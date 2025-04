Za sebou mají zážitky s neomalenými i špatně informovanými prodejci. Dokonce i výtku, že na standardy daného autosalonu přicházejí s nízkou částkou.

Letos je to jiné

Do telefonu se představují jako maminka se synem, kteří by si rádi přijeli vybrat pro maminku auto. Sháněji auto mezi pěti sty tisíci a milionem, s automatem, tažným zařízením a systémem hlídání mrtvého úhlu. „Vybíráme si auta nebo showroomy značek, které jsou významné na českém trhu. Takže tam je vždy Škoda, k tomu nějaké číslo dvě. Jednou je to Hyundai, jindy Toyota. A pak tam chceme i nějakou prémiovou značku, bazar a něco trošku exotického.“

Celkem letos testovali osm showroomů a autobazarů. Zatímco loni do kategorie exotiky spadala Tesla, letos to byl SsangYong (nově se značka jmenuje KGM).

„Zajímá nás zákaznický servis. Naše očekávání je, že si prodejci nejdříve zjistí, jaké máme preference. Jak často jezdíme, kam, co si představujeme, že by to auto mělo mít a na základě toho nám pár modelů vytipují,“ popisují redaktoři.

Zatímco loni se často stávalo, že prodejce ve své vlastní nabídce plaval, letos tomu tak k překvapení redaktorů prý nebylo. „V předchozích letech to bylo tak, že když prodejce informaci nevěděl, tak si ji vymyslel. Letos jsme byli mile překvapeni. Prodejci byli mnohem lepší.“

Že by důvodem zlepšení bylo rozšíření informace o testujících redaktorech, tomu hosté Rozstřelu nevěří. „I když v jednu chvíli jsem měl namále. Byli jsme u prodejce, u něhož jsem byl kdysi jako novinář na jedné akci. Na něm bylo vidět, že ví, že mě někdy potkal, ale naštěstí si nevzpomněl kde,“ vypráví redaktor s úsměvem a dodává: „Spojil si to, až když test vyšlo v novinách a na internetu.“

Potřetí se vydali novinářka Lenka Vichnarová, šéf přílohy Auto.iDNES.cz František Dvořák a Jiří Červenka ze společnosti Carvago (vlevo) nakupovat nový vůz.

Někdy jsou reakce na naše články dost intenzivní

Zejména po zveřejnění výsledků testu v minulých ročnících byly reakce některých autosalonů velmi intenzivní. „Naštěstí ale směrem dovnitř firmy. Víme, že se například někdo z vedení zastoupení automobilky jel osobně podívat do dealerství na to, co tam vyvádějí. Letos i s ohledem na výsledek testů asi nic takového nehrozí. Komunikovali jsme pouze s jednou paní dealerkou, u které jsme poukázali na nedostatky, a ona se kvůli tomu dostala do strašné kritiky vedoucích. Přitom byla velmi přátelská, jenom neměla dostačující znalosti. Tak tu jsme uklidňovali a myslíme, že se to i nějak podařilo,“ popisuje Lenka Vichnarová.

Vítězem nakonec autobazar

„Bylo to místo, kam jsme přijeli k večeru, neohlášení, a prodejce byl naprosto úžasný. Ten showroom SsangYong byl dost oldschool, někdy z počátku 90. let, ale v tu chvíli to nevadilo, protože prodejce byl prostě skvělý. Dokázal to namixovat tak, že jsme se o autě hodně dozvěděli, ale zároveň nás nezahltil technickými věcmi. Navíc hned nabídl testovací jízdu,“ popisují testeři pozitivní zkušenost.

Konečným vítězem testu autosalonů iDNES.cz se ovšem nakonec stal showroom s mladými ojetinami s naprosto ukázkovým přístupem, který exceloval ve všech disciplinách, na které se redaktoři při svém „mystery shoppingu“ zaměřují. Kompletní výsledky testu najdete zde.

Jak se dívají prodejci nových aut na autobazary? Kde je podle jejich názoru lepší kupovat auto? A co je dokáže hned spolehlivě odradit? I o tom mluvili novináři Lenka Vichnarová a František Dvořák dále v Rozstřelu.