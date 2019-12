Král prostoru SsangYong Korando zaujme skvělou cenou

SsangYong se při svém třetím návratu na český trh pokouší naskočit na vlnu momentálně populárních SUV, takže čtyři z jeho pěti nabízených modelů patří právě do této kategorie. Mezi prvními jsme měli možnost otestovat jeho novinku Korando, která má konkurovat vozům v tom nejnabitějším segmentu kompaktních SUV, kam patří třeba domácí Škoda Karoq.

Starší verze Koranda se už v Česku před pár lety prodávala, ale bez většího úspěchu (test čtěte zde). Dnes to chce změnit jeho už čtvrtá generace, která má jen máloco společného s původním modelem, jenž začínal v roce 1982 jako třídveřový offroad velmi podobný americkému Jeepu Wrangler.

V testu jsme se každopádně přesvědčili, že věnovat mu pozornost má smysl.

Korando se ve své třídě musí postavit nejen zmíněné Škodě Karoq, ale také řadě dalších SUV – namátkou Hyundai Tucson, Kia Sportage nebo Nissan Qashqai. Na rozdíl od nich vsadili designéři SsangYongu spíš na hrany a přímky než oblé linie, což by mohlo řadu zákazníků oslovit. Některé prvky jako třeba testovaná 19palcová kola nebo chromovaná linka spojující přední světlomety jsou vysloveně povedené.

Celkový vzhled není v ničem divoký či nevyvážený, ale na druhou stranu ani výjimečný a zapamatovatelný. Za tento dojem může z velké části nevýrazná tmavá barva testovaného exempláře. Třeba v bílé vyniknou výrazná přední světla i maska chladiče a autu to hned dodá na zajímavosti.



Od SsangYongu by možná mnozí čekali, že se vydá cestou rumunské Dacie, jejíž model Duster je geniálním komerčním úspěchem, když zákazníkům nabízí vysokou praktičnost a užitné vlastnosti za velmi příznivou cenu, ovšem v přece jen v mnoha ohledech laciném provedení a bez nejnovějších technologií. SsangYong však touto cestou jít nechce.

Vidět je to už v interiéru. Všechny plasty jsou sice tvrdé, ale to je asi tak jediné, co by se zde dalo nazvat laciným. Že SsangYong míří vysoko, se pozná nejen na precizním dílenském zpracování palubní desky, ale i na výbavě. Za zmínku stojí především 10,25palcový digitální přístrojový štít, který je ve druhém stupni výbavy za příplatek a ve dvou nejvyšších standardem. Má skvělou grafiku a řadu možností zobrazení včetně zrcadlení mobilního telefonu.

Osmipalcový středový dotykový displej je rovnou v základní výbavě včetně zadní parkovací kamery. Jen je škoda, že neumí česky a jeho ovládání, zejména co se týče navigace, není zrovna intuitivní.

Nadprůměrně místa

Už od druhého stupně výbavy je v ceně dvouzónová klimatizace a ve výčtu podobných prvků pro komfort zákazníka bychom mohli pokračovat ještě dlouho. Jen bezklíčové zamykání a startování lze dokoupit až ve třetím výbavovém stupni za cenu 22 900 korun, ovšem v kombinaci s elektrickým otevíráním pátých dveří.

Pod nimi se skrývá nadprůměrně velký zavazadlový prostor 551 litrů. „Poměr cena versus litry v kufru bude určitě jednou z našich největších konkurenčních výhod na českém trhu,“ říká s nadsázkou i šéf českého importéra Petr Škutina. Škoda Karoq má o 30 litrů méně, Hyundai Tucson disponuje 513, Nissan Qashqai jen 410 litry.

Korandu nechybí dvojité dno, praktické úchytky na tašky ani dobíjecí zásuvka. Jen nepravidelný tvar poněkud ubírá kufru na praktičnosti. Kromě velké přepravní kapacity ocení zákazníci Koranda i nadprůměrně místa v kabině.

Korando přijelo do redakčního testu v lákavé kombinaci vznětového motoru, automatické převodovky a pohonu všech kol. Za automat i 4x4 doplácíte vždy shodně 38 900 korun. Kromě dieselu je v nabídce i jeden benzinový agregát 1.5 o výkonu 120 kW. Diesel 1.6E-XDI má rovných 100 kilowatt. Určitě se v této třídě najdou výkonnější motory, ale tato porce síly je pro pohodlné rodinné cestování naprosto dostačující, díky maximu točivého momentu 324 Nm už v

1 500 otáčkách Korandu síla pro předjíždění v rychlostech do 100 kilometrů v hodině nechybí.



Motor je dobře utlumený a přiměřeně si rozumí i s šestistupňovým automatem. Výsledná spotřeba se místo slibovaných 6,5 litru šplhala o 1 až 1,5 litru výše, ovšem i to jsou na čtyřkolku v automatu solidní čísla. Jen by se hodila větší nádrž – 47 litrů je přece jen méně než má třeba Karoq (50-55 l), o Hyundai Tucson (62 litrů) ani nemluvě.

Pohodový charakter auta se odráží i v naladění podvozku. Stejně jako motor je předurčen pro klidnou jízdu, tak i tlumiče jsou naladěny spíš komfortně. Běžné nerovnosti zvládá s přehledem, v rychle projeté zatáčce se však auto citelně nakloní.

Technické údaje SsangYong Korando 1.6XDI 4x4 AT Motor: Vznětový čtyřválec

Vznětový čtyřválec Maximální výkon: 100 kW/136 k

100 kW/136 k Maximální rychlost: 181 km/h

181 km/h Zrychlení 0-100 km/h: neuvádí

neuvádí Převodovka : šestistupňová automatická

: šestistupňová automatická Průměrná spotřeba: (výrobce): 6,5 l/100 km

(výrobce): 6,5 l/100 km Spotřeba v testu: 7,8 l/100 km

7,8 l/100 km Délka/šířka (mm): 4450/1870

4450/1870 Výška/rozvor (mm): 1620/2675

1620/2675 Základní cena (1.5 Turbo e-XGI 163 L): 439 900 korun

439 900 korun Cena testovaného modelu: 823 800 korun

V žádném ohledu ošizené auto dostanete už za cenu od 439 900 korun s motorem 1.5 120 kW a pohonem předních kol. Podobně výkonní konkurenti se pohybují až kolem hranice 600 tisíc korun.

Jak si vede konkrétně v porovnání se zmíněnou Škodou Karoq? Ta startuje s cenou mnohem výš, konkrétně za

500 900 korun koupíte základní model s motorem 1.0 TSI 85 kW. Abyste se výkonově Korandu přiblížili, museli byste sáhnout po verzi 1.5 TSI 110 kW, která začíná na 600 900 korun.

Pokud byste chtěli dieselovou čtyřkolku v automatu, tak Korando 1.6 100 kW dostanete nejlevněji za 632 700 korun. Karoq srovnatelnou motorizaci nenabízí, jeho dieselové motory mají buď 85 nebo 110 kW. Ale protože slabší není v ceníku v kombinaci se čtyřkolkou, musíme vzít do srovnání verzi 2.0 TDI 110 kW, který stojí od 766 900 korun.

Oběma vozům dost zatápí Hyundai Tucson, jehož model 1.6 CRDi 4x4 s dvouspojkovým sedmistupňovým automatem byl v době uzávěrky v limitované edici IceBreaker za akční cenu 639 990 korun. Bez ní by taková kombinace vyšla ceníkově na 769 990 korun.

Všechno samozřejmě není jen o ceně. Karoq má lepší podvozek i úspornější motory, Tucson atraktivnější vzhled i podstatně větší dojezd. Na straně obou stojí i nesporná výhoda dramaticky větší servisní a prodejní sítě. SsangYong mě však svými v posledním roce uvedenými modely příjemně překvapil, ani Korando na tom nic nezměnilo. Kdo nepotřebuje mít na kapotě logo německé automobilky a jde mu především o poměr ceny a užitné hodnoty, je u Koranda na správné adrese.