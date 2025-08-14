Omoda 5 je autem, které se nebojí vystoupit z řady a snaží se zaujmout zejména svým designem, ale i solidně zpracovaným interiérem. Cílí na ty, kdo hledají stylový crossover s bohatou výbavou a příliš neřeší objem zavazadlového prostoru. Nabízí zajímavý poměr ceny a užitné hodnoty, ale cenově se rozhodně nepodbízí. Váhající převodovka je jednou ze slabších míst. Bylo by to auto pro vás? Vše podstatné najdete ve velké komentované fotogalerii.
Čínského konkurenta Karoqu nepřehlédnete. Omodě pro Evropu upravovali podvozek
Úžasný Lendlův mercedes hvězdou výstavy v Los Angeles. G ze začátků AMG
Na tom autě něco nesedí. Je to Mercedes G první generace, ale s naroubovanými světly a maskou chladiče z první generace třídy S. Překvapením je i první majitel -- tenisová legenda Ivan Lendl, který...
Slavný designér Giugiaro přežil děsivou autonehodu a oslavil své 87. narozeniny
Tak si Giorgetto Giugiaro, jeden z nejslavnějších automobilových designérů všech dob, své narozeniny určitě nepředstavoval. Po kotrmelcích s autem z kopce na Sardinii málem přišel o život. Není to...
Nakoukněte na sraz slavných PAVů. Motofandové vláčí popelnici i pračku
Nejen skalními obydlími je známa malá obec nedaleko Mělníka. Jednou ročně se ve Lhotce koná i netradiční sraz doprovázený drnčením motocyklových motorů. Motocykly a skútry jsou však v tomto případě...
Unikátní hasičský speciál se skleníkem postavili pro Brno z kabrioletu
Po druhé světové válce se stavěla hasičská auta z čehokoliv, co mělo čtyři kola. A tak se stalo, že Horch 853 Sport Cabriolet, jeden z nejkrásnějších, nejluxusnějších německých předválečných vozů...
Objevte méně známé funkce běžných aut, které vám usnadní život
Samopaly nebo otáčecí poznávací značky jako v nadupaném astonu Jamese Bonda v rodinné octavii asi nenajdete. I v těch obyčejných autech však jsou drobnosti, které leckdo nezná, přesto dokážou...
SUV a crossovery jsou dnes horkým zbožím a ambiciózní čínská Omoda 5 se snaží zařadit do už tak přeplněného segmentu C, kde vládne Škoda Karoq, Dacia Duster a spol. Jak výhodná je to koupě a kde jsou...
V Itálii zdražili pokuty. Vyhazování odpadků z auta až za 440 tisíc
Italská policie může snadněji postihovat vyhazování cigaret či jiného odpadu z auta. Počítá s tím vládní nařízení, které začalo platit o víkendu. Pro uložení pokuty už nebude nutné přistihnout...
Česká elektromobilní skepse. O bateriová auta mají nejmenší zájem v Evropě
V Česku je zájem o pořízení elektromobilu jeden z nejnižších v Evropě. Čistý elektromobil by si jako svůj další vůz pořídila čtyři procenta lidí. Evropský průměr je 13 procent, světový 15 procent....
Trump zabrání Američanům v bryndání benzinem. Vrátí na kanystry ventil
Administrativa prezidenta Trumpa v červenci zrušila opatření, které šestnáct let frustrovalo americké řidiče. Na přenosné palivové nádoby, kanystry, se budou moci vrátit odvětrávací otvory. Obrat v...
Škoda v Pákistánu. Skopak je příběh, který utnula válka
Škoda Auto v poslední době rozšiřuje svou působnost na Středním východě, v nedávných plánech byl dokonce i vstup na íránský trh, který ale zmařily pokračující sankce. Před 55 lety v sousedním...
Itálie přispěje na elektromobil až půl milionu. Musíte sešrotovat starý spalovák
Itálie schválila nové subvence za téměř 600 milionů eur (zhruba 14,7 miliardy Kč) na nákup elektromobilů. Oznámilo to italské ministerstvo životního prostředí a energetiky. Podmínkou pro získání...
Český šampion učí jezdit po zadním kole. Na motorce ale umí i stojku
Pískot gum a jekot vytočeného motoru se často ozývá z letiště v Blatné. Právě tady Martin Krátký, mistr Evropy a několikanásobný mistr České republiky ve stuntridingu, učí jízdu po zadním kole,...
Alfa Romeo Giulia jezdí fantasticky a nekazí se. V bazaru hledejte diesel
Alfa Romeo se po letech vrátila ke klasické koncepci s pohonem zadních kol u sedanu segmentu D. Model Giulia se však neprosadil tak moc, jak výrobce čekal. Za devět let produkce prodala Alfa Romeo...
Božský Dante se narodil před 120 lety. Tvůrce ikonických fiatů připomíná výstava
Italové vzdávají turínskou výstavou hold jednomu z nejvlivnějších konstruktérů v historii autoprůmyslu. Dante Giacosa se narodil před 120 lety a u Fiatu během čtyř desetiletí pomohl na svět celé řadě...
Honda veze do Česka trhák. Elektrický skútr je vyladěný šikula za dobré peníze
Městské skútry jsou ta správná kategorie vozidel, kde elektrický pohon dává smysl. Nová Honda sází na maximální jednoduchost, slušný výkon a výbornou ovladatelnost, slibuje i hodně zajímavou cenu a...
Delirium Růžového pantera. Nejbláznivější auto světa přijelo ze šedesátek
Je to bezpochyby jeden z nejvýraznějších automobilových výtvorů historie. Spojuje futuristickou estetiku, odvážný design a technologické možnosti 60. let do jednoho originálního, silně stylizovaného...