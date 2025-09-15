Mercedes naučil géčko novým kouskům. Točí se jako tank a pohrdá pistolemi

Vladimír Löbl
Říká se sice, že starého psa novým kouskům nenaučíte, ale v případě elektrického Mercedesu G 580 EQ to evidentně neplatí. Stuttgartská značka svoji terénní legendu přetavila z vojenského stroje na (dopravní) prostředek míru a pokroku. Má odpor k (tankovacím) pistolím a i přes aerodynamiku peřiňáku tiše bzučí po dálnici i terénem.

Co spojuje Bundeswehr, arabské šejky, Ivana Lendla a papeže? Poněkud staromódní, hranatá „briketa“, která si vybudovala pověst všestranného terénního vozidla. Třída G se stala symbolem statusu pro celebrity a nesmrtelnou ikonou, o čemž svědčí i nedávné vyrobení 600 000. kusu.

A ne náhodou se oslavencem stala právě elektrická verze Mercedes-Benz G 580 EQ. Přestože její prodeje nejdou tak, jak si ve Stuttgartu představovali, její existence v době zpřísněných emisních limitů zaručuje, že model G přežije do budoucna a umožní majitelům pohyb i v bezemisních městských zónách.

Říká se sice, že starého psa novým kouskům nenaučíte, ale v případě elektrického Mercedesu G 580 EQ to evidentně neplatí. Stuttgartská značka svoji terénní legendu přetavila z vojenského stroje na (dopravní) prostředek míru a pokroku. Má odpor k (tankovacím) pistolím a i přes aerodynamiku peřiňáku tiše bzučí po dálnici i terénem.
Přestože se G 580 EQ zdá být jako moderní luxusní SUV, jeho terénní schopnosti zůstaly a díky elektrickému pohonu se posunuly na novou úroveň.
Ke strachu z dojezdu se může ještě přidat strach z defektu. Do terénu se tedy moc nechce. Je to paradoxně spíše auto do města.
Terénní legenda však má stále žebřinový rám a aerodynamiku peřiňáku. Od spalovací verze se G 580 EQ liší jen v detailech.
57 fotografií

Design elektrického géčka si zachovává všechny své charakteristické rysy, ale Mercedes zohlednil aerodynamiku, a hrany tak byly hladce obroušeny. Terénní legenda však má stále žebřinový rám a aerodynamiku peřiňáku. Od spalovací verze se G 580 EQ liší jen v detailech, například má jinou masku chladiče a na zádi může mít schránku na nabíjecí kabely namísto rezervního kola. To géčko vůbec nemá, jen lepicí sadu. Ke strachu z dojezdu se tak může ještě přidat strach z defektu. Je to tedy paradoxně spíše auto do města. Rozměry géčka jsou působivé: délka 4,624 m, šířka se zrcátky 2,187 m a výška 1,986 m, to vše činí vjezd do krytých parkovišť často problematickým.

Růžová mu sluší. Chlapácký Mercedes G upravili pro Barbíny

K dispozici má čtyři elektromotory, každý pro jedno kolo, což umožňuje extrémně přesné a rychlé řízení točivého momentu. Celkový výkon soustavy činí impozantních 432 kW (587 koní) a točivý moment 1 164 Nm. To jsou čísla srovnatelná s výkonem supersportů a zároveň výrazně převyšující většinu terénních aut.

Zrychlení z 0 na 100 km/h je ohromujících 4,7 sekundy, a maximální rychlost je elektronicky omezena na 180 km/h. Díky tomuto výkonu a okamžité odezvě se G 580 EQ s monstrózní hmotností přesahující tři tuny (3 085 kg i přes řadu karosářských dílů z hliníku) se pohybuje v terénu, ve městském provozu i na dálnici s naprostou lehkostí. Pádla na volantu umožňují zvýšit nebo snížit rekuperaci, což pomáhá ulevit brzdám. Ty na dálnici dostávají zabrat.

Dovede se otáčet jako tank

Přestože se G 580 EQ zdá být jako moderní luxusní SUV, jeho terénní schopnosti zůstaly a díky elektrickému pohonu se posunuly na novou úroveň. Každé kolo může dostat díky elektronice přesně takové množství síly, které potřebuje, což činí tradiční závěry diferenciálů zastaralými. Další terénní parametry jsou rovněž působivé. Světlá výška dosahuje 250 mm, a brodivost 850 mm dokonce o 150 mm překonává spalovací verzi. Pro jízdu v náročném terénu je elektrické géčko navíc vybaveno speciálními ochrannými plechy podvozku, které zabraňují poškození baterie.

Mercedes-Benz G 580 EQ v číslech

  • pohon: všech kol, 4 elektrické motory
  • celkový výkon: 432 kW (587 koní)
  • max. točivý moment: 1 164 Nm
  • kapacita baterie: 116 kWh
  • max. rychlost: 180 km/h
  • 0–100 km/h: 4,7 s
  • spotřeba: 28,9 kWh/100 km
  • jízdní dosah: 468 km
  • délka × šířka × výška × rozvor (mm): 4 624 mm × 1 913 mm × 1 986 mm × 2 890 mm
  • kufr: 460 litrů
  • hmotnost: 3 085 kg
  • pneumatiky: 275/50 R 20
  • základní cena: 3 795 770 Kč

Způsob, jakým se géčko vypořádává s terénem, je až komicky přímočarý – jen pokrčí rameny a jede. Pořád jede, nic ho nezastaví. Mercedes navíc do géčka implementoval dvě unikátní funkce. G-Steering pomáhá zmenšit poloměr otáčení v těžkém terénu, což výrazně usnadňuje manévrování. A G-Turn umožňuje vozidlu otáčet se na místě jako tank, otáčením kol na jedné straně dopředu a na druhé dozadu. I když jde spíše o efektní trik, ukazuje potenciál elektrického pohonu. Pokud si otevřete „off-roadový kokpit“, získáte všechny relevantní funkce – tlak v pneumatikách, sklon, kompas, točivý moment na kole, ale také „průhlednou“ kapotu, vytvořený obraz, díky kterému vidíte terén a kameny, které se chystáte přejet.

Díky nízkému těžišti, danému umístěním baterie v podvozku, je G 580 EQ překvapivě agilní a stabilní v zatáčkách. Řízení je vcelku přesné a řidiči dává k dispozici solidní pocit jistoty. Z auta je vynikající výhled, k orientaci napomáhá i 360stupňová kamera. Díky vzpřímenému posazu, krabicovité karoserii a směrovkám shora na blatnících je mohutné géčko dobře přehledné.

Uvnitř luxus a hi-tech

Kabina G 580 EQ je kombinací tradičního luxusu a moderních digitálních technologií. Ergonomie je typicky mercedesovská – vše je tam, kde byste to čekali, a ovladače jsou intuitivní. Dominantou je dvojice 12,3palcových displejů pro přístrojový štít a infotainment systém MBUX. Interiér je prostorný, nabízí dostatek místa pro pět dospělých a pohodlné sedačky. Cestující si celkově užívají vysoký komfort jízdy.

Úžasný Lendlův mercedes hvězdou výstavy v Los Angeles. G ze začátků AMG

Elektrické géčko je vybaveno velkou lithium-iontovou baterií s využitelnou kapacitou 116 kWh. Vzhledem ke své hmotnosti a velkému čelnímu odporu při normované spotřebě 28,9 kWh/100 km ujede 468 km. V reálném provozu, se dojezd pohybuje spíše kolem 400 km, pokud více jezdíte dynamičtěji a po dálnici, je realitou spotřeba okolo 35 kWh a dojezd se dovede smrsknout na 320 km. Nabíjení je možné stejnosměrným proudem výkonem až 200 kW, což v extrému umožňuje nabít baterii z 10 na 80 % kapacity za zhruba půl hodiny.

Geniální nesmysl

Elektrické géčko je tiché, ale Mercedes mu dal do vínku systém, který uměle napodobuje hluk spalovacího motoru. Co mu však naopak chybí, je kromě rezervy i certifikace pro tažné zařízení a střešní nosič, což omezuje jeho využití ve srovnání s jeho spalovacími alternativami.

Osmiválec, rám, hrany a luxus. Mercedes G je stále poctivý offroad

Mercedes G by byl ideálem pro hajné a lesníky – projede všude a neruší ptáky a další živočichy. Jen ta základní cena 3,8 milionu korun je jaksi z jiného světa. Je to však o téměř 600 tisíc korun méně, než na kolik vyjde alternativní benzinová verze Mercedes-AMG G 63 a o 400 tisíc korun více, než kolik stojí vznětová varianta. Vyšperkovaný testovaný vůz vyjde na téměř 5 milionů, ale vše je relativní. Za stejnou částku dnes pořídíte maximálně nějaký malý byt ve starém paneláku.

Model G 580 EQ je zcela nepochybně nejuniverzálnějším elektromobilem na trhu. Je to ovšem auto, které svět nezbytně potřebuje? Pravděpodobně ne. A prodeje tomu odpovídají. Je to však provedení, které má zásluhu na přežití výkonných spalovacích verzí. Umí jezdit bezemisně po městě a před školkou nesmrdí a nedělá rámus, ale na funkci mamataxi je ho určitě škoda. Přimlouváme se tedy za ty hajné a lesníky. Kdo ví, třeba na tom již v Bruselu pracují.

Vstoupit do diskuse


Vše o elektromobilech a nové éře automobilismu, světových trendech v této oblasti a měnící se legislativě. Prohlédněte si nejnovější modely elektromobilů a podívejte se, jak dopadly v testovacích jízdách redaktora Technetu, Václava Nývlta, který za volanty aut do zásuvky objevuje krásy i strasti elektromobility.

Nová pojistka proti blackoutu. Elektroauto půjde využít jako záložní zdroj energie

Tok energie může řidič sledovat prostřednictvím panelu uvnitř svého...

Baterie elektromobilu by mohla díky speciální nabíječce sloužit i jako záložní zdroj energie pro...

Totální fiasko tradičních automobilek, techniku musí brát z Číny, aby jí stačily

Áutosalon Mnichov 2025

VIDEO Pro starší generace Číňanů bylo ještě před pár lety jméno Volkswagen synonymem pro auto, Santana –...

Požárů letos výrazně přibylo. Na vině jsou neopatrnost i moderní technologie

Pět jednotek hasičů zasahovalo u požáru rodinného domu v Mrsklesích na...

Posezení u ohně pod pergolou v Otrokovicích skončilo v minulých dnech požárem. Oheň se rychle...

Rychlé jako tankování. Číňané šokují, po 5 minutách nabíjení ujedou 520 kilometrů

Shanghai Auto Show 2025

VIDEO Dobíjení elektromobilu, které je téměř stejně rychlé jako tankování? Na dnes otevřeném autosalonu v...

Brusel chce hnát na STK auta starší deseti let každý rok

Tříválec je k mání pro variantu liftback i combi.

Evropská komise navrhla úpravu unijních pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a...

Jak obejít cla snadno a rychle. Do tří let bude čínská automobilka vyrábět v Evropě

Čínská automobilka BYD

Čínská automobilka BYD zahájí výrobu elektromobilů ve své nové továrně v Maďarsku koncem letošního...

Nezabere místo, v koloně nečeká. Elektrické vejce Aemotion je exot z Francie

Je to mikro-elektromobil, který si bere to nejlepší z motorky a elektrického...

Je to mikro-elektromobil, který si bere to nejlepší z motorky a elektrického auta současně. A proto...

Nejčtenější

Italský gigolo a sovětské šťabajzny. Supergalerie ruského auta století ohromí

Rok 1970 byl v Rusku velice úrodný. V lednu se začal na pultech obchodů decentně objevovat první toaletní papír z konečně zrealizované domácí hromadné výroby a v září byla spuštěna sériová výroba...

Autosalon Mnichov: Škodovka tu byla jen na skok, čínský útok pokračuje

Od našeho zpravodaje v Mnichově Třetí mnichovský autosalon se rozbíhá. Část určená pro odborníky začala v pondělí 8. září, veřejnosti jsou určené expozice v ulicích města, ty otevírají den na to. Podívejte, co se na salonu IAA...

Nečekané odhalení: Škoda ukazuje podobu nového malého elektroauta jménem Epiq

Škoda si na předvečer zahájení autosalonu v Mnichově připravila překvapivou premiéru. Odhaluje podobu nového elektrického modelu, který dorazí za rok. Nejmenší škodovka se jmenuje Epiq a pro Škodu ho...

Škoda představuje elektrickou Octavii. Než dorazí, ještě to potrvá

Od našich zpravodajů v Mnichově Radikálně minimalistický design, obří displej napříč celou přístrojovkou, aerodynamické vychytávky, ale také potvrzení, že plány elektromobilizace v Mladé Boleslavi došly v důsledku menšího růstu...

Designér vysvětluje vychytávky nové škodovky. Má kapotu jako supersport

Exkluzivně

I sami škodováci uznávají, že se musíte do jejich nové studie Vision O trochu zakoukat. Na první pohled nepadne do oka každému, každým dalším mu však přicházíte na chuť. Co o nové studii zatím...

Mercedes naučil géčko novým kouskům. Točí se jako tank a pohrdá pistolemi

Říká se sice, že starého psa novým kouskům nenaučíte, ale v případě elektrického Mercedesu G 580 EQ to evidentně neplatí. Stuttgartská značka svoji terénní legendu přetavila z vojenského stroje na...

15. září 2025

Totální fiasko tradičních automobilek, techniku musí brát z Číny, aby jí stačily

Premium

Pro starší generace Číňanů bylo ještě před pár lety jméno Volkswagen synonymem pro auto, Santana – výběrový model značky motorizoval zemi pohybující se na bicyklech a ukazoval jí, co je to auto. To...

15. září 2025

Autosalon Mnichov končí. Když dojdete až na konec, najdete Konec

Od našeho zpravodaje v Mnichově Třetí ročník veletrhu IAA Mobility v neděli 14. září definitivně končí. Prošli jsme ho od začátku do konce, jak část pro odborníky na mnichovském výstavišti, tak tu pro širokou veřejnost, která se...

14. září 2025

Bylo jich málo, ale našli jsme je. Krásky autosalonu v Mnichově

Lákat na stánky k autům krásnými modelkami se na veletrzích už dávno nenosí. Na autosalonu v Mnichově jsme jich přece jen pár objevili. Pohříchu výhradně u čínských automobilek. Ty se nařčení ze...

14. září 2025

Karta se obrací: evropští špioni v Mnichově zkoumají auta z Číny, všechno měří

(Od našich zpravodajů v Mnichově) Že je ve světě aut všechno definitivně jinak, potvrzuje autosalon v Mnichově. V záplavě čínských značek a jejich modelů a novinek se téměř nejde zorientovat; ty evropské spočítáte na prstech jedné...

13. září 2025

V autě: O škodovce, která v Mnichově nebyla, a Číně, která všechny zastíní

V Mnichově se nám zalíbilo až na druhý pokus. Na autosalon IAA Mobility jsme vyrazili elektrickou Škodou Elroq. A na noční zpáteční cestě mudrovali, jaký vlastně ten veletrh byl. Nový díl magazínu...

12. září 2025  11:01

Co s načatým víkendem? Vyrazte za traktory, uvidíte i spanilou jízdu

Nadcházející víkend slibuje spoustu vyžití pro příznivce vůně benzínu. Vyrazit lze za veterány i tuningem, na své si přijdou také příznivci jedné stopy a ochuzeni nezůstanou ani ti, kterým imponují...

12. září 2025

Italský gigolo a sovětské šťabajzny. Supergalerie ruského auta století ohromí

Rok 1970 byl v Rusku velice úrodný. V lednu se začal na pultech obchodů decentně objevovat první toaletní papír z konečně zrealizované domácí hromadné výroby a v září byla spuštěna sériová výroba...

12. září 2025

Von der Leyenová volá po malých a cenově dostupných evropských autech

Evropská komise spouští iniciativu na podporu malých a cenově dostupných aut. „Budoucnost je elektrická a evropská,“ říká předsedkyně evropské komise Ursula von der Leyenová.

11. září 2025,  aktualizováno  16:41

Streetparty v Mnichově ukazuje borečka na steroidech i obyčejný renault

Od našeho zpravodaje v Mnichově Mnichovský autosalon je tak trochu schizofrenní, část na výstavišti stojí z pohledu obyčejného návštěvníka, který má rád auta, za starou bačkoru, zato v ulicích je to velká automobilová streetparty....

10. září 2025  16:49,  aktualizováno  11.9 16:33

Škoda se spalováky nekončí, hlásí člen vedení. Kvůli Asii zrychlí vývoj

Premium

„Budeme mnohem rychlejší než v minulosti,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro iDNES.cz Johannes Neft, člen vedení Škody Auto. Člen představenstva mladoboleslavské automobilky, který je zodpovědný za...

11. září 2025

Za deset let nepřežilo 164 chodců cestu přes přechod. Statistiky ukazují proč

Za posledních deset let zemřelo na českých přechodech pro chodce 164 lidí. Tisíce dalších byly těžce zraněny. Tato alarmující statistika ukazuje, že ani na zdánlivě bezpečném místě nejsme v bezpečí....

11. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.