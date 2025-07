Volkswagen Tiguan Allspace dostal nástupce, který má vyšší ambice. Model Tayron je další kapitolou v knize „Jak udělat z platformy MQB něco, co se dá dobře prodat“. Je to takový ten svalovec z posilovny, co má na sobě o číslo menší tričko, aby ukázal, že má pořádné bicepsy. A předvádí je i kodiaqu, pro který je nepříjemnou konkurencí.