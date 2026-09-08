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Ani světový bestseller není bez chyb. RAV4 jezdí za málo, šetří ale i na kabině

Vladimír Löbl
Globální bestseller Toyota RAV4 přijíždí v šesté generaci. Novinka láká na mohutnější design, vynikající prostornost a propracovaný hybridní systém, který si vystačí s přídělem paliva jako diesel. Celkově skvělé rodinné auto však ztrácí body za lacinější detaily a šedivou atmosféru v kabině.

Toyota RAV4 je již po více tři dekády pevnou součástí kategorie SUV. Globální bestseller loňského a předloňského roku se drží na čele prodejních tabulek díky své promyšlené hybridní technologii a pověstné spolehlivosti. Šestá generace navazuje na tento obrovský úspěch a přináší komplexní modernizaci, která se dotýká prakticky každého detailu od karoserie až po nejmodernější palubní technologie.

Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
49 fotografií

Šestá generace RAV4 mezigeneračně působí mohutněji a jako by byla tvarována mačetou. Poměrně honosný světácký design zevnějšku kontrastuje se strohou šedivou kabinou, jako v mnohých čínských autech. U testované top verze Executive bychom očekávali přeci jen více než jen fádní úřednický outfit. Celkový dojem devalvují vesměs tvrdé plasty, ale i některé lacinější detaily, jako například středová konzola, která když se do ní trochu zapřete nohou, tak se mírně prohne. Ve srovnání s domácím matadorem Škodou Kodiaq tak nová RAV4 zaostává za očekáváním.

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Na druhou stranu je nutné vyzdvihnout velkorysý prostor, pohodlná sedadla, ale i chytrou praktičnost. Kabina doslova přetéká odkládacími prostory. Velmi šikovným a praktickým prvkem je velká středová loketní opěrka, kterou lze otevřít a obsluhovat pohodlně jak od řidiče, tak od spolujezdce, přestože její samotné plastové provedení působí trochu odbytě. Samotný zavazadlový prostor disponuje u plně hybridní verze základní kapacitou 514 litrů, což je ale mezigeneračně o 66 litrů méně. Snadný přístup a pravidelný tvar to ale vyvažuje.

Dobrý výhled a infotainment na půl cesty

Z pohledu řidiče je na první pohled prostředí v nové Toyotě RAV4 navrženo přehledně, takže se v něm každý zorientuje poměrně rychle. Řidič je za volantem usazen velmi pohodlně a k dispozici má kvalitní head-up displej. K dobrému přehledu o dění kolem vozu přispívají poměrně úzké přední sloupky karoserie a odsazená velká vnější zpětná zrcátka, díky nimž je výhled do strany i celková přehlednost karoserie na velmi dobré úrovni.

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Nová RAV4 je prvním vozem s novou softwarovou platformou Arena. Středový dotykový displej s úhlopříčkou 12,9 palce sází na jednodušší grafiku a přehledné menu. Z hlediska celkové funkčnosti je ovládání snadné a intuitivní, příliš pokročilých a hlubokých funkcí ale neposkytuje.

Stejně jako u jiných toyot musíme stále mnoho nastavení upravovat prostřednictvím tlačítek na volantu a přístrojového štítu. Ten je naštěstí umístěný za volantem, a ne nad ním jako v jiných modelech od Toyoty z poslední doby.

Toyota naštěstí zachovala řadu fyzických tlačítek pro rychlý přístup k nejdůležitějším funkcím. Na středové konzole zaujmou efektní výběžky s přepínáním jízdních režimů, zatímco volič převodovky má podobu jen takového malého, kompaktního pahýlu.

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Potěší dvě USB nabíječky o výkonu 45 W a ve výbavě Executive i dvě bezdrátové nabíječky. Další tři USB porty jsou určeny pro zadní sedadla.

Asistenční systémy jsou nastavené poměrně velmi citlivě, což může být při jízdě v hustém provozu občas trochu obtěžující. Novinkou je záznamník jízdy, kdy auto v případě havárie automaticky nahraje a uloží 20sekundový záznam z kamer kolem vozu. Funguje ovšem jen se zapnutým motorem, takže poškození na parkovišti během nákupu nezaznamená. Systém bohužel hodnotí jako incident i rychlejší průjezdy zatáček nebo razantnější zabrzdění. Toyota RAV4 s tímto systém si vás vychová tak, abyste jezdili klidně a plynule. Ale na to jsme už u hybridních toyot již zvyklí.

Benzin s dieselovou spotřebou

Pod kapotou testované plně hybridní čtyřkolky pracuje osvědčený 2,5litrový čtyřválcový benzinový motor spojený s elektromotory a kompaktní li-ion baterií o kapacitě 1,09 kWh. Celkový systémový výkon dosahuje hodnoty 194 koní, což vozu propůjčuje velmi slušnou dynamiku – z nuly na sto kilometrů za hodinu akceleruje za necelých osm sekund.

Toyota RAV4 2.5 Hybrid AWD v číslech

• délka × šířka × výška × rozvor (mm): 4 600 × 1 855 × 1 680 × 2 690

• motor: zážehový čtyřválec 2487 ccm + el. m.

• max. výkon hybridního ústrojí: 194 k

• převodovka: e-CVT

• pohon předních nebo všech kol

• objem zav. prostoru: 514/ 1 994 l

• provozní/užitečná hmotnost: 1 780/450 kg

• max. rychlost: 180 km/h

• zrychlení 0-100 km/h: 7,8 s

• spotřeba (WLTP): 5,7 l/100 km

• cena test. verze: 1 410 000 Kč s DPH

Při jízdě okamžitě zaujmou mezigeneračně přesnější reakce na volant, výrazně stabilnější chování v zatáčkách a celkově lepší odhlučnění podvozku ve srovnání s předchůdcem, byť na dálnici je stále znát mírný hluk od podvozku.

Řízení ale stále příliš nepřekypuje mechanickou zpětnou vazbou a působí poněkud uměle. Podvozek spoléhá na tužší tlumiče, přesto ale skvěle absorbuje nerovnosti a navzdory velkým kolům nabízí vysoký cestovní komfort.

Opravdovou chloubou Toyoty RAV4 je její mimořádná hospodárnost. V reálném provozu lze jezdit za spotřebu srovnatelnou s naftovými motory. Průměrně se lze pohybovat kolem 5,5 litru na sto kilometrů, přičemž ve městě a na okreskách klesá odběr paliva ještě nepatrně níže díky častému využívání elektřiny. Na dálnici sice vlivem aerodynamického odporu spotřeba stoupne přibližně o 1,5 až 2 litry, přesto celkový dlouhodobý průměr zůstává velmi nízký. Převodovka e-CVT zajišťuje plynulý přenos síly, avšak při prudké akceleraci občas vyžene otáčky motoru do vyššího spektra, což je doprovázeno trochu výraznějším zvukovým projevem v kabině.

Všestranné auto, které nedává svou kůži lacino

Zatímco například v USA se tento model běžně kupuje jako x-té auto do rodiny pro mladistvé k denním cestám do školy, v našich končinách se jedná o luxusní zboží. Hybridní předokolka startuje na ceně 1 090 000 Kč, testovaná čtyřkolka v top výbavě vyjde na 1 410 000 Kč, plug-in hybrid je ještě o 140 000 Kč dražší.

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V silné konkurenci středně velkých SUV se však Toyota obhajuje svou pověstnou nezničitelnou spolehlivostí a vysokou zůstatkovou hodnotou. Jak se nedávno ukázalo, tak bohužel i velký zájem o tento model je ze strany zlodějů. Šestá generace zůstává mimořádně všestranným, prostorným a úsporným rodinným vozem, který i přes výhrady ke strohému interiéru úspěšně obhajuje pozici světového bestselleru. Konkurence v podobě modelů jako jsou Ford Kuga, Honda CR-V, Škoda Kodiaq, VW Tiguan, ale i řady čínských nováčků, je ale velmi silná.

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Témata: Toyota, Toyota RAV4

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