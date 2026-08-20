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Lamborghini pro chudé? Krutihlav s interiérem jako v tesle měří i čistotu vzduchu

Vladimír Löbl
Příď s vizáží vyhazovače z nočního klubu a světlomety úzké jako oči po flámu. Sportequipe 6 GT se navenek snaží vypadat jako lamborghini, a přestože je to čistě spalovací auto, tak uvnitř připomíná tesly. Je to digitální hračka pro ty, kteří vyrostli s iphonem v ruce. Jak se s ní jezdí?

Když se řekne Sportequipe, leckomu to připomene spíše značku sportovního oblečení. Ve skutečnosti jde o zajímavý projekt italské skupiny DR, která vzala čínský Jetour Dashing, dala mu evropský šmrnc a poslala ho na trh jako stylové SUV.

Když se řekne Sportequipe, leckomu to připomene spíše značku sportovního oblečení.
Ve skutečnosti jde o zajímavý projekt italské skupiny DR, která vzala čínský Jetour Dashing, dala mu evropský šmrnc a poslala ho na trh jako stylové SUV.
Přední partie evokují vozy Lamborghini.
Sportequipe 6 GT je plné zajímavých detailů.
60 fotografií

První pohled na vás praští do očí. Číňané se konečně naučili kreslit auta, která nevypadají jako nepovedené kopie německých prémiovek z konce devadesátek. Proporce Sportequipe 6 GT jsou vyvážené, s čistými liniemi a výraznými detaily.

Přední maska ​​je agresivní a celková silueta má šmrnc. Při pohledu zepředu si toto SUV tak trochu „vypůjčilo“ tvář od vozů Lamborghini, zatímco zezadu jako by z oka vypadl lexusům. Je to masivní kus auta, který na dvacetipalcových kolech vypadá k světu, byť na nerovnostech jsou dosti znát a auto je poněkud neklidné a objevují se drobné rázy.

Digitální džungle a chybějící tlačítka

Uvnitř je to přehlídka paradoxů. Uvnitř vás čeká radikální digitální diktatura ve stylu tesel a minimalismus dotažený do extrému. Palubní desce dominuje obří 15,6palcový centrální displej s menu v angličtině. Mechanická tlačítka zde byla zcela vymýcena. Přes dotykový displej se ovládá úplně všechno – od klimatizace až po nastavení vnějších zrcátek (nastavování je jako u tesel přes otočné ovladače na volantu). Software sice běží plynule, ale lovit ikonky na displeji během noční jízdy je ergonomický trest.

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Materiály jsou na pohled fajn, kombinace kůže a textur působí dobře, ale občas narazíte na tvrdý plast nebo lišty s trochu odlišným odstínem. Nechybí zajímavé detaily jako zobrazení vnější teploty či pevných částic ve vzduchu v mikromigramech ve dveřích, které, jak zjišťujeme při jízdě v tunelu, opravdu fungují. Ovládání teploty v kabině, odmlžování a ventilace je umístěné v leskle černém panelu ve spodní části palubní desky a za denního světla je špatně čitelné. Výtka také směřuje k absenci vypínání airbagu spolujezdce.

Prostor a praktičnost á la Lambo

Co je třeba naopak vyzdvihnout, je prostor pro cestující, který je královský. Za volantem se sedí ale poměrně vysoko. Sedačky jsou pohodlné, dobře tvarované, avšak bez možnosti naklopení sedáku. Vzadu je místa dost i pro dlouhány a díky ploché podlaze bez středového tunelu se sem pohodlně usadí tři dospělí.

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Výhled vpřed je dobrý, dozadu jej ale omezují širší zadní sloupky, což zachraňuje výborná 360stupňová kamera. Zavazadlový prostor má deklarovaný objem 486 litrů, ale je mělký. Část z této hodnoty je evidentně pod podlahou, kde je nádrž na plyn.

Celkově se jedná o bytelné auto s podobnými rozměry, jako mají modely jako Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Toyota RAV4 či Hyundai Tucson. Středová konzola obsahuje odkládací schránku, porty USB-A, 12V zásuvku a bezdrátovou nabíjecí podložku se samostatným chlazením.

Rozvážná jedna-šestka

Pod kapotou tluče přeplňovaná šestnáctistovka o výkonu 197 koní (136 kW) bez elektrické pomoci, která je spárovaná se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Na papíře to zní skvěle, ale realita na silnici je vlažnější – z nuly na stovku to trvá přes 9 sekund, převodovka se snaží být komfortní a při dynamické jízdě občas déle přemýšlí.

Spotřeba benzínu se pohybuje vysoko – většinou nad 10 l/100 km. Proto dává smysl pohon na LPG, za který si prodejce účtuje 30 000 Kč. Dovede snížit náklady, ale motor si i tak občas přihne trochu benzinu pro zchlazení vstřikovačů.

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Na dálnici je auto tiché, ale citlivé na boční vítr, přičemž u levého A-sloupku je slyšet jen lehké šumění. Podvozek je tuhý, se žádnou přehnanou asijskou houpavostí se tak nesetkáte. Na dírách vám ale tento italsko-čínský model spočítá každý kanál. sportovní styl se ale zcela nesnoubí s ovládáním. Řízení má totiž poněkud menší zpětnou vazbu a je odtažité.

Sportequipe 6 GT přiváží působivý design, který dokáže otočit hlavy kolemjdoucích. Je to auto plné zajímavých řešení, ale i paradoxů. Provedení s přestavbou na LPG vyjde na 866 900 Kč, což je s ohledem na velikost auta a plnou výbavu docela zajímavá nabídka. Tedy, pokud vám nevadí absence tlačítek, malý kufr, a také poměrně exotický původ vozu.

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