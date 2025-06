Část 1/4

Brzy ráno usedáme do elroqa ve verzi Selection 85, tedy s akumulátorem s uživatelsky dostupnou kapacitou 77 kWh a pohonem zadních kol. Jsme tři dospělí a máme plný kufr zavazadel.

Cestou tam chceme být v cíli rychle a co nejpohodlněji. Zvolili jsme proto cestu po dálnici: Praha, Brno, Bratislava, Nitra, Žiar nad Hronom, Banská Bystrica, Podbrezová ... cíl je ve vesničce Bystrá, kousek pod třetím nejvyšším vrcholem Nízkých Tater, horou Chopok.

Rychlé nabíjení na dlouhých trasách

Po cestě jsme se rozhodli využít celoevropskou síť nabíjecích stanic Ionity. Ty jsou zpravidla umístěné poblíž hlavních dálničních tahů, typicky u benzinových stanic nebo jiného zázemí pro občerstvení. Nabíjecí huby mívají zpravidla čtyři a více stojanů, přičemž každý disponuje nabíjecím výkonem 350 kW. Celkem je po Evropě rozeseto 5 158 stojanů v 761 lokalitách, přičemž dalších 68 je v době vydání textu ve výstavbě. A bez ohledu na zemi, ve které se nachází, spustíte nabíjení stejnou kartou, čipem nebo aplikací. Síť je tedy ideální na rychlé dlouhé dálniční přesuny napříč Evropou.

Aplikace Ionity

Pozornosti se jí dostalo zejména kvůli ceně 24 Kč za 1 kWh, která ovšem platí, jen pokud nevyužijete nějakou vhodnou nabíjecí službu, nebo si nezaplatíte některý z paušálů. Já zvolil nejvyšší Ionity Power, měsíčně zaplatíte 305 Kč a cena klesne na 12 Kč za 1 kWh. A protože si jej můžete objednat klidně jen na měsíc a pak zrušit (a takto opakovaně), je to podle nás příjemné řešení právě třeba na dovolenou.

Jedeme na horní hraně rychlostních limitů a klimatizujeme.

První zastávku máme po dvou hodinách a devíti minutách na stanici Pávov kousek od Jihlavy. Po ujetých 185 kilometrech máme sice ještě polovinu akumulátoru, ale příroda volala. Vytáhnout telefon, otevřít aplikaci, kliknout na číslo stojanu a zasunout kabel do vozu. Zastávka trvala 9 minut a v naší nepřítomnosti se do vozidla doplnilo 17 kWh. Po odpojení do mailu dorazil doklad o nabíjení a platbě.

Nabíjení Ionity Ladná

Další zastávku jsme dali před slovenskými hranicemi. V akumulátoru jsme měli ještě 40 procent energie, ale přestávka na protažení a kafe všem zněla jako dobrý nápad. Mohl bych to sice svádět na to, že 2/3 posádky tvořili senioři, ale sám si dám rád chvíli pauzu. Po zhruba dvaadvaceti minutách a s akumulátorem nabitým na skoro 90 procent pokračujeme v cestě.

Mimochodem – z hlediska nabíjení to děláme ukázkově špatně. Platí, že čím nižší stav nabití akumulátoru je, tím rychleji se umí plnit. A jestliže se pohybujeme především v horní půlce kapacity, nabíjení probíhá nižšími rychlostmi (nejefektivnější je přijet cca s 20 procenty a nabíjet do zhruba 70 procent). Jenže tím, že na nabíjení nečekáme, ale nabíjené auto čeká na náš příchod, tak to neřešíme.

Nabíjení Ionity Čaradice

Poslední nabíjení je o další více než dvě hodiny a 210 kilometrů později, u stanice Čaradice. Tam dorážíme s 31 procenty akumulátoru. O dvacet tři minut (toaletu, kafe a nanuka – bylo úporné vedro) později odjíždíme, v akumulátoru máme přes 80 procent energie. Do cíle v Bystré přijíždíme se 48 procenty. Průměrná spotřeba je 19,9 kWh / 100 km.