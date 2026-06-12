Model EX90 je kusem auta. Přes pět metrů délky a hmotnost 2,8 tuny by u jiných značek působilo agresivně, ale Volvo to u své vlajkové lodi uhrálo na skandinávský minimalismus. Působí dominantně, není to ale ta vulgární, agresivní vizuální nadřazenost německých SUV, která se vás snaží vytlačit z dálnice jen silou svého ega.
Největší divadlo se odehrává hned na přídi. Volvo vzalo ikonický světelný podpis Thorova kladiva a vytvořilo mechanické mrkačky. Když k autu přicházíte, vodorovné segmenty denního svícení se s tichým bzučením rozevřou a odhalí hlavní světlomety, které na vás spiklenecky bliknou. Disponují totiž složitou mechanikou. Za tmy svítí opravdu skvěle.
Minimalismus exteriéru je dotažený do extrému. Boční skla dokonale lícují se sloupky, kliky se po rozjezdu zasunou do karoserie a zpětná zrcátka bez rámečků působí sofistikovaně. Vše bylo podřízeno aerodynamice, protože u takovéto elektrického kolosu rozhoduje každý detail o tom, jak daleko dojedete a kolik hluku pronikne do kabiny.
Dlouhý odklad výroby po představení a náročné ladění ukázaly, že naprogramovat jezdící superpočítač je mnohem těžší než ohýbat ocel. Výsledek ale díky tomu možná předčí očekávání.
Zenový obývák s repráky v opěrkách
Uvnitř vás přivítá typická skandinávská atmosféra. Žádné v poslední době rozšířené laciné černé lesklé plasty, které přitahují otisky prstů jako magnet. Místo nich je tu pravé dřevo, které za tmy kouzelně osvětluje ambientní podsvícení. Vnímaná kvalita a provedení jsou na vysoké úrovni, s měkkými a celkově příjemnými materiály na dotek, které pokrývají každý povrch, ať už viditelný nebo skrytý. Pokud zvolíte vlněné potahy sedadel, budete si připadat jako v luxusním designovém studiu, ale připravte se na to, že se tento materiál trochu chlupatí.
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Nejbezpečnější auto světa podle Volva pozná, když ho řídí opilý řidič
Ze sedadla řidiče je dobrý výhled do všech stran, prosklené plochy jsou velké a spodní linie oken je nízko, takže dobře vidíte, co se děje z boků vozu. Volvo EX90 vzniká v USA v Jižní Karolíně a má i americké proporce. Je dlouhé něco málo přes 5 metrů dlouhé, téměř 2 metry široké a 1,74 metru vysoké. Kabina je tedy prostorná. I pasažéři s vyššími postavami mají spoustu místa jak pro kolena, tak pro hlavu. Každé sedadlo se dá samostatně posouvat, a i páté sedadlo umožňuje pohodlné cestování, protože podlaha je zcela rovná.
Řidič má před volantem malý displej a head-up displej mu promítá základní informace i na čelní sklo. Prakticky vše ovládá přes obří, bleskurychlý středový displej se systémem od Googlu. Mapy fungují bezchybně a Spotify hraje z výborného audia Bowers & Wilkins. Kdo si zvolí vrcholnou verzi, má v autě celkem 25 reproduktorů rozmístěných po celém interiéru. Dokonce i přímo v hlavových opěrkách předních sedadel. Zvuk vás tak obklopí s nevídanou čistotou a intenzitou.
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Chcete si ovšem nastavit zrcátka? Musíte do menu na displeji. Jenže když couváte k obrubníku a obrazovku okupuje kamera, zrcátkem prostě nehnete. Snaha o minimalismus se bohužel neblaze projevila i na ovládání oken. Na dveřích řidiče jsou jen dvě tlačítka a dotykový přepínač mezi předními a zadními okny. Je to stejně otravné a nepraktické, jako u Volkswagenů ID.3, ID.4 a ID.5. Bezdrátová aktualizace to nespraví, ale příští modernizace by mohla.
Třetí řada je pro děti a frunk jen pro kabel
A co odkládací prostory? Zásluhou umístění řadicí páky na sloupku řízení je k dispozici dostatek úložného prostoru. Středový tunel je plovoucí a jeho součástí je indukční nabíječka telefonu a dva držáky na nápoje. Úložný prostor pod ním vpředu je obrovský a vejde se tam třeba dámská kabelka.
Objemné jsou i kapsy ve dveřích. Vpředu bez problémů pojmou velkou lahev s pitím a zbude v nich dost místa na další drobnosti. Kapsy ve druhé řadě sedadel jsou sice o něco menší než ty přední, ale stále v rámci třídy patří k těm větším a pohodlně v nich odložíte 1,5litrové petky s pitím.
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Zavazadlový prostor je velký, s pěti pasažéry spolkne 697 litrů, se zvednutou třetí řadou sedadel se kapacita sníží na 310 litrů. Ta je spíše pro děti – kdokoli nad metr osmdesát tam bude trpět klaustrofobií a hlavou narážet do stropu. Je to spíše jen nouzové řešení, které ale mnohdy velmi přijde vhod. Volvo EX90 nepostrádá ani úložný prostor pod kapotou. Má objem 37 litrů a vejde se sem tak akorát dobíjecí kabel a lékárnička, ale zaplaťpánbu za to, celá řada aut totiž frunk vůbec nemá. Na kouli navíc Volvo EX90 utáhne brzděný přívěs o hmotnosti 2 200 kilogramů.
Švédský bodyguard se vznáší na vzduchu
Jak Volvo EX90 jezdí? Zapomeňte na startování. Nastoupíte s miniaturní černou krabičkou v kapse místo klíčku, zařadíte „D“ a můžete vyrazit. Jako další klíček slouží i aplikace v mobilu, díky níž stále i z obýváku víte, zda je auto zamknuté, kolik procent baterie zbývá a samozřejmě si ho můžete na dálku vychladit či vyhřát.
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Verze Twin Motor Performance má 517 koní a mamutí točivý moment 910 Nm. Z nuly na sto vystřelí za necelých pět sekund. Žádné škubání, žádný hluk. Jen se prostě ocitnete o kus dál. Maskování rychlosti je u vlajkové lodi Volva tak dokonalé, že se musíte neustále dívat na onen malý displej před volantem (díkybohu, že tam na rozdíl od menší EX30 je!), abyste nepřišli o řidičák.
Skutečná magie se však ukrývá ve vzduchovém podvozku, který však dostanete jen u dvoumotorové verze. Na českých silnicích, které obvykle připomínají tankodrom, se EX90 nese s takovou grácií, že máte pocit, jakoby silničáři přes noc opravili všechny díry. Když přeženete rychlost v zatáčce, auto se opře do asfaltu, minimálně se nakloní a oblouk vykrouží bez jakéhokoliv dramatu.
Kdo by si chtěl objednat natáčení zadních kol, má u Volva EX90 smůlu. Poloměr otáčení je však i přes velká kola vynikající, takže ani manévrování v menším prostoru není nijak zvlášť obtížné. Senzory fungují dobře a kamery mají vynikající rozlišení.
400 kilometrů zvládne spolehlivě
Elektromobily na dálnici obvykle krvácí, ale Volvo EX90 má v záloze obří baterii s využitelnou kapacitou 107 kWh. Výrobce sice slibuje spotřebu kolem 20 kWh, ale realita svižného dálničního tempa se pohybuje spíše mezi 22 až 26 kWh na sto kilometrů. I tak to znamená, že s prstem v nose ujedete okolo 400 kilometrů v kuse, ať se děje cokoli. A díky 250kW nabíjení, které nyní využívá pokročilejší architekturu (přechod ze 400V na 800V po vzoru nového sedanu ES90), dobijete energii stejnosměrným proudem na další stovku kilometrů za pár minut.
Volvo EX90 není autem pro lidi, co chtějí řezat zatáčky, ale spíše pro ty, kdo chtějí dorazit do cíle odpočatí. Švédská vlajková loď má své digitální vrtochy a ergonomické přešlapy, ale jako celek funguje skvěle. Ano, takhle nějak vypadá budoucnost velkých SUV, jen si za ni musíte pořádně připlatit. Cena této dvoumotorové verze je 2,7 milionu korun. Není proto divu, že mnozí, pokud chtějí elektrické auto od Volva, sáhnou radši po menším a dostupnějším modelu EX60.