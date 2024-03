Žralok kladivoun loví i v českých vodách. Návnadou Priusu je originalita

Příď trochu jako u Ferrari Purosangue, záď inspirovaná Corollou liftback z 90. let a linie střechy jako pražský Trojský most. Prius ve svém pátém vydání vypadá stále jako UFO, ale jinak z něj Toyota udělala docela normální auto. Ze svého hybridního pohonu dokáže vytěžit maximum, a navíc s ním je i radost jezdit. Ale možná by k němu měli dávat chránič hlavy.