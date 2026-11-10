Designově je Twingo moderní interpretací původního modelu z roku 1992, který zaujal svým francouzsky drzým stylem. Malé městské auto, které se nebálo být své. Teď, o více než třicet let později, by Renault rád tento úspěch zopakoval. Čtvrtá generace se po vzoru větších modelů R5 a R4 veze retro vlně. Zafungovat má nejen wow efekt, ale i určité dejá vu. Aby byla novinka konkurenceschopná, tak ji Francouzi museli zčásti vyvinout v Číně.
Technicky vzato sice původní verze z 90. let šetřila, kde se dalo, a dostala poněkud obstarožní zážehový čtyřválec OHV 1,2 l se skromným výkonem 40 kW ještě z prastarých Renaultů 4 a 5. Jenže k tomu přidala digitální přístroje, sklopná opěradla a posuvnou zadní lavici. Bezesporu nejvýznamnějšími změnami prošel vůz v létě 1996, kdy dorazil modernější celohliníkový motor OHC 1 149 cm³ o výkonu 40 a 43 kW. Tento faceliftovaný model bezpečně poznáme podle nových jednotných předních světel, která ztratila původní oranžové směrovky. Twingo I si získalo srdce milionů řidičů. Výroba v Evropě běžela až do roku 2007 a v Jižní Americe se pro obrovskou popularitu udržela na lince dokonce až do roku 2012.
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Twingo je zpět. Renault snědl vtipnou kaši a naskočil do čínského rychlíku
Nové Twingo E-Tech – které se dostalo mezi pětici finalistů prestižní evropské ankety Vůz roku 2027 – zvenčí působí jako věrná kopie svého pradědečka, byť již má čtvery dveře. Designový retrofuturismus se projevuje v zaoblených světlometech, vypouklých půlměsících LED diod i ikonických třech pruzích na levé horní straně kapoty. Zatímco dříve sloužily k sání vzduchu pro litinový čtyřválec, dnes jde o pouhý grafický emblém. Nový Renault Twingo si neklade za cíl ohromit zbytečným luxusem, ale spíše připomenout, co dělalo originál tak výjimečným. Jenže pozor – pod kapotou už není benzinová dvanáctistovka, ale výhradně elektromotor.
Pařížská magie s metrem v ruce
S celkovou délkou pouhých 3,79 metru je to vůz, který vedle dnešních přebujelých SUV působí jako hračka. Magie se však odehrává uvnitř. Inženýři využili elektrickou platformu AmpR Small na maximum: absence spalovacího motoru umožnila snížit přední část a posunout nápravy do samých rohů karoserie (rozvor 2,49 m).
Když nasednete dopředu, nemáte pocit stísněnosti. Za volantem novinky se sice sedí podstatně výše než v originále z roku 1992 a vysoká palubní deska vyvolává pocit jako v tanku, ale vnitřní prostor je příkladný. Zadní sloupky karoserie jsou hodně široké, takže při couvání pomůže standardně dodávaná kamera. U starého twinga jste kameru nepotřebovali – díky tenkým sloupkům a obřím oknům byl výhled takřka panoramatický. Do značné míry na úkor bezpečnosti, která je z dnešního pohledu již opravdu nedostatečná. Tenké plechy dávají najevo, že bourat byste v tomhle autě opravdu nechtěli.
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Nové Twingo kouká jako rozšlápnutá žába a střeva má z Číny. Už jsme s ním jeli
Stejně jako u devadesátkové předlohy můžete u nového Twinga E-Tech posouvat dvě sedadla podélně posouvat v rozsahu 17 centimetrů, a to dokonce samostatně nezávisle na sobě. Potřebujete prostor pro nohy? Posunete lavici dozadu. Potřebujete odvézt velký nákup? Posunete ji dopředu a objem kufru zvětšíte z 305 na 360 litrů. Na komfort posazu to má poměrně velký vliv. Sedadla jsou vpředu i vzadu malá, s krátkými sedáky. Twingo je zkrátka primárně auto na popojíždění po městě a krátké trasy. A po sklopení je k dispozici celý kubík volného prostoru. Za laciný textilní kryt ze sady You Clip, inspirovaný daciemi, se připlácí, stejně jako například za fešáckou žraločí anténu. K dispozici jsou ale i zvýhodněné sady.
Rozdíl je v mechanice: staré twingo sklápělo opěradla směrem dozadu, nové je skládá dopředu včetně sedáku. Pod podlahou kufru navíc najdete 50litrovou schránku na nabíjecí kabely, čímž novinka kompenzuje chybějící plnohodnotnou rezervu předchůdce. A pokud sklopíte opěradlo spolujezdce, převezete uvnitř předměty dlouhé až dva metry. Na přespání to ale moc není.
Přední kapota nového twinga se nedá normálně otevřít, zpřístupní ji jen servis. V místě větracích pruhů najdete pouze otvor pro doplnění směsi do ostřikovačů, k jehož otevření musíte mít speciální nástroj.
Šetřilo se, kde to šlo, na Googlu však ne
Nebuďme naivní romantici. Když automobilka vyrazí do boje s cílem stlačit cenu pod půl milionu korun (u výbavy Evolution, zatímco nejvyšší výbava Techno začíná na 539 000 Kč), někde se škrtat muselo. A jakmile v kabině přejedete prstem po povrchu, okamžitě pochopíte kde.
Plasty v interiéru jsou výhradně tvrdé a připomínají zahradní nábytek, dveřní panely jsou strohé a zadní okna? Zapomeňte na elektrické stahování i na kličku – okna jsou pouze manuálně výklopná směrem ven. Francouzi jsou však mistři kamufláže.
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Legendární twingo dá radost za pár korun a má postel s nebesy
Tvrdé plasty mají matný povrch a palubní deska je doplněna barevnými vložkami sladěnými s odstínem laku karoserie. Červené spínací tlačítko výstražných světel a kulaté prvky uprostřed palubky navíc tvoří přímou poctu první generaci, byť je jinde.
Co potěší nejvíc? Jednoznačně infotainment. Místo toho, aby Renault dal do levného auta zastaralý systém, nadělil mu již v základu 7palcový digitální přístrojový panel a 10,1palcovou dotykovou obrazovku OpenR link. Ta běží na systému Android Automotive od Googlu. Máte tu integrované Google Mapy, skvělé hlasové ovládání i chytrý plánovač tras, který automaticky počítá zastávky na nabíjení podle stavu baterie. V této cenové kategorii to určitě potěší. Ergonomickým škraloupem zůstává jen páčka řazení převodovky pod volantem, která se plete s páčkou stěračů.
Městský draveček, ze kterého dálnice udělá želvu
Jak twingo vlastně jezdí? Ovladatelnost je bezproblémová a řízení je příjemné a přímé, tak jako u větších modelů R5 a R4. Je o ideální auto pro městský provoz, malý renault zácpy a kolony vyloženě miluje.
Renault Twingo E-Tech
pohon: předních kol, 1 el. motor
výkon: 60 kW (82 koní)
max. točivý moment: 175 Nm
kapacita baterie: 27,5 kWh
max. rychlost: 130 km/h
0–100 km/h: 12,1 s
spotřeba: 12,3 kWh/100 km
jízdní dosah: 261 km
délka × šířka × výška × rozvor:
3 789 mm × 1 720 mm × 1 491 mm × 2 493 mm
kufr: 260-360/1 000 l
hmotnost: 1 245 kg
pneumatiky: 195/60 R16
základní cena/test. vozidlo:
539 000 Kč/601 500 Kč
Vpředu uložený synchronní elektromotor dává výkon 60 kW (82 koní) a točivý moment 175 Nm. V porovnání se starým Twingem 1.2 16V (55 kW/75 koní), se kterým jsme nové fotili, se to nezdá jako propastný skok, ale elektřina nezná váhání. Šlápnete na plyn a auto okamžitě vystřelí. Z nuly na 50 km/h akceleruje za bleskových 3,9 sekundy a na semaforech nechá většinu spalovacích aut daleko za sebou.
Hmotnost sice vzrostla na 1 200 kg (oproti cca 850 kg první generace), ale díky uložení článků v podlaze má auto nízko těžiště a drží v zatáčkách jako přibité. Poloměr otáčení je titěrný, auto se otočí na pětníku a rádo se plahočí zácpami. Pádlem na volantu lze navíc regulovat rekuperaci ve čtyřech stupních až po režim ovládání jedním pedálem.
Jenže vyjedete-li za město na dálnici, pohádka se začne drolit. Akcelerace z 0 na 100 km/h zabere 12,1 sekundy a nad 90 km/h motoru dochází dech. Maximální rychlost je elektronicky omezená na 130 km/h (v eko režimu na 115 km/h). Zatímco původní benzínová verze uměla uhánět až 168 km/h, nové twingo na dálnici vyloženě trpí, podvozek drncá a dojezd mizí před očima.
Pěkně nabitý program majitele
A tím se dostáváme k baterii. Twingo má v podlaze lithium-železo-fosfátový (LFP) akumulátor s využitelnou kapacitou 27,5 kWh. LFP baterie je sice levnější a trvanlivější, ale jednou za týden je potřeba ji nabít na 100 %, aby si systém zkalibroval články. Výrobce slibuje dojezd WLTP až 262 km. Při našem testování jsme se s vozem plahočili s průměrnou spotřebou 11,6 kWh na 100 km, ve městě ještě o chlup méně, ale to v režimu Eco při hodně defenzivní jízdě. V reálu se lze ve městě dostat na dojezd okolo 200 km. Na dálnici při 130 km/h však spotřeba vyletí k 19 kWh a dojezd spadne k hranici 110 kilometrů. V zimě ale do hry zásadněji vstoupí topení, které dokáže ještě kus dojezdu ubrat. Twingo totiž na rozdíl od modelů R4 a R5 nemá tepelné čerpadlo.
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Narozeniny utajeného génia. Renault chtěl twingo vyrábět v Boleslavi
Na českém trhu je vůz standardně vybaven obousměrnou 11kW AC nabíječkou, což znamená, že baterii dobijete poměrně rychle. Twingo je navíc vybaveno funkcí V2L a umožňuje napájení spotřebičů 230 V do 3 700 W. S 50kW DC rychlonabíjením baterii nabijete z 10 na 80 % za 30 minut.
Resumé? Renaultu se podařilo vzkřísit ikonu devadesátých let s obrovským šarmem. Není to vůz na dlouhé dálniční štreky, ale jako druhý automobil do rodiny a společník do městských kolon však nabízí nenucený vtip, příkladnou praktičnost a špičkové Google mapy za cenu, která z elektrické mobility konečně dělá dostupnou realitu. Jen se připravte na hodně nabitý diář.