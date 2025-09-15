Co spojuje Bundeswehr, arabské šejky, Ivana Lendla a papeže? Poněkud staromódní, hranatá „briketa“, která si vybudovala pověst všestranného terénního vozidla. Třída G se stala symbolem statusu pro celebrity a nesmrtelnou ikonou, o čemž svědčí i nedávné vyrobení 600 000. kusu.
A ne náhodou se oslavencem stala právě elektrická verze Mercedes-Benz G 580 EQ. Přestože její prodeje nejdou tak, jak si ve Stuttgartu představovali, její existence v době zpřísněných emisních limitů zaručuje, že model G přežije do budoucna a umožní majitelům pohyb i v bezemisních městských zónách.
Design elektrického géčka si zachovává všechny své charakteristické rysy, ale Mercedes zohlednil aerodynamiku, a hrany tak byly hladce obroušeny. Terénní legenda však má stále žebřinový rám a aerodynamiku peřiňáku. Od spalovací verze se G 580 EQ liší jen v detailech, například má jinou masku chladiče a na zádi může mít schránku na nabíjecí kabely namísto rezervního kola. To géčko vůbec nemá, jen lepicí sadu. Ke strachu z dojezdu se tak může ještě přidat strach z defektu. Je to tedy paradoxně spíše auto do města. Rozměry géčka jsou působivé: délka 4,624 m, šířka se zrcátky 2,187 m a výška 1,986 m, to vše činí vjezd do krytých parkovišť často problematickým.
K dispozici má čtyři elektromotory, každý pro jedno kolo, což umožňuje extrémně přesné a rychlé řízení točivého momentu. Celkový výkon soustavy činí impozantních 432 kW (587 koní) a točivý moment 1 164 Nm. To jsou čísla srovnatelná s výkonem supersportů a zároveň výrazně převyšující většinu terénních aut.
Zrychlení z 0 na 100 km/h je ohromujících 4,7 sekundy, a maximální rychlost je elektronicky omezena na 180 km/h. Díky tomuto výkonu a okamžité odezvě se G 580 EQ s monstrózní hmotností přesahující tři tuny (3 085 kg i přes řadu karosářských dílů z hliníku) se pohybuje v terénu, ve městském provozu i na dálnici s naprostou lehkostí. Pádla na volantu umožňují zvýšit nebo snížit rekuperaci, což pomáhá ulevit brzdám. Ty na dálnici dostávají zabrat.
Dovede se otáčet jako tank
Přestože se G 580 EQ zdá být jako moderní luxusní SUV, jeho terénní schopnosti zůstaly a díky elektrickému pohonu se posunuly na novou úroveň. Každé kolo může dostat díky elektronice přesně takové množství síly, které potřebuje, což činí tradiční závěry diferenciálů zastaralými. Další terénní parametry jsou rovněž působivé. Světlá výška dosahuje 250 mm, a brodivost 850 mm dokonce o 150 mm překonává spalovací verzi. Pro jízdu v náročném terénu je elektrické géčko navíc vybaveno speciálními ochrannými plechy podvozku, které zabraňují poškození baterie.
Mercedes-Benz G 580 EQ v číslech
Způsob, jakým se géčko vypořádává s terénem, je až komicky přímočarý – jen pokrčí rameny a jede. Pořád jede, nic ho nezastaví. Mercedes navíc do géčka implementoval dvě unikátní funkce. G-Steering pomáhá zmenšit poloměr otáčení v těžkém terénu, což výrazně usnadňuje manévrování. A G-Turn umožňuje vozidlu otáčet se na místě jako tank, otáčením kol na jedné straně dopředu a na druhé dozadu. I když jde spíše o efektní trik, ukazuje potenciál elektrického pohonu. Pokud si otevřete „off-roadový kokpit“, získáte všechny relevantní funkce – tlak v pneumatikách, sklon, kompas, točivý moment na kole, ale také „průhlednou“ kapotu, vytvořený obraz, díky kterému vidíte terén a kameny, které se chystáte přejet.
Díky nízkému těžišti, danému umístěním baterie v podvozku, je G 580 EQ překvapivě agilní a stabilní v zatáčkách. Řízení je vcelku přesné a řidiči dává k dispozici solidní pocit jistoty. Z auta je vynikající výhled, k orientaci napomáhá i 360stupňová kamera. Díky vzpřímenému posazu, krabicovité karoserii a směrovkám shora na blatnících je mohutné géčko dobře přehledné.
Uvnitř luxus a hi-tech
Kabina G 580 EQ je kombinací tradičního luxusu a moderních digitálních technologií. Ergonomie je typicky mercedesovská – vše je tam, kde byste to čekali, a ovladače jsou intuitivní. Dominantou je dvojice 12,3palcových displejů pro přístrojový štít a infotainment systém MBUX. Interiér je prostorný, nabízí dostatek místa pro pět dospělých a pohodlné sedačky. Cestující si celkově užívají vysoký komfort jízdy.
Elektrické géčko je vybaveno velkou lithium-iontovou baterií s využitelnou kapacitou 116 kWh. Vzhledem ke své hmotnosti a velkému čelnímu odporu při normované spotřebě 28,9 kWh/100 km ujede 468 km. V reálném provozu, se dojezd pohybuje spíše kolem 400 km, pokud více jezdíte dynamičtěji a po dálnici, je realitou spotřeba okolo 35 kWh a dojezd se dovede smrsknout na 320 km. Nabíjení je možné stejnosměrným proudem výkonem až 200 kW, což v extrému umožňuje nabít baterii z 10 na 80 % kapacity za zhruba půl hodiny.
Geniální nesmysl
Elektrické géčko je tiché, ale Mercedes mu dal do vínku systém, který uměle napodobuje hluk spalovacího motoru. Co mu však naopak chybí, je kromě rezervy i certifikace pro tažné zařízení a střešní nosič, což omezuje jeho využití ve srovnání s jeho spalovacími alternativami.
Mercedes G by byl ideálem pro hajné a lesníky – projede všude a neruší ptáky a další živočichy. Jen ta základní cena 3,8 milionu korun je jaksi z jiného světa. Je to však o téměř 600 tisíc korun méně, než na kolik vyjde alternativní benzinová verze Mercedes-AMG G 63 a o 400 tisíc korun více, než kolik stojí vznětová varianta. Vyšperkovaný testovaný vůz vyjde na téměř 5 milionů, ale vše je relativní. Za stejnou částku dnes pořídíte maximálně nějaký malý byt ve starém paneláku.
Model G 580 EQ je zcela nepochybně nejuniverzálnějším elektromobilem na trhu. Je to ovšem auto, které svět nezbytně potřebuje? Pravděpodobně ne. A prodeje tomu odpovídají. Je to však provedení, které má zásluhu na přežití výkonných spalovacích verzí. Umí jezdit bezemisně po městě a před školkou nesmrdí a nedělá rámus, ale na funkci mamataxi je ho určitě škoda. Přimlouváme se tedy za ty hajné a lesníky. Kdo ví, třeba na tom již v Bruselu pracují.