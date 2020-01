Život s uličníkem nevyjde draho. Obyčejná technika pro neobyčejné svezení

Tradici několika generací japonských hot hatchů se nový Swift Sport vymyká použitím přeplňovaného motoru. Není to ale jeden z mnoha turbomotorů, výjimečný je i na tomto poli. Spoléhá na přímé vstřikování a poměrně robustní rozvodový řetěz, má dokonce turbodmychadlo připevněné hned u hlavy motoru. Obejde se však bez vodního mezichladiče integrovaného do sání (má jednodušší vzduchový) a jakékoliv další složitější techniky, postrádá dokonce filtr pevných částic. V této konfiguraci motor BoosterJet kupodivu splňuje emisní limity, a dokonce velmi přesvědčivě táhne, jen nemá smysl ho vytáčet až do omezovače.