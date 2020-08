Requiem za Mitsubishi. Něžný obr outlander je tajný tip na povedené auto

V porovnání s elektro-spalovacím modelem PHEV je tu ještě jedna výhoda, s dieselem se dostanete níž cenově, takže už při pořízení auta ušetříte. Respektive, ušetřili jste. Mitsubishi nedávno ohlásilo, že v Evropě končí a pozastavuje představování nových modelů, nicméně náznaky tohoto kroku bylo možné rozpoznat už dřív (analýzu čtěte zde).



Nerealistické emisní předpisy a na ně navázané likvidační pokuty stanovené Evropskou unií se zprvu soustředily zejména na naftové motory, takže ty šly na paškál jako první. Poslední outlandery s naftovým, hospodárnějším a léty prověřeným motorem, dovezla japonská automobilka do Česka v roce 2019. A nám se dostal do rukou jeden z posledních dostupných modelů.

Mitsubishi Outlander v Česku Automobilka vstoupila s modelem na český trh v roce 2002, ještě předtím ho zde prodávala společnost Denzel.

První generace se vyráběla v letech 2001 – 2006 a byl to sportovec i do terénu, ale s velkým talentem pro silnici.

Druhá generace z let 2006 – 2012 byla vzorem pro francouzské vozy Peugeot 4007 a Citroën C-Crosser. Auto ubralo trochu na plynu a stal se z něj příjemný společník, který uspokojí rodinu.

V třetí a poslední generaci vyráběné od roku 2012 se SUV změnilo ve spokojeného padesátníka, který chce mít svůj klid a bezpečnost a pohodu upřednostňuje před sportovními ambicemi.

Na českém trhu dlouhodobě tvoří sedmnáct procent prodeje japonské značky.

Na rozdíl od západní Evropy (například v Nizozemsku byl outlander PHEV dlouho nejprodávanější automobil vůbec) v Česku nikdy nešlo o masově prodávaný vůz, včetně plug-in hybridu PHEV zde našlo své zákazníků 5 500 vozů.

Outlander patří mezi vozy, které zevnitř nabídnou víc než zvenku. Alespoň tedy, co se prostoru týká. Na prověřeném designu, s dominantní otevřenou přední maskou se třemi diamanty místo nosu, splývavými liniemi a svislými boky lze kritizovat máloco. Tady uštěpačné poznámky nemají šanci a Mitsubishi jednoduše vypadá na silnici dobře. Na první pohled, možná dílem i pro vysokou stavbu karoserie, nepůsobí mohutně jako třeba jeho nejbližší soupeř, Škoda Kodiaq. V interiéru se však hraje zcela jiná muzika.

Outlander je jednoduše rozlehlý, nahoru, dolů i do stran a s prostorem pro vypasenou rodinu ani s místem pro zavazadla si starosti dělat nemusíte. Na třetí řadu sedaček (sedmimístná konfigurace může být příjemným rodinným bonusem) si kromě dětí sedne jen partička podvyživených Asiatů nebo stopující páreček Liliputánů. Ale to není problém, nikdo asi nepočítá s tím, že by tímto autem přepravoval na delší vzdálenosti sedm dospělých lidí. Kufr nabízí se sklopenými sedadly příjemných 667 litrů, ale sedačky lze jednoduše vyjmout, čímž se dostáváme k naložení vánočního stromečku, všech dárků pro manželku a i ta vana s kapry by se vešla.

S naší výbavou Intense+ si moc neužijete elektronického posouvání sedaček (prostě není), ani nabíjení tří mobilů najednou (USB vstupy jsou dva) a možná trochu zamrzí, že u tak drahého japonského vozu chybí parkovací čidla, to však podle Mitsubishi není problém. „Řidiči dnes upřednostňují parkovací kameru, kterou má outlander ve všech výbavách a parkovací senzory je možné na vyžádání za menší poplatek na vůz doplnit. Pro bezpečnost provozu je nejdůležitější, že nechybí hlídání mrtvého úhlu a další asistenční systémy,“ vysvětluje mluvčí českého zastoupení značky Marek Vodička.

Kdo touží po elektricky nastavitelných sedačkách nebo třeba parkovací kameře s úhlem pohledu 360°, ten si musí připlatit za výbavu Instyle+, a to už se cena nového vozu dostává přes 900 tisíc. Pro někoho to dává smysl, někdo radši téměř sto padesát tisíc ušetří. S vyšší výbavou by majitel dostal i k navigaci, ale pokud je možno zobrazit na zabudované obrazovce prostřednictvím systémů Android Auto či CarPlay navigaci z mobilu, přestává dávat smysl platit za její méně přesnou a složitěji aktualizovanou verzi.



Houpavý elegán

Při jízdě po silnici je třeba pracovat s premisou, že auto má provozní hmotnost

1 600 kilogramů a pod kapotou „jen“ 150 koní. Na trhání asfaltu nebo ostré průjezdy serpentin je potřeba zapomenout ještě před stisknutím startovacího tlačítka. Jinak vše v pořádku, velkokapacitní dostavník si spokojeně brumlá po dálnici a sbírá se i ve vyšších rychlostech, pohodlně sveze i po vesnických okreskách a dovolí vám z výšky zdravit létající mladíky ve feliciích.

Kvůli automatické převodovce CVT s plynule měnitelným převodovým poměrem i pro reakci naftového turbomotoru je potřeba po sešlápnutí plynového pedálu chvilinku počkat, než se dá vůz do pohybu. A je vhodné se s tímto efektem naučit trochu pracovat, aby ono uvedení do pohybu neprobíhalo prudkým trhnutím, ale jen plynulým zhoupnutím. To je však co do kritiky jízdy vše. Ta je v první řadě pohodlná, v druhé řadě příjemná a určitě není ostrá, což může vyhovovat tatínkům od rodin i navoněným tetám.

Jeho světlá výška 190 mm není ve světě offroadů nijak výjimečná, ale když má 4x4 se třemi různými režimy, musí něco umět. Samozřejmě, Toyota Land Cruiser to není, vzduchové odpružení nenahradíte, přesto v segmentu SUV outlander mimo silnice vyčnívá. I na nezpevněném povrchu nabídne příjemnou jízdu s minimem zaškobrtnutí a hlavně se schopností dostat se i z hlubších a pořádně mokrých problémů. Celkově lze konstatovat, že nejčastější kritika moderních SUV, tedy fakt, že rezignovaly na sportovní vlastnosti, se outlanderu netýká. Až polňačku zas vystřídá pohodlí asfaltu, outlander může pokračovat v krasojízdě.

Ze tři možných režimů čtyřkolky jsme nejvíce využili ten automatický („auto“), který je nejuniverzálnější, spojka připojí zadní kola, když začnou ta přední klouzat. A dělá to většinou lépe, než by zvládl méně zkušený řidič, problémem není ani brodění ve středně hlubokém bahnu. Dávkování výkonu bylo téměř bezchybné. Ale i další dva režimy mají smysl. Podle momentální potřeby určují, kolik síly a točivého momentu ke každému kolu doputuje. V bažinách s ním sice nakonec stejně zapadnete, ale ruku na bezpečnostní pás, kdo s tužbou po těchto terénech by kupoval outlandera?

Mitsubishi Outlander pojme sedm pasažérů.

Celkově zůstává záhadou, proč si outlander za roky svého pobytu na českém trhu nevydobyl silnější postavení. Obzvlášť ve srovnání se západní Evropou, kde se stal levnější a často preferovanou variantou k prémiovým SUV zejména německé provenience. Ale není všem dnům konec, třeba Evropská unie sundá nohu z plynu a Mitsubishi i další automobilky své rozhodnutí o odchodu ze starého kontinentu ještě přehodnotí.

Aktuální stav je takový, že se budou v Evropě prodávat stávající mitsubishi tak dlouho, dokud jim to dovolí stávající homologace, upravovat a přehomologovávat auta podle nové normy, která vstoupí v platnost v průběhu příštího roku, už značka nebude. Dealeři se ale ještě budou dozajista předzásobovávat na dlouho dopředu.