Pracant se na dálnici trápí. Revírem elektrické dodávky Nissanu je město

Pokud usednete do e-NV200 Evalia s očekáváním veliké verze elektromobilu Leaf (test čtěte zde), budete překvapeni. Je to totiž úplně jiné auto. Elegantní interiér a hromadu elektronických fines nehledejte. Toto je jednoduché užitkové vozidlo, které nemá zahrnovat komfortem, ale má vydržet každodenní náročný pracovní provoz. A tak je i třeba k němu přistupovat.



Pracovní auto do města

Ideálním revírem Nissanu e-NV200 není dálnice, ale město a jeho okolí. Jako ideální jej vidíme například na rozvoz zboží. V centru města nejen v ranních hodinách obyvatelé ocení jeho tichý provoz a žádné lokální emise zplodin, uživatel zase uvítá hbité rozjezdy, snadné a příjemné pocukávání v kolonách bez opotřebení spojky a převodovky. Podnikatelé i firmy v Praze přivítají možnost volného parkování v městských zónách, což sice není technologická nýbrž legislativní vymoženost, ale v reálném provozu dost podstatná výhoda.

Ačkoli by se někomu mohlo zdát 80 kW výkonu málo, i při naložení šesti lidmi a zhruba 150 kg nákladu jsme s dodávkou jeli úplně v pohodě a přiměřeně svižně. Vysoké zatížení bylo znát hlavně na odpružení vozidla, z dodávkově tvrdého se proměnil v příjemný a lehounce houpavý, a také na potřebě mírně důraznější práce s brzdovým pedálem. Z hlediska čipernosti při rozjezdech patří e-NV200 mezi elektromobily spíše mezi ty pomalejší, obzvlášť pokud přepnete do jízdního režimu EKO, to jsou pak reakce spíše ospalé.

Naopak na delší cesty na dálnici se e-NV200 Evalia spíše nehodí. Ne že by se s ním nedalo cestovat maximální povolenou rychlostí, jak jsme vyzkoušeli například mezi Prahou a Pardubicemi, ale díky vysoké a nepříliš aerodynamické skříni klesá dojezd přeci jenom více, než jsme i u osobních elektromobilů zvyklí a rozhodně více než by bylo příjemné.

V E-NV200 jsem poprvé naplno zažil takzvanou dojezdovou úzkost (tj. „range anxiety“) o které se v souvislosti s elektromobily někdy hovoří. Vydal jsem se s ní totiž na jednu akci hodně hluboko do jižních Čech a plán byl takový, že cestou tam jej v Písku na rychlé DC nabíječce občerstvím (a tak se také u nabíječky EONu stalo) a cestou zpět udělám to samé. Jenže jsem musel udělat více zajížděk, o chladných ránech si přitopil (a to ještě ne tak, aby se dalo hovořit o tepelné pohodě), a pak si nebyl jistý, zda se, s nocí na krku, do Písku ještě dostanu.

Jediná bližší DC rychlonabíječka v Českých Budějovicích nebyla dostupná, a tak jsem skončil v nákupním centru na pomalejší AC nabíječce (e-NC200 podporuje 6,4 kWh - 1 fáze, 32A). S trochou nadsázky lze říci, že co jsem ušetřil na benzínu, jsem utratil při čekání na nabití v nedaleké kavárně.

Nutno zdůraznit, že to byla moje chyba. Na více než 550 kilometrů dlouhou cestu během jednoho dne není tento vůz určen, a pokud už se s ním výjimečně do takové cesty pustíte, vyžaduje to lepší plánování.

Dojezd a nabíjení

Nissan e-NV200 Evalia je osazen 38kWh akumulátorem. Velká a mírně krabicoidní skříň však svojí aerodynamikou spotřebě příliš nepomáhají. V našem případě bylo ještě nutné přičíst mrazivé počasí, a tedy i topení ve voze, případně vyhřívání sedaček řidiče a spolujezdce a vyhřívání volantu.

Průměrně jsme jezdili za 23 kWh / 100 kilometrů, což činí dojezd zhruba 160 km. V této hodnotě byla celá cesta včetně delších úseků dálnice, okresek a města, přičemž jsme se rychlostně nijak neomezovali. Úsporou jízdou, případně vynecháním dálnic, jsme se dostali na zhruba 18 kWh / 100 kilometrů, což představuje dojezd zhruba 210 kilometrů. A naopak, na dálnici jsme se spotřebou blížili 29 kWh / 100 kilometrů, což je zhruba 130 kilometrů dojezdu.

Nabíjení nabízí klasicky rychlé stejnosměrným proudem (DC) o výkonu až 50 kWh, pro ten je připraven konektor Chademo. Vybitý akumulátor nabijete na 80 procent za zhruba čtyřicet minut, plný je za přibližně hodinu a deset minut.

S domácím nabíjením střídavým proudem (AC) je to klasicky složitější, protože vozidlo využívá pouze jednofázovou nabíječku s proudem až 32 Ampér. Což je proud, který zpravidla vyžaduje výměnu hlavního jističe, takže častěji využijete buď 16A nebo 20A nabíjecí proud (v našem případě s nabíječkou EV LINE MAX). S 16A proudem zcela vybité vozidlo nabijete za zhruba 11,5 hodiny. Málokdy však dojedete zcela prázdní, většinou jsme tak měli ráno zcela nabito. S přibalenou 10A nabíječkou je to horší, z prázdného akumulátoru se plný stane zhruba za 17 hodin.



Jedna z příjemných vlastností elektromobilů, tedy možnost načasovat klimatizaci a topení tak, abyste nasedli do příjemně temperovaného vozu, naštěstí nechybí.



V provozu

Evalia se prodává jako pětimístné či sedmimístné „kombi“, nebo jako skříňová dodávka. Jde o to samé auto, jen má jinak konfigurovaný nákladní prostor. Jak jsme psali již na úvod, testované vozidlo v sedmimístném provedení vidíme opravdu spíše jako pracovní vůz.

Ačkoli lze využít jako rodinné auto, není to podle nás nejšťastnější použití. Zejména kvůli interiéru. Robustností nejspíše vydrží, pokud do něj kurýr 200x za den naskočí a hodí desky a tablet na přední přihrádku. Optikou rodinného auta však postrádá eleganci a komfort, kterou u drahého auta očekáváte. Nijak promyšleně nepůsobí ani ergonomie, USB kabel do portu nejsnadněji zasunete pokud stojíte venku a nakloníte se dovnitř přes sedačku. Do držáků nápojů se vejdou jen menší kelímky a kapsy dveří jsou vůči jejich velikosti skoro až směšně malé. Ale zase sedíte rovně a vysoko a máte skvělý přehled kolem vozu.

Pokud v autě jedete jen dva a bez většího nákladu, je tvrdost podvozku skoro až sportovní – na českých tankodromkách se v kabině budete natřásat – což vzhledem k dost nesportovnímu charakteru jízdy vozidla není pochvala. Navzdory tomu auto docela pěkně sedí v zatáčkách. Sedačky jsou poměrně pohodlné, ale bez bočního vedení.

Místa je dost i na zadních sedačkách, k sedmi lidem se ovšem nevejde mnoho nákladu. Sedačky nelze celé snadno vyndat, třetí řadu je možné jen sklopit k bokům, k vyndání druhé řady potřebujete nářadí. Ale při výjimečném stěhování to absolvovat lze. Verze VAN nabízí 4,3 m³ ložného prostoru, kombi se sklopenými sedačkami pak 3,1 m³.

Autorádio s vestavěnou navigací má nejen Bluetooth a umí přehrávat hudbu ve formátu MP3 z USB paměti. Po stisku tlačítka „open“ čeká překvapení, pod displejem je i šachta CD přehrávače.

Závěr

Pokud potřebujete pracanta na každodenní rozvážení zboží či lidí po městě a jeho okolí, pak Nissan E-NV200 odvede práci velmi dobře. V roli univerzálního rodinného dopravního prostředku však rozhodně nenadchne. Určitě ne za 1 086 000 Kč, což je nynější cena tohoto vozu.