Omoda vznikla v roce 2022 pod záštitou čínské mateřské společnosti Chery jako specializovaná globální značka pro prodej mimo domácí trh. Model s číslem 9 je její vlajkovou lodí, která pokud se jedná o vnější vzhled čerpá z mnoha dalších značek a výsledkem je strohý, moderní vzhled. Určité designové inspirace, zejména z profilu, lze spatřit u Lexusu RX a Range Roveru Velar.
S délkou téměř 4,8 metru a výškou 1,67 metru se Omoda 9 řadí do stejné velikostní kategorie jako Škoda Kodiaq. Přední části vozu dominuje velká maska chladiče s trojúrovňovým LED podpisem, zatímco dvacetipalcová kola a zapuštěné kliky dveří dodávají kupé siluetě elegantní dojem. Záď ozvláštňují čtyři koncovky výfuku, které jsou, jak je dnes již obvyklé, pouhou atrapou.
Oproti exteriéru, který působí mohutně, interiér Omody 9 nenabízí tolik prostoru, kolik byste možná čekali. Hodně místa vpředu totiž zabírá mohutný a široký středový tunel, který trochu utiskuje řidiče i spolujezdce. Jeho benefitem ale jsou velké úložné prostory, bezdrátová chlazená nabíječka pro dva mobily a ve spodním patře nechybí ani velký otevřený odkládací prostor. Také zavazadlový prostor zůstal za očekáváním. Jeho velkorysých 660 litrů vypadá na papíře parádně, jenže je poměrně mělký.
Sedadlo řidiče je i v nejnižší poloze příliš vysoko a máte pocit, že sedíte spíše na autě, než v autě. Výhodou tohoto řešení je ovšem velmi dobrý výhled za auta. Pozor si je třeba dát jen na trochu tlustší přední sloupky. Naštěstí vnější zpětná zrcátka jsou trochu odsazená.
Bohudík i bohužel
Interiér je očividně inspirován staršími modely Mercedesu, i díky páčkám pod volantem a nastavení sedadel na výplních dveří. I když jsou v autě elektricky nastavitelná sedadla, vpředu s vyhříváním, ventilace a masáže, nelze na nich nastavit sklon sedáku, což je u auta za více než milion korun nepochopitelný nedostatek. Zásluhou koženého čalounění a potahu z alcantary na sloupcích a stropě ale působí kabina Omody 9 útulně. I když materiály nejsou vždy prvotřídní, auto nezapře lehký prémiový nádech a dotek luxusu.
Palubní desce dominuje propojený 24,6palcový displej (dva 12,3palcové) a velký head-up displej, který má řidič dobře na očích. Infotainment je svižný a přehledný, ale je poněkud nepřehledný. Je dokonce i v češtině. A co je horší, tu a tam vás při jízdě vyruší otravný ženský hlas, který anglicky komentuje každou změnu jízdního režimu, ale i třeba pokud je nízký stav baterie a musí dojít k jeho dobíjení spalovacím motorem. Sebemenší známku nepozornosti a delší pohled na palubní displej auto zaregistruje a řidiče varuje textově v přístrojovém štítu i zvukově. Součástí plovoucí středové konzoly jsou snadno přístupné mechanické ovladače ventilační soustavy.
Omoda 9 dokáže překvapit neobvyklou výbavou, jako jsou elektricky polohovatelná zadní sedadla či reproduktory zabudované do hlavové opěrky řidiče, aby při telefonování dobře slyšel a nebyly tolik obtěžováni spolujezdci. Čínská auta často kombinují výbavu dost neobvykle. Devítka tak má elektricky polohovatelná opěradla zadních sedadel – což běžně najdete snad jen u Rolls-Royce nebo u top verzí Mercedesu a Porsche. Na druhou stranu trochu zklame rádio a audiosystém. Vyhřívané čelní sklo má jen jednoduché drátky, které při jízdě trochu ruší výhled. To je řešení, od kterého se již spíše ustupuje.
Efektivita na jedničku
Po technologické stránce je na tom ale Omoda 9 na jedničku. Pohon je řešen jako plug-in hybrid, což je dnes silná stránka čínských automobilek. Spíše se ale chová jako elektromobil s prodlužovačem dojezdu. Auto nemá startovací tlačítko, po odemknutí je hned připraveno k jízdě, stačí jen sešlápnout pedál brzdy a zařadit jízdní režim. Pokud se nepřipoutáte, tak se ale auto nerozjede.
Omoda 9 v číslech
Omoda 9 využívá superhybridní systém (SHS), který kombinuje 1,5litrový přeplňovaný benzínový motor s výkonem 143 koní se třemi elektromotory – dvěma vpředu a jedním vzadu. Výsledkem je velkolepý systémový výkon 537 koní a točivý moment 650 Nm, což umožňuje zrychlení z 0 na 100 km/h za pouhých 4,9 sekundy. Systém rekuperace a řízení toku energie je nastaven velmi efektivně – často až agresivně dobíjí. Rekuperaci si ale nejde nastavit individuálně, ale je automatická. I v eko režimu auto i při prudším sešlápnutí plynu auto svižně vystřelí a dynamika je více než dostatečná. Jízda je velmi harmonická a systém je velmi efektivní. Pocitově dokonce lepší než u některých lexusů. Kromě působivé efektivity byla Omoda 9 navržena také tak, aby působila klidně a luxusně. Dvojitě laminovaná boční okna minimalizují vnější hluk na úroveň podobnou pobytu ve veřejné knihovně.
Systém rekuperace je nastaven velmi efektivně, a tak se baterie často agresivně dobíjí. S baterií o kapacitě 34,5 kWh Omoda 9 slibuje elektrický dojezd až 145 km (WLTP), v reálném světě se dostanete na zhruba 100 kilometrů. Díky tomu lze většinu denních jízd absolvovat čistě na elektřinu. Velkorysá 70litrová palivová nádrž pak zajišťuje dlouhý dojezd. Spotřeba se při málo nabité baterii (tedy v klasickém hybridním režimu) pohybuje mezi 5,5 a 8 litry, což je na tak velké auto velmi dobré. Navíc je vůz velmi dobře odhlučněný a celkově působí klidným, pohodovým dojmem.
Baterii lze nabíjet jak pomalým AC proudem (6,6 kW), tak i rychlým DC nabíjením s výkonem až 65 kW, což je u plug-in hybridů rarita. Baterii tak dobijete z 30 na 80 % za pouhých 25 minut. Pomalé nabíjení zabere s wallboxem 5,5 hodiny, z běžné zásuvky trvá dobití baterie 12 hodin.
Ticho pro klidné jezdce
Vlajková loď značky Omoda je založena na platformě M3X, kterou vyvinula mateřská společnost Chery ve spolupráci s obřím světovým dodavatelem dílů Magna International. Přední kola jsou zavěšena na modifikované nápravě McPherson, zadní na čtyřprvkovém závěsu. Podvozek si poradí i s rozbitou silnicí – kola se sice mírně rozkmitají, ale vše je tlumené, neregistrujete žádné bubnování. I s velkými 20“ koly auto příjemně pluje, ale přejezd propadlého kanálu nebo zpomalovacího prahu zaregistrujete.
Podvozek, i když je založen na moderní platformě, není ideálně odladěný. Omoda 9 se zaměřuje spíše na pohodlí než na dynamiku, v zatáčkách se trochu kymácí. Máte pocit, jako když řídíte bitevní loď. Toto auto je zkrátka nutné řídit klidně, v takovém případě vás odmění tichou a plynulou jízdou, kde se motor zapojuje téměř neslyšitelně. Na dálnici je auto díky dvojitě laminovaným oknům dobře odhlučněné, drobně vnímáte jen aerodynamický šelest a odvalování kol.
Největším nedostatkem Omody 9 je řízení. Je extrémně lehké a necitlivé. Auto tak vyžaduje stálou korekci – máte pocit, že ho musíte pořád „lovit“ mezi pruhy. Chybí přirozený odpor a zpětná vazba, což se nezlepší ani ve sportovním módu. Pokud ale přistoupíte na pohodový, klidný styl jízdy, auto vás příjemně překvapí.
Omoda 9 je díky elektromotorům čtyřkolka, a má i překvapivě dobrou brodivost 600 mm a světlou výšku 200 mm. Utáhne bržděný přívěs pouze do 1 500 kg.
Není bez šancí
Omoda 9 se snaží zaujmout v hodně nabitém segmentu. V hledáčku má všechny – od majitelů ojetých vozů Porsche Macan až po kupce Škody Kodiaq, Lexusu RX, Volva XC60 či Audi Q5. Zatímco tyto značky si svoji reputaci budovaly mnoho desetiletí, Omoda naopak vznikla teprve v roce 2022 pod záštitou čínské mateřské společnosti Chery jako specializovaná globální značka pro prodej mimo domácí trh. Jako jakýsi žolík ale může zafungovat. Oproti svým prémiovým konkurentům nabízí bohatší výbavu, delší záruku (7 let nebo 150 000 km, 8 let nebo 160 000 km na komponenty hybridního systému) a nižší cenu. Ta je 1,3 milionu, přičemž při uvedení ji značka snížila o 100 tisíc korun.
Omoda 9 se tváří jako prémiové auto, ale na poli jízdních vlastností jí k tomuto titulu ještě kus cesty zbývá. Je to auto pro ty, kteří hledají vůz, který vypadá draze, má působivé parametry a dokážou akceptovat klidný styl jízdy. Přednosti tohoto modelu spočívají hlavně v pokročilém hybridním pohonu, výkonu a výbavě, která na trhu za danou cenu nemá příliš konkurenci.