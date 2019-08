Praktičnost nade vše: dodávka je rodinný ideál

S obavami jedu vyzvednout Luboše, přece jen na pohled dodávka asi není auto, které na pánskou jízdu čekal. Je pravda, že když jsem tenhle kousek ze šesté generace Comba uviděl já, úplně jsem si nebyl jistý, zdali jde o osobní auto, nebo dodávku. „Je to dodávka,“ konstatuje Luboš. „Ale hezčí dodávka než jiné dodávky,“ dodá a spokojeně skočí na místo spolujezdce.“



Skočí. Opravdu. O žádném soukání se do sedačky nelze mluvit. Jak se dá očekávat při pohledu z venku, Opel Combo je vevnitř hodně prostorný, ale nejde o prostor jen pro efekt. Pohodlí řidiče i ostatních členů posádky se zde snoubí s celou řadou praktických vychytávek. „Proč je tady ta zářivka?“ ptá se Luboš při pohledu ke střeše. Po chvíli zkoumání zjistíme, že se jedná o nezvykle umístěný a nezvykle velký odkládací prostor. Ani při řízení není problém zvednout pravou ruku a strčit pod prosklenou střechu třeba krabici s pizzou. Nebo si tam dát pantofle k bazénu, jak hned vymyslel Luboš.

Spolujezdec se poté dostal do prozkoumávacího transu. U jiných aut by skončil sáhnutím do boku dveří a otevřením přihrádky před svými koleny, ale tady jede dál – polička, šuplík, polička, vyklápěcí plošinka na lahev, přihrádka, kapsa, další kapsa... Připlatit si můžete i za obří schránku mezi předními sedadly. A přitom jako celek to vypadá vážně dobře a moderně. „Tak takhle praktický auto jsem ještě neviděl, sem dám úplně všechno a ještě zbyde spousta místa.“ Má pravdu. A to samé platí pro spolucestující, a to dokonce na třetí řadě sedaček, které Opel montuje do prodloužené verze. Neexistuje moc aut, kde si na nich pohodlně sednou i dospělé osoby. A díky šoupacím dveřím dokonce nastoupí bez zakopávání.

Další minuty zábavy pro Luboše obstará multimediální centrum uprostřed přístrojovky. Nic zde nechybí a se žádným přístrojem nemusíte mít strach, že se nepřipojíte. Nacházíme širokou nabídku zásuvek pro nabíjení všemožné elektroniky. Nechybí porty USB ani klasická zásuvka na 230 V umístěná u nohou spolujezdce. Po chvíli hledání kabelu uspěl i Luboš se svým zánovním iPhonem.



Spolujezdec je tedy na dlouhou dobu zabaven a řidič může prozkoumávat množství asistenčních systémů, které činí jízdu bezpečnou: adaptivní tempomat, automatické parkování, systém nouzového brzdění, hlídání „bílé čáry“ či monitorování bdělosti řidiče... Tahle výbava mě vedla k málem osudovému rozhodnutí: „Luboši, nechceš si zařídit?“

Jízda králů

Malé dodávky, z nichž dnes automobilky staví osobní verze, které nabízejí namísto MPV, už dávno nepřipomínají nemotorné krabice. Combo je nečekaně živé, turbodiesel o objemu 1,5 litru na tohle auto pohodlně stačí. Stejně jako o trochu slabší benzinové turbo o objemu 1,2 litru. Pocitově si řidič připadá jako v normálním osobním autě, nečekaně živé je i při předjíždění a to i na dálnici. Tam a na okreskách se projeví dodávková výška, asi se nedá říct, že by v zatáčce jelo jako po kolejích, ale je to hlavně kvůli citlivosti na boční vítr, která je vlastní všem podobně staveným autům (pokud nemají asistenta pro potlačení vlivu bočního větru, které mají některé hogo-fogo modely). Hodně do řízení také „kecá“ asistent pro udržování v jízdním pruhu, stále má snahu korigovat směr a řidiči dává pocit, jako by se právě do boků opíral vítr. Rada je jednoduchá: tlačítko pro vypnutí je před levým kolenem. Pak už je jízda mnohem hladší.

Combo jede vážně nečekaně suverénně a na to, že řídíte minivan, si ani nevzpomenete. Měkký podvozek, který ve městě příjemně potěší a na dálnici nevadí, sice povoluje houpavé náklony, ale na druhé straně, kdo by s ním zkoušel limity na zakroucených okreskách?



Autoškola automatu

Luboš rozhodně ne. Pohodlně se uvelebil za volantem, osahal si řadící páku a pronesl nečekanou poznámku: „To je automat? Tak ten jsem nikdy neřídil.“ Při kratší instruktáži mi nejvíce času zabralo vysvětlování, co znamenají jednotlivá písmenka dole pod pákou. „Už to chápu, D je jako dopředu,“ usmíval se Luboš. Rozjel se, za dva metry však auto divoce poskočilo. „Levou nohu musíš nechat stranou, oba pedály jen pravou!“ zopakoval jsem mu už celkem nervózně. A jelo se.



COMBO LIFE Innovation Motor vznětový přeplňovný čtyřválec o objemu 1 499 cm3

Výkon 96 kW (131 koní) při 3750 ot./min. Točivý moment 300 Nm při 1750 ot./min. Pohotovostní hmotnost 1 505 kg Akcelerace 0-100 km/h 11,4 sekundy Maximální rychlost 184 km/h Spotřeba (kombinace) 6,5l/100 km Objem palivové nádrže 50 litrů Kola a pneumatiky 205/55 R17 Rozměry (délka/šířka/výška) 4 403/1 848/1 841 mm Objem zavazadlového prostoru 597 (2 126) l

Dvoje tvrdé poskočení, jeden pokus o couvání na neutrál a zbytečná snaha přeřadit na čtyřku. Jinak vše proběhlo v pořádku a minutu od minuty byla Lubošova jízda lepší. Spolu s nadýchaným podvozkem a Lubošovými rozvážnými manévry se dalo mluvit o jízdě králů, takhle nějak asi proplouvali mezi davy a zdravili je zdviženou levicí. Ano, přesně jako Luboš na křižovatce.

Navzdory tomu, že krabicoidní auto je na své rozměry poměrně živé, paliva moc neubývá. Spotřebu udávanou výrobcem, tedy 6,5 litru na sto kilometrů, se nám podařilo téměř dodržet. Zůstali jsme pod sedmi litry. Ale protože nádrž má těch litrů jen padesát, ke konci dne jsme museli na benzinku. Ačkoliv jsme v autě neměli ani kapesní nožík, kolega motorista, který vedle nás zastavil s Octavií, si podle všeho myslel, že jedeme opravovat nefunkční tankovací pistoli. Po vystoupení nás prozradil plážový úbor.

„Podle mě je to spíš rodinné auto,“ přemýšlel Luboš. „Dáš do něj klidně čtyři děti, všechny si tady můžou pokládat věci, pití se jim nevyleje, kdybych měl rodinu, šel bych do toho,“ dodával ve chvíli, kdy krouhal dvacítkou další táhlou zatáčku. Pro rodinu je třetí řada sedaček jako dělaná, ale pokud auto použijete na převážení věcí, také nebude chybovat. Standardní Combo měří 4,4 metru, prodloužené provedení má už 4,75 metru, při sklopení sedadel za řidičem získáte kufr neuvěřitelného objemu 2 693 litrů. U kratší verze je to potom 2 126 litrů. Ale ani základní objem 597 a 850 litrů není vůbec k zahození.



Celkově auto nezapře svůj původ, je jednovaječným trojčetem Citroënu Berlingo a Peugeotu Rifter. Cena začíná na 339 900 korunách, za verzi s klimatizací, bez které si lze jízdu v letních teplotách jen stěží představit, zaplatíte 374 900 Kč, vrcholné provedení Innovation s litými ráfky a panoramatickou střechou potom stojí 429 900 korun.