku.
Autor: Volvo Cars
Volvo 1800 ES s velkým skleněným víkem, výraznými panty a skleněnou zvedací rukojetí, byl příkladem elegantně minimalistické kvality švédského designu.
Autor: Volvo Cars
Důvodem zastavení výroby v roce 1973 byly stále přísnější bezpečnostní požadavky (zejména na trhu v USA), jejichž splnění by bylo jednoduše příliš nákladné.
Autor: Volvo Cars
Geneze vozů kombi Volva od modelu Duett (vlevo) po 850 T5-R. Autor: Volvo Cars
Autor: Volvo Cars
Když byla výroba kombi Duett v roce 1969 ukončena, modelová řada Volvo v té době obsahovala další dva elegantní kombíky, které často sloužily také jako tahouni, P220 Amazon (na snímku vlevo) a 145.
Autor: Volvo
Kombi s oficiálním označením P220 se představilo v roce 1962 na autosalonu ve Stockholmu.
Autor: Volvo Cars
Kombi disponovalo chytrým mechanismem, který umožňoval vyklopení držáku registrační značky tak, aby byla viditelná i při jízdě s otevřenými dveřmi zavazadlového prostoru.
Autor: Volvo Cars
První kombi Amazon měly bubnové brzdy vpředu i vzadu, ale pozdější modely přešly na kotouče.
Autor: Volvo Cars
Model P220 měl čtyři dveře a po vzoru kombíků z USA vodorovně dělenou záď.
Autor: Volvo Cars
Když Volvo v roce 1953 zjistilo, že pro svůj oblíbený sedan PV444 vyrobilo extra 1 500. podvozek, rozhodlo se na něm postavit kombi. V červenci téhož roku sjelo z montážní linky ve švédském Göteborgu první kombi a automobilka Volvo se vydala na cestu jejich předního světového výrobce.
Autor: Volvo Cars
Kombi z 50. a 60. let bylo zpočátku označené jako Volvo P445. Všichni mu ale říkali přezdívkou Duett, kterou tato verze dostala kvůli svému dvojímu účelu coby užitkového auta pro práci během pracovní doby a prostorného osobního automobilu pro volný čas.
Autor: Volvo Cars
Volvo mohlo označení Amazon oficiálně používat jen na domácím švédském trhu, práva na něj měl totiž německý výrobce motocyklů Kreidler. Oficiálně se tedy jednalo o řadu 120.
Autor: Volvo Cars
Na verzi PV445 v roce 1960 navázalo provedení P210, které již mělo jednodílné čelní sklo a čtyřstupňovou převodovku.
Autor: Volvo Cars
Než výroba v únoru 1969 skončila, prodalo se více než 90 000 vozů Duett, čímž se Volvo stalo světovým lídrem ve výrobě kombíků. V roce 1997 se tento praotec kombi Volva dostal ve Švédsku na poštovní známku.
Autor: Volvo Cars
Po celá padesátá léta byla kombi nejrychleji rostoucím automobilovým segmentem. S motorem o výkonu skromných 44 koní bylo Volvo PV445 proměnilo ve svět šílený po kombících. Jednalo se o první volvo exportované do USA.
Autor: Volvo Cars