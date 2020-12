Poslední tango. Loučí se generace auta, které naučí víc než všechny autoškoly

15:00

Jmenuje se Final Edition, a to mluví za vše. Tohle je posledních pár kusů Subaru BRZ na českém a vlastně i evropském trhu. Labutí píseň auta, které má sice „jen“ 200 atmosférických koní, ale na řidičském pokroku národa má větší zásluhy než všechny autoškoly dohromady. To můžu potvrdit z vlastní zkušenosti. Co všechno jsem se za volantem „brzečka“ naučil, to se dočtete na následujících stránkách. Naposledy.