Špatný vzorek, brzdná dráha a akvaplanning. Test sjetých pneumatik

Chování opotřebené pneumatiky na mokré silnici může být velice zrádné - brzdná dráha se ve vysoké rychlosti dvakrát až třikrát prodlužuje. V nečekané situaci to může vést ke srážce. | foto: Motor

Každý řidič by za provoz auta rád utrácel co nejméně a týká se to i výdajů za pneumatiky. Zhoršení vlastností pneumatik při opotřebení vzorku asi nikoho nepřekvapí. Šokující ale je, o jak velkou změnu může jít.