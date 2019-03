SSangyong je zpátky v Česku. Malé SUV Tivoli je hezké a levné

Zelí kimchi s tagliatelle na kari, to by byla mňamka, nad níž byste asi zaplakali. Ale když se smíchá korejský základ s italským a indickým kořením v automobilovém průmyslu, může to fungovat velmi dobře. Jako SsangYong Tivoli. Výrobek nejstarší korejské automobilky, která dnes patří indickému koncernu Mahindra, stejně jako italské studio Pininfarina, jež se podílelo na designu novinky.

Tivoli Tivoli je město přibližně 30 kilometrů východně od Říma. Bylo oblíbeným letním letoviskem movitých Římanů, papežů, kardinálů i římské šlechty, kteří zde stavěli své honosné vily. Nejslavnější je Villa d´Este ze 16. století, která je obklopena renesanční zahradou s terasami, sochami, fontánami a vodotrysky.

Značka SsangYong se zkouší v Česku uchytit na třetí pokus: poprvé se k nám podívala v 90. letech a pak po roce 2004. Auta měla bytelná, ale s hodně extravagantním vzhledem, což byl asi problém. Novinka pojmenovaná po italském městě Tivoli je už italsky elegantní. Tvar zadních světel sice dost připomíná lancii, ale auto je svébytným designérským dílem. Vzhled ještě můžete vylepšit třeba objednáním až osmnáctipalcových kol, odlišně lakované střechy nebo barevných pruhů na kapotě.

Tivoli nezaostává za konkurencí, není to levné asijské auto se zastaralou technikou. Verze s pohonem všech kol má vzadu standardně víceprvkovou nápravu. Systém 4x4 je řízen elektromagnetickou spojkou, která za běžných podmínek posílá výkon na přední kola a ta zadní připojuje podle potřeby automaticky – má ale i funkci Lock, umožňující pevně „zamknout“ čtyřkolku v poměru 50:50. Takže tam, kde konkurenti uvíznou v blátě nebo sněhu, tivoli jede dál.

Sofistikovaná náprava u čtyřkolky pracovala nad očekávání. Nerovnosti tlumí podvozek bez větších výtek, snad jen občas slyšíte hluk od tlumičů, což by mohla řešit menší kola s vyšším profilem, než byla 18“ na testovaném voze. Jinak je interiér dobře odhlučněný i ze strany od motoru, což je další příjemné překvapení.

Tivoli se cítí dobře ve městě nebo naopak v lehčím terénu, na ostřejší jízdu v zatáčkách není úplně stavěné a jeho přirozená nedotáčivost je cítit. Benzinová 1.6 o výkonu 94 kW je sice papírově hodně výkonná, ale oproti konkurenci má vcelku nízký maximální točivý moment: 160 Nm.

Výkonová špička je tak hodně vysoko, což si nerozumí s automatickou šestistupňovou převodovkou. Ta je největší slabinou vozu. Na rovině a při klidné jízdě docela funguje, ale když chcete, byť v mírném kopečku, přidat třeba na konci vesnice či při předjíždění, šlápnete na plyn – a nic se nestane. Automat váhá a s cuknutím přeřadí až s velkým zpožděním. Je proto třeba podřadit manuálně.

SsangYong Tivoli: interiér je pohledný, hezký je dobře tvarovaný volant i přístrojový štít s dvěma výraznými kruhovými budíky.

Auto v téhle konfiguraci ani neoslní vysokou papírovou spotřebou. Tam, kde třeba Peugeot 2008 1.2 96 kW slibuje 5,1 litru na 100 kilometrů, tivoli udává 8,4 litru. Na rozdíl od jiných je to ale údaj reálný, jezdili jsme za 8,6 litru.

Zajímavá cena

SsangYong Tivoli 1.6 e-XGI AT 4x4 Motor: čtyřválcový benzinový

čtyřválcový benzinový Maximální výkon: 94 kW/128 k

94 kW/128 k Maximální rychlost: 160 km/h

160 km/h Převodovka: 6stupňová automatická

6stupňová automatická Průměrná spotřeba udaná/v testu: 8,4/8,6 l

8,4/8,6 l Délka/šířka: 4 195/1 795 mm

4 195/1 795 mm Výška/rozvor: 1 590/2 600 mm

1 590/2 600 mm Zavazadlový prostor: 327 l

327 l Zákl. cena 1.6 e-XGI 2WD: 349 900 Kč

349 900 Kč Cena testovaného vozu: 532 400 Kč

Některé cenové kombinace tivoli jsou velmi zajímavé. Začíná na 350 tisících za předokolku s manuálem a testovanou 1.6. Základní výbava je však velmi střídmá. Manuální klimatizace sice nechybí, ale nedostanete třeba ani rádio nebo centrální zamykání. Logičtější volbou by byl aspoň druhý stupeň výbavy, který to vše obsahuje, stejně jako třeba bluetooth handsfree či přední mlhovky – za 380 tisíc. Jen málo konkurentů je levnějších (Renault Captur 96 kW za 343 tisíc korun). Většina soupeřů má ovšem základní cenu vyšší než tivoli.

Stejně jako u nich si u ssangyongu citelně připlatíte za pohon všech kol. Sám o sobě sice stojí 34 tisíc korun, můžete ho však mít pouze s automatem za dalších 30 tisíc. Podobnou částku dáte za čtyřkolku třeba i u Suzuki Vitara (jen bez automatu). Konkurence s výjimkou zmíněné vitary, Mazdy CX-3 a Volkswagenu T-Roc pohon všech kol nenabídne, a i tyto tři vozy by ve srovnatelné konkurenci byly dražší.

Ještě lepší poměr cena/výkon pak nabídne tivoli u dieselu 1.6 e-XDI 85 kW, kde s automatem a čtyřkolkou zaplatíte ve stupni výbavy DLX s dvouzónovou automatickou klimatizací a předními i zadními parkovacími senzory 554 700 korun. Zkrátka: tivoli je prostorné a ne moc drahé auto s neokoukaným zevnějškem, který se vymyká průměru třídy malých SUV. Je to dobrý pokus, jak se uchytit na trhu, který se zdál být už rozebraný.