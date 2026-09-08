Toyota RAV4 je již po více tři dekády pevnou součástí kategorie SUV. Globální bestseller loňského a předloňského roku se drží na čele prodejních tabulek díky své promyšlené hybridní technologii a pověstné spolehlivosti. Šestá generace navazuje na tento obrovský úspěch a přináší komplexní modernizaci, která se dotýká prakticky každého detailu od karoserie až po nejmodernější palubní technologie.
Šestá generace RAV4 mezigeneračně působí mohutněji a jako by byla tvarována mačetou. Poměrně honosný světácký design zevnějšku kontrastuje se strohou šedivou kabinou, jako v mnohých čínských autech. U testované top verze Executive bychom očekávali přeci jen více než jen fádní úřednický outfit. Celkový dojem devalvují vesměs tvrdé plasty, ale i některé lacinější detaily, jako například středová konzola, která když se do ní trochu zapřete nohou, tak se mírně prohne. Ve srovnání s domácím matadorem Škodou Kodiaq tak nová RAV4 zaostává za očekáváním.
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Na druhou stranu je nutné vyzdvihnout velkorysý prostor, pohodlná sedadla, ale i chytrou praktičnost. Kabina doslova přetéká odkládacími prostory. Velmi šikovným a praktickým prvkem je velká středová loketní opěrka, kterou lze otevřít a obsluhovat pohodlně jak od řidiče, tak od spolujezdce, přestože její samotné plastové provedení působí trochu odbytě. Samotný zavazadlový prostor disponuje u plně hybridní verze základní kapacitou 514 litrů, což je ale mezigeneračně o 66 litrů méně. Snadný přístup a pravidelný tvar to ale vyvažuje.
Dobrý výhled a infotainment na půl cesty
Z pohledu řidiče je na první pohled prostředí v nové Toyotě RAV4 navrženo přehledně, takže se v něm každý zorientuje poměrně rychle. Řidič je za volantem usazen velmi pohodlně a k dispozici má kvalitní head-up displej. K dobrému přehledu o dění kolem vozu přispívají poměrně úzké přední sloupky karoserie a odsazená velká vnější zpětná zrcátka, díky nimž je výhled do strany i celková přehlednost karoserie na velmi dobré úrovni.
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Nová RAV4 je prvním vozem s novou softwarovou platformou Arena. Středový dotykový displej s úhlopříčkou 12,9 palce sází na jednodušší grafiku a přehledné menu. Z hlediska celkové funkčnosti je ovládání snadné a intuitivní, příliš pokročilých a hlubokých funkcí ale neposkytuje.
Stejně jako u jiných toyot musíme stále mnoho nastavení upravovat prostřednictvím tlačítek na volantu a přístrojového štítu. Ten je naštěstí umístěný za volantem, a ne nad ním jako v jiných modelech od Toyoty z poslední doby.
Toyota naštěstí zachovala řadu fyzických tlačítek pro rychlý přístup k nejdůležitějším funkcím. Na středové konzole zaujmou efektní výběžky s přepínáním jízdních režimů, zatímco volič převodovky má podobu jen takového malého, kompaktního pahýlu.
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Potěší dvě USB nabíječky o výkonu 45 W a ve výbavě Executive i dvě bezdrátové nabíječky. Další tři USB porty jsou určeny pro zadní sedadla.
Asistenční systémy jsou nastavené poměrně velmi citlivě, což může být při jízdě v hustém provozu občas trochu obtěžující. Novinkou je záznamník jízdy, kdy auto v případě havárie automaticky nahraje a uloží 20sekundový záznam z kamer kolem vozu. Funguje ovšem jen se zapnutým motorem, takže poškození na parkovišti během nákupu nezaznamená. Systém bohužel hodnotí jako incident i rychlejší průjezdy zatáček nebo razantnější zabrzdění. Toyota RAV4 s tímto systém si vás vychová tak, abyste jezdili klidně a plynule. Ale na to jsme už u hybridních toyot již zvyklí.
Benzin s dieselovou spotřebou
Pod kapotou testované plně hybridní čtyřkolky pracuje osvědčený 2,5litrový čtyřválcový benzinový motor spojený s elektromotory a kompaktní li-ion baterií o kapacitě 1,09 kWh. Celkový systémový výkon dosahuje hodnoty 194 koní, což vozu propůjčuje velmi slušnou dynamiku – z nuly na sto kilometrů za hodinu akceleruje za necelých osm sekund.
Toyota RAV4 2.5 Hybrid AWD v číslech
• délka × šířka × výška × rozvor (mm): 4 600 × 1 855 × 1 680 × 2 690
• motor: zážehový čtyřválec 2487 ccm + el. m.
• max. výkon hybridního ústrojí: 194 k
• převodovka: e-CVT
• pohon předních nebo všech kol
• objem zav. prostoru: 514/ 1 994 l
• provozní/užitečná hmotnost: 1 780/450 kg
• max. rychlost: 180 km/h
• zrychlení 0-100 km/h: 7,8 s
• spotřeba (WLTP): 5,7 l/100 km
• cena test. verze: 1 410 000 Kč s DPH
Při jízdě okamžitě zaujmou mezigeneračně přesnější reakce na volant, výrazně stabilnější chování v zatáčkách a celkově lepší odhlučnění podvozku ve srovnání s předchůdcem, byť na dálnici je stále znát mírný hluk od podvozku.
Řízení ale stále příliš nepřekypuje mechanickou zpětnou vazbou a působí poněkud uměle. Podvozek spoléhá na tužší tlumiče, přesto ale skvěle absorbuje nerovnosti a navzdory velkým kolům nabízí vysoký cestovní komfort.
Opravdovou chloubou Toyoty RAV4 je její mimořádná hospodárnost. V reálném provozu lze jezdit za spotřebu srovnatelnou s naftovými motory. Průměrně se lze pohybovat kolem 5,5 litru na sto kilometrů, přičemž ve městě a na okreskách klesá odběr paliva ještě nepatrně níže díky častému využívání elektřiny. Na dálnici sice vlivem aerodynamického odporu spotřeba stoupne přibližně o 1,5 až 2 litry, přesto celkový dlouhodobý průměr zůstává velmi nízký. Převodovka e-CVT zajišťuje plynulý přenos síly, avšak při prudké akceleraci občas vyžene otáčky motoru do vyššího spektra, což je doprovázeno trochu výraznějším zvukovým projevem v kabině.
Všestranné auto, které nedává svou kůži lacino
Zatímco například v USA se tento model běžně kupuje jako x-té auto do rodiny pro mladistvé k denním cestám do školy, v našich končinách se jedná o luxusní zboží. Hybridní předokolka startuje na ceně 1 090 000 Kč, testovaná čtyřkolka v top výbavě vyjde na 1 410 000 Kč, plug-in hybrid je ještě o 140 000 Kč dražší.
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V silné konkurenci středně velkých SUV se však Toyota obhajuje svou pověstnou nezničitelnou spolehlivostí a vysokou zůstatkovou hodnotou. Jak se nedávno ukázalo, tak bohužel i velký zájem o tento model je ze strany zlodějů. Šestá generace zůstává mimořádně všestranným, prostorným a úsporným rodinným vozem, který i přes výhrady ke strohému interiéru úspěšně obhajuje pozici světového bestselleru. Konkurence v podobě modelů jako jsou Ford Kuga, Honda CR-V, Škoda Kodiaq, VW Tiguan, ale i řady čínských nováčků, je ale velmi silná.