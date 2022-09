Tichý a nesmírně komfortní. Nový Range Rover spojuje různorodé dovednosti

Už přes půl století je Range Rover synonymem kombinace vrcholného luxusu, těžko napodobitelných schopností na silnici i mimo ně a pokrokových inovací. Dělám tuhle práci téměř 25 let, ale stále se mi nepovedlo najít auto, které by v sobě spojovalo tolik různorodých dovedností.

Range Rover je těžké někam zařadit, stojí tak trochu mimo zavedené segmenty. Snad jen s výjimkou Mercedesu třídy G a z části Toyoty Land Cruiser V8, i když obě tato auta cílí na trochu jinou klientelu, nemá na trhu reálného soupeře. Skoro by se dalo říci, že Range Rover, zejména pak v prodloužené verzi, nakukuje do segmentu, kde operuje Rolls-Royce Cullinan. O to těžší to pak při návrhu každé další nové generace inženýři a designéři Land Roveru mají, protože klientela očekává, že nový Range Rover bude vlastně stejný, jen zase o kus lepší.