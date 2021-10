„Auto z Rajchu, pane, nevošizenej serviz, kilometry nestojej za řeč, šecko v cajku, zrezlý to neni, prostě kára ve vůni,“ propagoval by tuhle insignii Karel Čížek z bazaru Monte Karlo. A největší sranda je, že by vůbec nekecal. Vážně.

Na rozdíl třeba od passatu tady není moc hliníkových dílů. To je samozřejmě pro majitele staršího auta výhoda v cenách náhradních dílů.