Rekviem za kombíky Volva. Model V60 je posledním mohykánem

Vladimír Löbl
Volvo V90 je mrtvé a jeho menší sourozenec V60 to má již také spočítané. Sherlocka Holmese ovšem můžete nechat v klidu doma. Pachateli jsou totiž obvyklí podezřelí – esúvečka. Naposledy jsme se svezli s plug-in hybridním modelem V60 T6 a ohlédli se za všemi těmi fantastickými nezničitelnými švédskými krabicemi, které změnily svět.
Volvo V90 je mrtvé a jeho menší sourozenec V60 to má již také spočítané.... Volvo V60 je elegantní, nevtíravé, s tou správnou dávkou severské nudy, která... Volvo v září dosáhlo významného milníku: dodalo svůj miliontý plug-in hybrid.... Žádné zbytečné kudrlinky, žádné přehnané křivky, prostě kombík, co má sloužit.... Prosvětlená příplatková křišťálová hlavice voliče automatu v unikátním designu... Motor se spouští otočením knoflíku na středové konzole. Lze to dělat pravou... Uvnitř je to staré dobré volvo. Bytelné materiály, minimum tlačítek, všechno... Volvo V60 T6 se vyrábí ve švédské Torslandě. Volvo V60 T6 je základním plug-in hybridem v řadě V60, více síly nabízí o... Verze T6 má pod kapotou přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec s plug-in hybridní... Baterii lze nabíjet maximálním výkonem 3,7 kW, přičemž plné nabití trvá pět... Full LED světlomety jsou (samozřejmě) v designu Thorova kladiva.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

KVÍZ: Musíme vykropit hrobku! Vyznáte se v hantýrce prodejců aut?

Nablýskané plechy, ostrý jazyk a slova, která v autoškole neučili. Připravili jsme si pro vás třicet otázek z bazarového slangu. Víte, co je žehlička, turbokamna nebo haťapák? Otestujte se v Chytrém...

Elektrický obr Ioniq 9 přibzučel do Česka. Projeli jsme nejdražší hyundai

Když pomineme nabroušené příbuzné, N varianty bateriových Hyundaiů Ioniq 5 a 6, je devítka opravdovou vlajkovou lodí korejské značky. Za obrovitý koráb amerického střihu jde zlehka zaplatit dva...

Ve Vysokém Mýtě se skákalo a padalo. Prezident fotil a dohlédl na české bronzy

O posledním zářijovém víkendu zažilo Vysoké Mýto motocyklový svátek, jaký tu ještě nebyl. Na tamním autodromu se vůbec poprvé v historii jela světová týmová soutěž FIM SuperMoto of Nations....

Rekviem za kombíky Volva. Model V60 je posledním mohykánem

Volvo V90 je mrtvé a jeho menší sourozenec V60 to má již také spočítané. Sherlocka Holmese ovšem můžete nechat v klidu doma. Pachateli jsou totiž obvyklí podezřelí – esúvečka. Naposledy jsme se...

Nejstarší české auto s espézetkou vyrazí na závod do kopce. Je mu 123 let

Nic staršího v Česku „na značkách“ nepotkáte. Autocar Model E z roku 1902 je s největší pravděpodobností nejstarší vůz, který může legálně do provozu. Jeho majitel s ním o víkendu vyrazí na...

Rekviem za kombíky Volva. Model V60 je posledním mohykánem

Volvo V90 je mrtvé a jeho menší sourozenec V60 to má již také spočítané. Sherlocka Holmese ovšem můžete nechat v klidu doma. Pachateli jsou totiž obvyklí podezřelí – esúvečka. Naposledy jsme se...

3. října 2025

V Itálii jsou některé elektromobily díky dotacím levnější než lepší bicykl

Elektromobily značek Leapmotor a Dacia vyráběné v Číně a dovážené do Evropské unie se v Itálii díky vládním dotacím prodávají levněji než luxusní jízdní kola. Napsal to server Automotive News. Obě...

3. října 2025

Auto roku 2026 bude elektrické a čínské? Volby jsou v plném proudu

Exkluzivně

Odborná anketa volící Vůz roku (Car of the Year, COTY) běží bez přestávky od roku 1964 a je zcela nezávislá. Porotci, kteří vyberou evropské auto roku z letošních novinek, se s kandidáty poprvé...

2. října 2025

Desetitisíce propuštěných v německém autoprůmyslu. A to je teprv začátek krize

Německý dodavatel automobilových součástek ZF Friedrichshafen do roku 2030 zruší zhruba 7 600 pracovních míst ve své divizi elektrifikovaných pohonných jednotek. Rozhodnutí se dotýká pouze Německa a...

2. října 2025

KVÍZ: Musíme vykropit hrobku! Vyznáte se v hantýrce prodejců aut?

Nablýskané plechy, ostrý jazyk a slova, která v autoškole neučili. Připravili jsme si pro vás třicet otázek z bazarového slangu. Víte, co je žehlička, turbokamna nebo haťapák? Otestujte se v Chytrém...

vydáno 2. října 2025

Mezinárodní den kávy slaví i automobilky. Sloužila dokonce i k pohonu

Dnes je Mezinárodní den kávy a její spojení s automobily je mnohem pestřejší než jen symbol na přístrojové desce, který dává vědět, že si máte dát pauzu během jízdy. Auta se po kávě jmenují, některá...

1. října 2025,  aktualizováno  15:25

Konec slavných černých taxíků v Londýně se blíží. Náročná profese vymírá

Premium

Sychravé počasí, dvoupatrové autobusy, Big Ben a Tower Bridge, červené telefonní budky. A jak sami nejspíš doplníte, k výčtu maličkostí, které v očích cestovatelů činí Londýn Londýnem, neodlučně...

1. října 2025

Ve Vysokém Mýtě se skákalo a padalo. Prezident fotil a dohlédl na české bronzy

O posledním zářijovém víkendu zažilo Vysoké Mýto motocyklový svátek, jaký tu ještě nebyl. Na tamním autodromu se vůbec poprvé v historii jela světová týmová soutěž FIM SuperMoto of Nations....

1. října 2025

Elektrický obr Ioniq 9 přibzučel do Česka. Projeli jsme nejdražší hyundai

Když pomineme nabroušené příbuzné, N varianty bateriových Hyundaiů Ioniq 5 a 6, je devítka opravdovou vlajkovou lodí korejské značky. Za obrovitý koráb amerického střihu jde zlehka zaplatit dva...

30. září 2025

Čínský exportní tygr již loví i v české kotlině. Chery sází na SUV a hybridy

Čínská automobilka Chery v České republice oficiálně zahájila prodej stejnojmenných modelů, a doplňuje tak již několik měsíců nabízené vozy svých dalších značek Omoda a Jaecoo. Vstup na tuzemský trh...

30. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Škoda slaví 130 let. Založení stvrdili Václavové Laurin s Klementem rukoudáním

Před 130 lety, 30. září 1895, byla založena firma Laurin & Klement, předchůdkyně dnešní automobilky Škoda. Založení boleslavské automobilky stvrdili Václavové Laurin s Klementem rukoudáním.

30. září 2025

Bosch v Česku zatím nepropouští, budoucí opatření nelze dle mluvčího vyloučit

Propouštění v německých podnicích výrobce automobilových součástek Bosch se nedotkne jeho závodů v České republice, uvedl mluvčí podniku Pavel Roman. Nevyloučil opatření do budoucna, odkázal na...

29. září 2025  14:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.