Třicítkou po Praze. V malostranských uličkách jsme luštili švédskou křížovku

Volvo EX30 není žádné „ořezávátko“. Dostalo se mezi finalisty evropského Auta roku 2024 a je i ve finálové trojici World Car of the Year. Silně tedy poutá pozornost. Nyní dorazilo i k nám, kde zaujalo svojí na tuto prémiovou značku atraktivní cenou.

Po stylistické stránce jde se zcela plnou přední maskou ve stopách vlajkové lodi EX90. Ostatně zepředu tento subkompaktní crossover svými světlomety s charakteristickým motivem Thorova kladiva hodně připomíná. Světla sice nedisponují složitou mechanikou ani animačními funkcemi jeho většího vzoru, ale švédskému crossoveru propůjčují stejně neotřelý vzhled. Zvlášť ve svítivě žluté barvě, inspirované lišejníky rostoucími na skalách podél švédského západního pobřeží, působí „třicítka“ atraktivně.

Vnější zpětná zrcátka s odrazovou plochou protaženou až do krajů působí stylově. Jsou navíc uchycená dále vzadu, mezi nimi a předními sloupky je tak dostatek místa pro to, abyste chodce nepřehlédli.

Volvo EX30 má zvenčí velké kliky a otevírání dveří zevnitř je řešené dobře přístupným designovým „okem“. Nic dalšího ve vnitřní výplni dveří nenajdete. Volvo EX30 je bez reproduktorů ve dveřích, místo toho má pod čelním sklem velký soundbar. Oproti klasickému pojetí s reproduktory ve dveřních výplních se podařilo snížit počet dílů a množství potřebných kabelů. Toto řešení navíc pomohlo vytvořit velké úložné prostory ve výplních dveří.

Volvo EX30 měří na délku jen 4,2 metru, je tedy kratší i než VW Golf. Místa je vpředu tak akorát, vzadu je to ale už horší. Nakonec se tam usadíte, ale sedák je nízko a stehna nemáte podepřena. Rodinné auto to rozhodně není, ale jako druhé do rodiny to je dobrá volba. Zavazadlový prostor o objemu 318 litrů postačuje a v přídi ho ještě doplňuje přibližně sedmilitrový frunk, kam se vejde dobíjecí kabel. Ten přitom nemají ani mnohé větší evropské elektromobily.

Malý tablet vládne všemu

Minimalistický design palubní desky s centrálně na výšku umístěným displejem až šokuje. Prémiový pocit, známý z větších zástupců značky, trochu chybí. Strohý dojem podtrhují i použité materiály, mnohdy recyklované. Námi zkoušené auto trochu zútulňuje modrý design lišty napříč palubní deskou. K dispozici jsou materiály vyrobené z recyklovaného denimu či ze starých okenních rámů z PVC.

Švédové se evidentně učili od Tesly. Vertikálně umístěná 12,3palcová obrazovka infotainmentu ve stylu tabletu je založena na systému Googlu. Menu infotainmentu je přehledné a navigační systém je rychlý. Obrazovka má vysoké rozlišení a hezkou grafiku. Je to ale jediný displej v autě, zapomeňte i na head-up displej. Ten se nedodává ani za příplatek, což je určitě škoda.

Pokud tedy chcete zjistit, jak rychle jedete, musíte sledovat levý okraj displeje, pokud se ale déle zadíváte, auto začne hned pípat, že se nedíváte na silnici. Lze to vypnout, ale nejprv musíte projít několika nabídkami, což je poněkud zdlouhavé. Přes displej se dokonce otevírá i schránka pod ním. Systém se dokáže naučit vaše nejčastěji používané funkce a umístí je na stránku zástupců, ale neexistuje způsob, jak si je vybrat sami.

Posuvný systém na středové konzole je chytře řešený, podle potřeby lze vysunout jeden nebo dva držáky nápojů. Malý volant se dobře drží a převod řízení zajišťuje velmi hbité reakce. Jízda je tak docela zábavná. Auto je hezky stabilní, druhý motor v přídi v top verzi je znát. Výkon 315 kW (428 k) se zdá na takto malé auto určené primárně do města jako zbytečně moc. Ostatně stejného názoru je patrně i Volvo.

Při běžné jízdě a v normálním režimu totiž tato varianta většinu času využívá jen pohonu zadních kol. Pouze při temperamentnějším svezení, kdy auto cítí, že zadní kola mohou mít potíže, se zapojuje i přední elektromotor. Tedy pokud si přes dotykovou obrazovku nezapnete výkonný režim pohonu všech čtyř kol, který udržuje přední motor neustále v chodu a upřednostňuje dynamické svezení před dojezdem. Potom se Volvo EX30 dostane z klidu na stovku za 3,6 sekundy, tedy stejně rychle, jako to zvládne legendární supersport Ferrari Enzo. Maximální rychlost je u nejmenšího volva, stejně jako u ostatních modelů této švédské značky, omezena na 180 km/h.

Na devatenáctkách je malé volvo trochu tužší a na nerovnostech působí prkenněji. Dojezd na začátku naší jízdy ukazuje jen lehce nad 300 km. Oficiální hodnota je přitom 460 km. U jednomotorové varianty to je 344 km.

Jak Volvo dosáhlo tak dostupné ceny?

Evropská auta z Číny těží z přístupu ke špičkovým bateriím a stále nízkým výrobním nákladům ve srovnání s Evropou. Klíčem k nízké ceně jsou v případě Volva EX30 i úspory z rozsahu, neboť jeho základem je podobně jako u sesterských modelů Smart #1, #3 a Zeekr X nejmenší varianta platformy SAE. Podobně jako v případě modelů značky Tesla bylo i u volva dosaženo zlevnění zjednodušením konstrukce interiéru, a tedy i výroby.

Platforma SEA: Základ pro celý „dům“ Modulární platforma SEA (Sustainable Experience Architecture) byla představena v roce 2021 a umožňuje rozvor mezi 2,75 a 3,02 metru. K dispozici jsou tři verze, které splňují potřeby vozů různých segmentů. Platformu využívá celá řada značek koncernu Geely, včetně Volva, Polestaru, Smartu, Lynk & Co a dokonce i Lotusu. Základem Volva EX30 je podobně jako u sesterských modelů Smart #1, #3 a Zeekr X nejkompaktnější verze s rozvorem pouze 2,65 metru.

Volvo se však zřejmě chce pojistit pro případ, že by došlo k narušení přepravních tras nebo kvůli tomu, že by mohla být v Evropě na čínská auta uvalena vyšší cla či že na ně nebude možné uplatnit elektromobilní bonusy (jako aktuálně ve Francii), takže začne EX30 kromě čínského Čang-ťia-kchou od příštího roku vyrábět i v belgickém Gentu. Podaří se jim i poté udržet cenu? Nejspíš na starém kontinentu budou vznikat jen dražší verze, v jejichž ceně se snáz schovají vyšší místní náklady.

I vozy z čínské produkce přitom mají podle Volva nejmenší uhlíkovou stopu za celou dobu životnosti ze všech současných modelů Volv. Bylo toho dosaženo částečně díky karoserii, která obsahuje 25 % recyklovaného hliníku, 17 % recyklované oceli a 17 % recyklovaného plastu, díky recyklovaným materiálům v kabině, ale i díky nové, levnější lithium-železofosfátové baterii (LFP). Ta je stabilnější, je u ní menší nebezpečí požáru, může projít více nabíjecími cykly, než se její kapacita (využitelná je 49 kWh) sníží, a obecně stojí méně, protože použité materiály jsou levnější a jejich těžba je navíc méně škodlivá pro životní prostředí. Neobsahuje totiž kobalt.

Ekologie, nebo výkon?

Hlavní nevýhodou baterie LFP je ale menší dojezd a menší energetická hustota na kilogram. EX30 se základní baterií LFP tedy váží téměř stejně jako ta s větším akumulátorem a NMC (nikl-mangan-kobalt) s využitelnou kapacitou 64 kWh. Nabíjení střídavým proudem bude možné výkonem až 22 kW, což není obvyklé ani u mnohem dražších aut, stejnosměrným proudem pak výkonem až 153 kW.

Volvo EX30 ale s jedním motorem vzadu s výkonem 200 kW (272 k) „startuje“ na 869 tisících korun. Ekologické zaměření je u zákazníků Volva typické, a klientela této švédské značky nemá hluboko do kapsy. Značná část zákazníků si proto objednala námi krátce zkoušenou dvoumotorovou verzi s výkonem 315 kW (428 k) a pohonem všech kol, která vyjde již na 1 144 000 korun. To je ale stále o 115 000 Kč méně, než kolik stojí základní provedení většího a prostornějšího elektrického modelu XC40 Recharge. Ten již lze považovat za rodinné auto, zatímco EX30 je spíše jen jakýmsi druhým vozem do rodiny.

Silným soupeřem mu je menší a jen dvoudveřový Mini Cooper za 795 600 korun, zatímco auta jako elektrický Opel Corsa GS či i DS3 E-Tense s mnohem nižším výkonem vyjdou dráž.

Cílem EX30 bylo zvýšit prodeje Volva a vybudovat novou zákaznickou základnu. Přibližně tři čtvrtiny kupujících mají být pro značku noví. Svým konceptem je tento malý obratný model do města navržený tak, aby zaujal zejména mladé. Zájem ale asi u nás bude v praxi napříč generacemi. Pro první zákaznické auto si totiž v tuzemsku přišel 75letý muž z Ostravy.