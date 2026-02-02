Mitsubishi se už nějakou dobu netají tím, že vyvíjet vlastní modely pro Evropu je příliš drahý špás, a tak Japonci opět sáhli do regálu aliančního partnera. Grandis již není obří futuristické MPV jako v letech v letech 2003 až 2011, ale kompaktní crossover, který se trefuje do noty pro každého, komu je ASX malé a Outlander příliš velký a drahý. Přední část dodává autu sebevědomý, téměř samurajský výraz. U Mitsubishi charakteristické přídi, zde s chromovanými hokejkami, říkají „dynamický štít“, což zní skoro jako označení ze Star Treku.
Grandis je v podstatě trochu nataženým ASX, z prostorového hlediska se řadí někam do středu této velikostní kategorie. Variabilita je prioritou; zadní lavici můžete posouvat o šestnáct centimetrů, takže buď dopřejete více prostoru nohám svých dětí, nebo více místa pro zavazadla. Trochu zklamaní mohou být snad jen zájemci o testovanou plně hybridní verzi. Tam je totiž díky baterii a dalším komponentům pohonu objem kufru snížený na 492 až 624 litrů při posunutí zadních sedadel. Slabší mild hybridní verze s objemem 1,3 litru nabídne více – 576 až 708 litrů.
Interiér působí bytelně a dostatečně hodnotně. Uvnitř vás čekají pohodlná přední sedadla a digitální moderna. Novinka Mitsubishi totiž adoptovala z Renaultu Symbioz systém od Googlu, což je v podstatě to nejlepší, co můžete v dnešním autě mít, pokud zrovna nechcete Teslu. Mapy běží plynule, ale plné vestavěné Google služby dostanete jen u nejvyšší specifikace, u nižších verzí se pak musí využít bezdrátově zrcadlené Google mapy z telefonu.
Ergonomie je na úrovni, středový displej je přehledný a mechanická „klaviatura“ pro ovládání klimatizace je požehnáním pro každého, kdo odmítá lovit teplotu na dotykovém displeji. Snadnou manipulaci umožňují i tlačítka na volantu.Na středovém tunelu nechybí prostor na uložení mobilního telefonu s bezdrátovým dobíjením, je ale malý a větší přístroje se tam zcela nevejdou.
Pulzní volič automatické převodovky je ale rozhodně nejslabším místem jinak vydařeného celku. Je to takový malý joystick, který musíte domačkávat a podržet. Není to na první dobrou, jen na takové letmé ťuknutí, ale vždy se musíte si ujistit, že se opravdu požadovaný jízdní režim aktivoval, a počkat, až to po těch drátech někam doběhne. Francouzská ležérnost se nezapře.
Pohoda do města
Pod kapotou silnější varianty je full-hybrid. Benzinové osmnáctistovce s výkonem 80 kW (109 koní) asistují dva elektromotory. Ten hlavní dosahuje výkonu 36 kW (49 koní) a dalších 15 kW (20 koní) dává k dispozici startér-generátor. Systémový výkon je 116 kW (158 koní) a baterie disponuje na hybrid solidní kapacitou 1,4 kWh. Klíčovým prvkem je soustavy je unikátní multimódová převodovka bez klasické spojky.
Ve městě je Grandis králem – rozjíždí se plynule na elektřinu, o připojení spalovacího motoru se dozvíte jen podle digitálních přístrojů. Problém nastává ve chvíli, kdy po autu chcete akci, například při nájezdu na dálnici. Protože převodovka postrádá synchrony a otáčky musí dorovnávat elektromotor, pocítíte při plném plynu jistou, až sekundu trvající prodlevu v tahu. My jsme v tuhých mrazech jezdili za 6,9 l/100 km. Pokud ale nejste závodníci a jedete plynule, jak ukázaly zkušenosti za normálních podmínek, tak nebude problém ji srazit na 5,5 až 6 litrů.
Kvůli hodně skloněným A-sloupkům není výhled a šikmo vpřed zcela ideální a směrem vzad si vzhledem k širokým zadním sloupkům připadáte zpoza volantu trochu jako v tanku. Situaci bohužel neusnadňuje ani miniaturní zadní stěrač. Grandis se příjemně řídí a jeho jízdní vlastnosti jsou bezproblémové.
Velká 19palcová kola, která jsou u obou nejvyšších stupňů výbavy standardem, ale přispívají k tomu, že je auto na českých cestách místy trochu ukodrcané. Nápravy jsou slyšet a auto se trochu natřásá. Menší kola ale dostanete jen u výbav Inform a Invite+, u nichž ale můžete mít jen slabší mild-hybridní třináctistovku. Větší světlost přijde vhod při cestě na chalupu, ale i v boji s městskými obrubníky.
Dražší, ale s delší zárukou
Hlavním tahákem, kterým se Mitsubishi Grandis chlubí v nablýskaných showroomech, je bezesporu panoramatická střecha. Zapomeňte na klasickou krycí roletu, tady vládne elektronika. Sklo je rozděleno do segmentů, které se po stisku tlačítka elektrochromaticky zneprůhlední. Vypadá to fantasticky a interiér díky tomu působí vzdušně, jenže praxe v extrémním počasí už tak oslnivá není. V zimních mrazech z ní sálá nepříjemný chlad a za ostrého slunce se místo úplného stínu dočkáte jen mléčné plochy. Ta sice slunce odrazí, ale vytvoří v kabině difuzní světlo, ze kterého máte po čase pocit jako v nasvíceném akváriu.
Má ji ale jen top výbava Instyle+, která je určená pro ty, kteří se nespokojí s málem a chtějí mít v autě to nejlepší. Tady už grandis hraje ligu za téměř 900 tisíc korun a láká na audio Harman Kardon, 360stupňovou kamero a plnou integraci Google služeb. O stupeň nižší verze Intense+ je o 101 tisíc korun levnější. Za tyto peníze si ale můžete již hodně vybírat a zvolit třeba Hondu HR-V nebo Toyotu Corollu Cross, v obou případech rovněž s hybridním pohonem.
Úplný základ s manuálem začíná na necelých 600 tisících. Zajímavé je, že rozdíl mezi 1,3 mild hybridem a 1,8 full hybridem je v podstatě zanedbatelných 10 až 11 tisíc korun. V tomto případě se určitě vyplatí brát silnější motor, který je ale k dispozici jen v obou nejvyšších výbavách. Oproti výchozímu Renaultu Symbioz je Mitsubishi Grandis trochu bohatěji vybavený, ale dražší. Proč si tedy upřednostnit model japonské značky? Odpověď je v záruce. U Mitsubishi vám přibalí osm let nebo 160 tisíc kilometrů, což může být u někoho v případě hybridu se složitější technikou silným argumentem, zatímco Renault dává pět let nebo 100 tisíc kilometrů. Je to ale samozřejmě podmíněné pravidelnou návštěvou autorizovaného servisu.
Mitsubishi Grandis je v této hybridní verzi racionální volbou pro ty, kteří hledají úsporné rodinné auto a nepotřebují s ním trhat asfalt. Dostanete techniku, která je efektivní a zejména ve městě nesmírně příjemná. Jen si je třeba rozmyslet, zda pro vás vizuální efekt velké prosklené střechy a obřích kol stojí za mírný úbytek jízdního komfortu a pohody na palubě. Kdo ale jezdí jen ve dvou, tomu určitě postačí menší i model ASX, který se nabízí se stejnými motory, a navíc i nehybridní dvanáctistovkou. Ten se díky kompaktnějším rozměrům lépe parkuje ve městě a na účtu ještě zbyde pěkná částka na dovolenou v exotické cizině.