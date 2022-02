Škola elektromobility: nabíjecí roaming už funguje, hodí se mít naše tabulky

Pokud dnes něco nabíječkám elektromobilů zpravidla citelně chybí, jsou to terminály pro platbu kartou. Nabíjení tak až na výjimky musíte spustit buď aplikací nebo RFID čipem konkrétní sítě provozovatele, ke které nabíječka patří. Pokud tedy novopečený majitel elektromobilu přijel třeba s čipem Pražské energetiky k nabíječce ČEZu, měl smůlu, stejně jako když by s kartou E.ON zastavil u nabíječky PRE.

To je naštěstí ve velké míře minulostí a u hlavní trojky českých provozovatelů nabíječek, tedy E.ON, ČEZ a PRE, leckdy nabíjení spustíte i čipem konkurenčního provozovatele. Ale aby to nebylo příliš jednoduché, narazíte na výjimky – s účtem u E.ON a PRE můžete nabíjet u E.ON, ČEZ i PRE, ale s čipem ČEZ jen v síti ČEZ. Firmy se totiž s ČEZ na spolupráci nedohodly a jednosměrná autorizace na ČEZ nabíječkách je umožněna jejich zapojením do mezinárodní roamingové platformy Hubject. Roamingové nabíjení na nich vychází nejdráž.

Pozor si taky musíte dát na rozdílné ceny tohoto „roamingového“ nabíjení, pokud si u stanice ČEZ „pípnete“ čipem Pražské energetiky, nabíjení je dražší, než pro registrované zákazníky ČEZ.

S čipy PRE můžete nabíjet i na cestách po Rakousku a Německu. K zahraničnímu roamingu se schyluje i u E.ON.

Účet E.ON nabijete i u ČEZ, PRE a Ionity

Abecedně první, ale z hlediska univerzality druhou nabídku v pořadí má společnost E.ON. S jejich kartou totiž nabijete i u ČEZ, Pražské energetiky a Ionity.

S kartou E.ON jsme nabíjeli na stanici PRE u čerpací stanice EuroOil v Nehvizdech.

Na nabíječkách ČEZ dostanete s E.ON kartou poměrně vysokou cenu za odebranou energii, ale není účtován žádný poplatek za čas, kdy je vozidlo připojené k nabíječce.

Ceník nabíjení s kartou E.ON u nabíječek ČEZ AC 9 Kč bez DPH / 10,90 Kč s DPH 0 Kč za minutu DC až 99 kW 11 Kč bez DPH / 13,30 Kč s DPH 0 Kč za minutu UFC nad 99 kW 11 Kč bez DPH / 13,30 Kč s DPH 0 Kč za minutu

Cenově mnohem přátelštější je nabíjení na stanicích Pražské energetiky, kde ovšem musíte k ceně za elektřinu připočítat poplatek za čas využití nabíječky. U rychlého nabíjení to dělá padesát korun za hodinu, u pomalého 15 korun.

Ceník nabíjení s kartou E.ON u nabíječek PRE AC 5,37 Kč bez DPH / 6,50 Kč s DPH 0,25 Kč za minutu DC až 50 kW 6,20 Kč bez DPH / 7,50 Kč s DPH 0,83 Kč za minutu UFC nad 50 kW 6,20 Kč bez DPH / 7,50 Kč s DPH 0,83 Kč za minutu

S kartou E.ON můžete spustit i nabíjení i na vysokorychlostních stanicích sítě Ionity, ovšem 22 Kč za dodanou kWh je poměrně pekelná cena a myslíme, že ji někdo využije maximálně v nouzi. I tak je to „o fous“ levnější než s čipem PRE.

Ceník nabíjení s kartou E.ON u nabíječek Ionity UFC 18,18 Kč bez DPH / 22 Kč s DPH 0,00 Kč za minutu

Mnohem lepší cenu na nabíječkách Ionity získáte s některými nabíjecími službami automobilek, kdy můžete výkonem až 350 kW nabíjet i za 8 Kč za 1 kWh.

Účet PRE nabijete i u E.ON, ČEZ, Ioniy, EnBW a Smatrics

Aktuálně nejbohatší nabídku roamingových nabíjecích stanic najdete u Pražské energetiky, protože s jejich čipem autorizujete nabíjení nejen u E.ON, ČEZ a Ionity, ale také v Německu u EnBW a v Rakousku v síti Smatrics.

S čipem PRE jsme nabíjeli na stanici ČEZ u čerpací stanice Benzina - Osice na dálnici D11.

Vezmeme to opět abecedně.

Pokud s čipem PRE spustíte nabíjení na nabíječkách E.ON, počítá se vám nejen cena za dodanou energii, ale i cena za dobu připojení. Není to žádné drama, pokud bychom vzali hypotetickou situaci, že hodinu nabíjíte s průměrným nabíjecím výkonem 50 kW, vyšla by 1 kWh na 9,3 Kč.

Ceník nabíjení s čipem PRE u nabíječek E.ON AC 5,70 Kč bez DPH / 6,90 Kč s DPH 0,24 Kč/m bez DPH / 0,28 Kč/m s DPH DC až 75 kW 7,13 Kč bez DPH / 8,63 Kč s DPH 0,47 Kč/m bez DPH / 0,57 Kč/m s DPH UFC nad 75 kW 7,13 Kč bez DPH / 8,63 Kč s DPH 0,47 Kč/m bez DPH / 0,57 Kč/m s DPH

Pokud se stejným čipem PRE „pípnete“ u nabíječky ČEZ, čas připojení se vám sice nepočítá, ale 1 kWh vyjde dráž.

Ceník nabíjení s čipem PRE u nabíječek ČEZ AC 7,44 Kč bez DPH / 9 Kč s DPH 0 Kč za minutu DC až 50 kW 9,09 Kč bez DPH / 11 Kč s DPH 0 Kč za minutu UFC nad 50 kW 10,74 Kč bez DPH / 13 Kč s DPH 0 Kč za minutu

I s čipem Pražské energetiky můžete spustit nabíjení u mezinárodní sítě Ionity, cena je však jen pro opravdu nouzové „dám tam 3 kWh a doploužím se jinam“.

Ceník nabíjení s čipem PRE u nabíječek Ionity UFC 19,83 Kč bez DPH / 24 Kč s DPH 0 Kč za minutu

Mnohem zajímavější je možnost využít čip PRE v zahraničí. Jde to v Německu v „mateřské“ síti EnBW, přičemž se počítá jednak cena za dodanou energii, jednak se počítá i čas připojení. Výhodou je, že se nerozlišuje cena podle výkonu DC nabíječky, na ultrarychlých stanicích se příliš času započítat nestihne.

Výhodnější je ovšem registrovat se přímo u EnBW a nabíjení autorizovat aplikací Mobility+. Funguje to výborně, 1 kWh na DC stojí 13,30 Kč a čas se počítá až po čtyřech hodinách připojení.

Ceník nabíjení s čipem PRE u nabíječek EnBW (Německo) AC 9,09 Kč bez DPH / 11 Kč s DPH 1,65 Kč/m bez DPH / 2 Kč/m s DPH DC 14,05 Kč bez DPH / 17 Kč s DPH 2,48 Kč/m bez DPH / 3 Kč/m s DPH

S čipem PRE nezůstanete „bez šťávy“ ani v Rakousku, využívat můžete spolupracující síť Smatrics. Platí se jen za odebranou energii, přičemž u DC záleží, zda jde o stanice s výkonem 50 kW nebo vyšší.

U těch méně výkonných je roamingová cena stejná, jako byste využili základní tarif přímo od Smatrics. V případě, že využijete ultrarychlou stanici, autorizace čipem PRE se dokonce významně vyplatí.

Ceník nabíjení s čipem PRE u nabíječek Smatrics (Rakousko) AC 8,60 Kč bez DPH / 10,40 Kč s DPH 0 Kč za minutu DC až 50 kW 10,70 Kč bez DPH / 13 Kč s DPH 0 Kč za minutu UFC nad 50 kW 12,80 Kč bez DPH / 15,50 Kč s DPH 0 Kč za minutu

Využívání nabíjecích sítí zatím není tak bezstarostné jako v případě čerpacích stanic, roamingové služby však snižují potřebu mít s sebou čipy a aplikace od většího množství nabíjecích služeb, nebo se obávat, že dorazíte ke stanici, kterou nespustíte.

Situace by se měla v budoucnu ještě významně zjednodušit. V Německu schválil spolkový kabinet novou vyhlášku, která zavádí povinnost vlastníkům dobíjecích stanic mít vybudovaný platební terminál pro platební karty. Novinka začne platit v polovině roku 2023. V rámci programu Fitfor55 by z rozhodnutí Evropské komise měly být platební terminály na všech stanicích v rámci EU nejpozději v roce 2025.