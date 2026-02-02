Grandis od tří diamantů je Japonec s francouzským přízvukem a skotskou náturou

Vladimír Löbl
Nové Mitsubishi Grandis přijíždí do segmentu, který byl dříve doménou malých kombíků. Tento crossover je v podstatě „převlečený“ Renault Symbioz, což mu dává ve vrcholném provedení do vínku unikátní techniku, řadu funkčních a praktických řešení, ale i pár vrtochů. Proč si ale nekoupit rovnou renault?

Mitsubishi se už nějakou dobu netají tím, že vyvíjet vlastní modely pro Evropu je příliš drahý špás, a tak Japonci opět sáhli do regálu aliančního partnera. Grandis již není obří futuristické MPV jako v letech v letech 2003 až 2011, ale kompaktní crossover, který se trefuje do noty pro každého, komu je ASX malé a Outlander příliš velký a drahý. Přední část dodává autu sebevědomý, téměř samurajský výraz. U Mitsubishi charakteristické přídi, zde s chromovanými hokejkami, říkají „dynamický štít“, což zní skoro jako označení ze Star Treku.

39 fotografií

Grandis je v podstatě trochu nataženým ASX, z prostorového hlediska se řadí někam do středu této velikostní kategorie. Variabilita je prioritou; zadní lavici můžete posouvat o šestnáct centimetrů, takže buď dopřejete více prostoru nohám svých dětí, nebo více místa pro zavazadla. Trochu zklamaní mohou být snad jen zájemci o testovanou plně hybridní verzi. Tam je totiž díky baterii a dalším komponentům pohonu objem kufru snížený na 492 až 624 litrů při posunutí zadních sedadel. Slabší mild hybridní verze s objemem 1,3 litru nabídne více – 576 až 708 litrů.

Poznejte 10 rozdílů: Otestovali jsme nové mitsubishi od Renaultu

Interiér působí bytelně a dostatečně hodnotně. Uvnitř vás čekají pohodlná přední sedadla a digitální moderna. Novinka Mitsubishi totiž adoptovala z Renaultu Symbioz systém od Googlu, což je v podstatě to nejlepší, co můžete v dnešním autě mít, pokud zrovna nechcete Teslu. Mapy běží plynule, ale plné vestavěné Google služby dostanete jen u nejvyšší specifikace, u nižších verzí se pak musí využít bezdrátově zrcadlené Google mapy z telefonu.

Ergonomie je na úrovni, středový displej je přehledný a mechanická „klaviatura“ pro ovládání klimatizace je požehnáním pro každého, kdo odmítá lovit teplotu na dotykovém displeji. Snadnou manipulaci umožňují i tlačítka na volantu.Na středovém tunelu nechybí prostor na uložení mobilního telefonu s bezdrátovým dobíjením, je ale malý a větší přístroje se tam zcela nevejdou.

Renault je nečekaným korunním princem hybridů. Šlape na paty Toyotě

Pulzní volič automatické převodovky je ale rozhodně nejslabším místem jinak vydařeného celku. Je to takový malý joystick, který musíte domačkávat a podržet. Není to na první dobrou, jen na takové letmé ťuknutí, ale vždy se musíte si ujistit, že se opravdu požadovaný jízdní režim aktivoval, a počkat, až to po těch drátech někam doběhne. Francouzská ležérnost se nezapře.

Pohoda do města

Pod kapotou silnější varianty je full-hybrid. Benzinové osmnáctistovce s výkonem 80 kW (109 koní) asistují dva elektromotory. Ten hlavní dosahuje výkonu 36 kW (49 koní) a dalších 15 kW (20 koní) dává k dispozici startér-generátor. Systémový výkon je 116 kW (158 koní) a baterie disponuje na hybrid solidní kapacitou 1,4 kWh. Klíčovým prvkem je soustavy je unikátní multimódová převodovka bez klasické spojky.

Další zvýšený renault nahrazuje kombík, je to crossover s přifouknutým kufrem

Ve městě je Grandis králem – rozjíždí se plynule na elektřinu, o připojení spalovacího motoru se dozvíte jen podle digitálních přístrojů. Problém nastává ve chvíli, kdy po autu chcete akci, například při nájezdu na dálnici. Protože převodovka postrádá synchrony a otáčky musí dorovnávat elektromotor, pocítíte při plném plynu jistou, až sekundu trvající prodlevu v tahu. My jsme v tuhých mrazech jezdili za 6,9 l/100 km. Pokud ale nejste závodníci a jedete plynule, jak ukázaly zkušenosti za normálních podmínek, tak nebude problém ji srazit na 5,5 až 6 litrů.

Kvůli hodně skloněným A-sloupkům není výhled a šikmo vpřed zcela ideální a směrem vzad si vzhledem k širokým zadním sloupkům připadáte zpoza volantu trochu jako v tanku. Situaci bohužel neusnadňuje ani miniaturní zadní stěrač. Grandis se příjemně řídí a jeho jízdní vlastnosti jsou bezproblémové.

Tajný tip z bazaru: Mitsubishi Eclipse Cross poslouží dobře, vyhněte se však dieselu

Velká 19palcová kola, která jsou u obou nejvyšších stupňů výbavy standardem, ale přispívají k tomu, že je auto na českých cestách místy trochu ukodrcané. Nápravy jsou slyšet a auto se trochu natřásá. Menší kola ale dostanete jen u výbav Inform a Invite+, u nichž ale můžete mít jen slabší mild-hybridní třináctistovku. Větší světlost přijde vhod při cestě na chalupu, ale i v boji s městskými obrubníky.

Dražší, ale s delší zárukou

Hlavním tahákem, kterým se Mitsubishi Grandis chlubí v nablýskaných showroomech, je bezesporu panoramatická střecha. Zapomeňte na klasickou krycí roletu, tady vládne elektronika. Sklo je rozděleno do segmentů, které se po stisku tlačítka elektrochromaticky zneprůhlední. Vypadá to fantasticky a interiér díky tomu působí vzdušně, jenže praxe v extrémním počasí už tak oslnivá není. V zimních mrazech z ní sálá nepříjemný chlad a za ostrého slunce se místo úplného stínu dočkáte jen mléčné plochy. Ta sice slunce odrazí, ale vytvoří v kabině difuzní světlo, ze kterého máte po čase pocit jako v nasvíceném akváriu.

Příběh Mitsubishi: první japonské auto, kultovní modely a kupa skandálů

Má ji ale jen top výbava Instyle+, která je určená pro ty, kteří se nespokojí s málem a chtějí mít v autě to nejlepší. Tady už grandis hraje ligu za téměř 900 tisíc korun a láká na audio Harman Kardon, 360stupňovou kamero a plnou integraci Google služeb. O stupeň nižší verze Intense+ je o 101 tisíc korun levnější. Za tyto peníze si ale můžete již hodně vybírat a zvolit třeba Hondu HR-V nebo Toyotu Corollu Cross, v obou případech rovněž s hybridním pohonem.

Úplný základ s manuálem začíná na necelých 600 tisících. Zajímavé je, že rozdíl mezi 1,3 mild hybridem a 1,8 full hybridem je v podstatě zanedbatelných 10 až 11 tisíc korun. V tomto případě se určitě vyplatí brát silnější motor, který je ale k dispozici jen v obou nejvyšších výbavách. Oproti výchozímu Renaultu Symbioz je Mitsubishi Grandis trochu bohatěji vybavený, ale dražší. Proč si tedy upřednostnit model japonské značky? Odpověď je v záruce. U Mitsubishi vám přibalí osm let nebo 160 tisíc kilometrů, což může být u někoho v případě hybridu se složitější technikou silným argumentem, zatímco Renault dává pět let nebo 100 tisíc kilometrů. Je to ale samozřejmě podmíněné pravidelnou návštěvou autorizovaného servisu.

Mitsubishi ASX s benziňákem je nerozbitný pracant, dieselu se vyhněte

Mitsubishi Grandis je v této hybridní verzi racionální volbou pro ty, kteří hledají úsporné rodinné auto a nepotřebují s ním trhat asfalt. Dostanete techniku, která je efektivní a zejména ve městě nesmírně příjemná. Jen si je třeba rozmyslet, zda pro vás vizuální efekt velké prosklené střechy a obřích kol stojí za mírný úbytek jízdního komfortu a pohody na palubě. Kdo ale jezdí jen ve dvou, tomu určitě postačí menší i model ASX, který se nabízí se stejnými motory, a navíc i nehybridní dvanáctistovkou. Ten se díky kompaktnějším rozměrům lépe parkuje ve městě a na účtu ještě zbyde pěkná částka na dovolenou v exotické cizině.

