Zakladatelka rodu SUV potvrzuje, že Toyota hybrid umí. RAV4 se povedla

Celkem se ve čtyřech generacích prodalo už devět milionů RAV4, z toho dva miliony v Evropě. Auto, jehož jméno bylo dosud zkratkou pro „Recreational Active Vehicle“ (tedy vozidlo pro volný čas), a podle nového výkladu znamená „Robust Accurate Vehicle“ (robustní precizní vozidlo), patří mezi nejprodávanější SUV světa.

Když před šesti lety Toyota představovala její předchozí generaci, bylo nemyslitelné, aby v nabídce chyběl naftový motor. Mezitím se situace zcela proměnila, diesely jsou na rychlém ústupu a Toyota patří k nejradikálnějším. Dnes je v elektrifikaci nabídky tato japonská automobilka jedna z nejaktivnějších vůbec. Hybridní technologie už z většiny osobních toyot diesely zcela vytlačila. Šest ze sedmi prodaných RAV4 předchozí generace mělo hybridní pohon.

Pátou generaci postavila Toyota úplně znovu, na aktuální modulární platformě TNGA ve variantě GA-K. Důležitá je právě nově vyvinutým hybridním pohonem. Stejnou techniku najdeme také v nové Toyotě Camry nebo Lexusu ES. Spalovací motor má opět objem 2,5 litru, pohonný systém je ovšem zcela nový.

Jeho základem je benzinový čtyřválec z nové konstrukční řady Dynamic Force, který kombinuje přímé a nepřímé vstřikování, díky práci v Atkinsonově cyklu a vysokému kompresnímu poměru 14:1 se chlubí skvělou 41% tepelnou účinností a dosahuje výkonu 130 kW. Maximální výkon celého hybridního systému je 163 kW (resp. 160 kW u verze s jednou poháněnou nápravou), což představuje zásadní navýšení proti dosavadním 145 kW.

Konstruktéři se zaměřili na snížení hmotnosti jednotlivých částí hybridního systému a omezení mechanických a elektrických ztrát. Zajímavostí je, že Toyota i nadále zůstává věrná bateriím typu NiMH, zatímco většina konkurentů sází na lithium-iontové akumulátory.

Toyota RAV4 v číslech délka x šířka x výška x rozvor (cm): 460 x 185 x 165 x 269

pohotovostní hmotnost: 1590 - 1650 kg

kufr: 580 litrů

přední pneumatiky: 215/65R16 98H - 215/60 R17 96H - 225/50 R18 95

zadní pneumatiky:215/65R16 98H - 215/60 R17 96H - 225/50 R18 95

hybridní pohon: benzinový řadový čtyřválec 2487 cm3 + elektromotory

systémový výkon: 160 kW (218 k) , 163 kW (222 k) u verze s 4x4

maximální výkon benzinového motoru: 130 kW

maximální točivý moment spalovacího motoru: 221 Nm

přední elektromotor: 88 kW a 202 Nm

zadní elektromotor: 40 kW a 121 Nm

maximální rychlost: 180 km/h (elektronicky omezeno)

zrychlení 0 a 100 km/h: 8,4 s (8,1 verze s pohonem 4x4)

V případě provedení 4x4 jsou zadní kola poháněna čistě elektricky – přední a zadní nápravu nespojuje žádná hřídel. Přední elektromotor má 88 kW, na zadní nápravě je pak 40kilowattový. Maximální točivý moment na zadních kolech má hodnotu 1 300 Nm.

Hybridní systém čtvrté generace posouvá své kvality zase o kus dál. Pracuje efektivněji, už se úplně podařilo vymazat pocit marné práce při zrychlování. Auto exaktně reaguje na sešlápnutí plynu, bez kvílení, prokluzu a pocitu marnosti lineárně a rázně zrychluje.

První svezení ukázalo, že spotřeba by při normální jízdě měla být udržitelná mezi sedmi a půl až osmi litry benzinu. Hybridní systém má Toyota za dlouhé roky vychytaný skvěle. Když nechcete, vlastně o něm nevíte. Auto hospodaří s energií co nejefektivněji. Rekuperuje a umí plachtit jen na elektřinu nově až stodvacítkou.

Komfortní, jistá, tichá

Toyota se nezaměřila jen na zdokonalení hybridního pohonu. Nová platforma se vyznačuje nižší hmotností, vyšší tuhostí a především sníženým těžištěm. Automobilka se chlubí rovnoměrným rozložením hmotnosti mezi nápravami i mezi stranami vozu a slibuje vynikající jízdní komfort. A to potvrzuje od prvního kilometru. Tak suverénně jezdící a perfektně ovladatelné SUV se v této kategorii nevidí.

Auto má skvěle odladěný podvozek, nekymácí se, nehoupe, v zatáčce se naklání jen střídmě a rychle a přesně reaguje na pohyby volantu. Řízení je odtažité, ale pevné, geometrie přední nápravy jistotu podporuje. Vůz vede spolehlivě a do zatáčky se stáčí s elánem. Auto zlehka přenáší váhu z oblouku do oblouku s jistotou a přesností. Zároveň měkce bez rázování přenáší váhu. Jen na rozbité silnici kola trochu podupávají, cítit je to spíš proto, že zbytek je dokonale odhlučněný a vyhlazený. Většinu nerovností tlumiče elasticky absorbují bez lomozu a drncání. Skvělé je odhlučnění, většinou slyšíte jen aerodynamiku a vytočený motor, který má pak hrubší tón.

Celkově se karoserie snížila o deset milimetrů a o pět se zkrátila (délka 4,6 metru), RAV4 má také o tři centimetry delší rozvor a širší rozchod. Průchodnosti terénem svědčí zvětšení světlé výšky o 15 mm na výsledných 195 mm.

Kabina je prostorná a působí hodnotně. Řidič ocení nejen skvělý výhled, ale nízká spodní hrana předních bočních oken, velké a vysoké čelní okno a tenké sloupky dávají interiéru také vzdušnost. Zpoza volantu je vidět prolamovanou kapotu (o patnáct milimetrů nižší než u předchůdce), to někteří řidiči vyžadují, dává to pocit přehledu a bezpečí. Pozice za nízkou přístrojovou deskou, blízkost čelního okna a velké prosklené plochy mají zajímavý efekt: většina moderních aut hodně zkresluje rychlost, takže máte pocit, že jedete mnohem pomaleji než ve skutečnosti. V nové RAVce je to naopak.

Zadní sedáky jsou spíš níž, takže delším pasažérům nepodepřou kolena. Místa ve druhé řadě je dost, tři dětské sedačky by se tam měly vejít. Široký a hluboký kufr (objem 580 litrů) s nízkou nákladovou hranou je krytý obyčejnou roletkou, která nemá madlo. Když se tedy při zatahování budete trefovat do úchytů v obložení, budete potřebovat obě ruce (kolejničky, které by ji vedly, citelně chybí).

Přiostřený vzhled

Design prošel zásadní proměnou. RAV4 má hranaté blatníky, ostré prolisy, hodně členitý čumák a vyrýsované podélné linie. Ve výbavě se objevují novinky, jako jsou odvětrávaná přední sedadla, sada čtyř parkovacích kamer nebo digitální zpětné zrcátko. V něm může přepínat mezi klasickým odrazem a zobrazením toho, co vidí kamera na zádi.

Zajímavým prvkem jsou pogumovaná madla dveří, ovladačů klimatizace a infotainmentu. Minimalistická přístrojová deska s robustními ovladači klimatizace a velkým tabletem multimediálního centra k charakteru RAV4 pasuje. Navigace potřebuje hodně tolerance a soustředění, abyste v komplikovanějších dopravních situacích nezabloudili.

Osmdesát procent prodejů RAVky v Česku dělá hybridní čtyřkolka. Toto provedení se v Japonsku začne vyrábět až v únoru. Základní cena takového provedení je 914 900 korun, verze s pohonem předních kol je za 864 900. Úplně nejlevnější RAV4 za 720 tisíc má přední kola poháněna dvoulitrovým atmosferickým benzinovým motorem s výkonem 173 kW.